Un grupo proteccionista de animales denunció este fin de semana a una mujer que llevó a su perro a una carnicería para faenarlo. Luego del insólito episodio, agentes interrumpieron en la casa de la dueña de la mascota, llamada Toto, y secuestraron al animal, mientras que la mujer se defendió explicando que no sabía "cuál era el problema" debido a que el can "ya está en edad".

El hecho tuvo lugar en un local ubicado en las calles 5 y 80 de la ciudad de La Plata. Según explicó el periodista Fernando Tocho en su cuenta de X (antes Twitter), la mujer ingresó al negocio preguntando al carnicero si podían faenar al perro de raza golden retriever. Sin embargo, los empleados se negaron y decidieron denunciarla.

Por ese motivo, este domingo la Policía Bonaerense se hizo presente en el domicilio de la dueña para poner a resguardo al animal junto al representante de la Municipalidad de La Plata y un grupo de rescatistas. El momento fue captado por Ezequiel Kelo, uno de los rescatistas, quien le informó a la mujer que tenía "una denuncia por llevar al perrito a la carnicería para faenarlo".

"No entiendo cuál es el problema", respondió ella. Sorprendida porque le quitaron el perro, la mujer continuó: “Yo le explico. Mi papá y mi abuelo son del campo. Trabajaron siempre en el barrio Hipódromo con caballos. Cuando el caballo cumple un determinado tiempo se manda a faenar”.

“¿Qué es faenar para usted? Explíqueme”, le preguntó el rescatista para asegurarse de que la mujer comprendía el concepto. “Faenar es como la vaca”, remarcó ella. “Primero lo pelas, le sacás el pelaje, que se usa para pulóveres. Después lo cuereas, que usás el cuero para tapizado y ese tipo de cosas. Y después la carne... Los dientes lo usás para odontología", explicó, a la par que precisó que su perro era "bueno", pero que "ya estaba en edad". Cuestionada por los presentes, se defendió asegurando que "eso es lo que se hace con los animales".

Luego de su justificación, una de las mujeres le preguntó si quería seguir teniendo al perro, ante lo que ella aseguró que sí y se negó a la idea de darlo en adopción. “Al animal lo vamos a secuestrar y dar en adopción”, interrumpió Kelo, por lo que la dueña se lamentó y pidió: "No me hagan eso".

“No sé si están entendiendo o yo estoy loco. Lo quiere cuerear, lo quiere matar”, expresó atónito el hombre mientras filmaba la situación. En medio de insultos, la mujer intentó meter a su casa a Toto, como llamó al perro, siendo que le pegó en la parte trasera mientras los presentes querían llevárselo.

"Encima que lo quiere matar, le pega", reclamó Kelo, ante lo que la mujer respondió: "Mire el estado que tiene. Fíjese los dientes, el pelo, el cuello, la carne, es genial el perro". "Sí, pero no para matarlo", arremetió el hombre. "No sabés nada de animales", finalizó la mujer, luego de que el can fuese puesto dentro de un canil que estaba en el baúl de una camioneta para ser trasladado a un refugio.

Tras el episodio, la mujer fue demorada en la Comisaría 8va platense. Allí, por disposición de la UFI N°7 del distrito judicial La Plata, se le informó del inicio de una causa por infracción de la Ley Sarmiento, que prohíbe el maltrato a los animales.

