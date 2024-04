El Día del animal celebra su lealtad y amor incondicional

Un día de verano en Montevideo, estaba sentada en la peluquería, y vi una escena que me conmovió profundamente. Una señora ató a una hermosa perrita negra y peluda al árbol más cercano. La pobre criatura, con su pelaje oscuro absorbiendo el intenso calor del sol, parecía una mancha solitaria en el vibrante bullicio de la ciudad. Cuando la señora tomó asiento a mi lado y comenzó a hablar de cortes y peinados, no pude evitar preguntarle por el bienestar de la perrita. "¿Cómo soportará este calor abrasador sin una gota de agua?", pregunté preocupada. Su respuesta me heló el corazón: planeaba sacrificar a la perrita simplemente porque ya no la quería, en cuanto terminaran de arreglarle el cabello.

Inmediatamente me negué a aceptar tal destino para un ser tan inocente. Aquella perrita, rechazada y despreciada, se convirtió en una parte esencial de mi vida durante los siguientes 18 años. Fueron años hermosos, llenos de amor y compañía incondicional, cruzando conmigo el Rio de la Plata cuantas veces era necesario. Sin embargo, el primer año fue una batalla constante. La tristeza había invadido su corazoncito al punto de rechazar comida y agua. Pasaba escondida debajo de los muebles. Junto a veterinarios compasivos, luché día tras día para alimentar su cuerpo y su espíritu, hasta que finalmente, la alegría volvió a brillar en sus ojos.

Génesis, esa perrita no solo sobrevivió, sino que floreció, enseñándome el verdadero significado de la resiliencia y el amor inquebrantable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Ley Conan”: en qué consiste el proyecto de ley que agrava las penas por maltrato animal

La relación entre nuestra especie y el reino animal es una historia antigua, marcada por la admiración y también por la explotación, la dominación y el maltrato. Hemos ejercido un dominio sobre la naturaleza que ha tenido consecuencias devastadoras para innumerables especies y sus ecosistemas. Nuestra huella como depredadores ha sido profunda y destructiva.

El filósofo Arthur Schopenhauer, conocido por su compasión hacia los animales, nos recordó que debemos justicia, no solo compasión, a nuestros compañeros terrenales. En palabras de Leonardo Da Vinci que resuenan a través del tiempo, se nos advierte que "el hombre es el rey de las bestias, porque su brutalidad excede la de ellas". Vivimos de la muerte de otros, somos como cementerios andantes y Schopenhauer profetizó un futuro en el que la humanidad reconocería el valor de cada vida, no solo la humana.

Somos depredadores voraces, alterando paisajes y desplazando especies nativas con invasoras, causando la extinción, confinándolas a jaulas, experimentando con ellas, usándolas en la industria de la moda. La urbanización, la agricultura intensiva y la explotación de recursos han fragmentado hábitats, dejando a muchas criaturas sin hogar. La contaminación y los químicos tóxicos han dañado la salud y la reproducción animal, mientras que la caza excesiva y la pesca ilegal han llevado a especies al borde de la extinción.

Denunciaron a una mujer que llevó a su perro a la carnicería para "faenarlo"

Pero los animales, esos seres maravillosos que comparten nuestro planeta, son mucho más que cifras en un informe de conservación. Son fuente de inspiración y amor, cada uno con un papel vital en esta vida. Nos enseñan sobre la diversidad y la complejidad de la naturaleza, la importancia de la coexistencia y el respeto mutuo. Nos ofrecen belleza sin pedir nada a cambio, compañía sin esperar recompensa y lealtad sin condiciones. En sus ojos, vemos la inocencia y la pureza de un mundo que a menudo olvidamos en nuestra vida cotidiana. Pero también hay tristeza en el mundo animal. La pérdida, el miedo y el dolor no les son ajenos. La madre elefante que vaga por el cuerpo sin vida de su cría, el gorila que llora a su compañero caído, el perro callejero que busca refugio y afecto; sus historias son un llamado a nuestra compasión y acción.

Es nuestro deber protegerlos, cuidarlos y asegurarnos de que puedan continuar siendo parte de este hermoso planeta que compartimos. Cada especie que se extingue es una pérdida irreparable, una voz que se silencia para siempre en la gran sinfonía de la vida. Debemos recordar que somos solo una parte de un todo interconectado y que nuestra supervivencia está intrínsecamente ligada a la de todas las criaturas con las que compartimos la Tierra.

El 29 de abril Argentina conmemora el Día del Animal en honor a Ignacio Lucas Albarracín, pionero en la protección animal. Este día es un recordatorio de sus derechos a vivir libres de dolor y sufrimiento y de nuestra responsabilidad de protegerlos y respetarlos.

Nuestras mascotasson esos hijos no humanos y cada animal, nos moldea el corazón con solo una mirada y son nuestros maestros en el recuerdo del amor incondicional, el respeto y la empatía.