"Queremos votar articulo por articulo, después dicen que no queremos trabajar": el reclamo de UxP por la Ley Bases

El debate en Diputados por un nuevo intento del oficialismo de aprobar su "Ley Bases" comenzó con gritos entre reclamos y acusaciones en lo que además se presume será una jornada maratónica. Fue el bloque de Unión por la Patria el que comenzó su reclamo contra el presidente de la cámara baja, Martín Menem, por votar el proyecto por capítulos y no por artículos.

"Arrancamos mal, una vez más”, pidió la palabra el jefe del bloque peronista, Germán Martínez y se lo recriminó a Menem, quien lo interrumpía para decirle que fue lo que se "acordó" en la reunión previa al debate en Labor Parlamentaria.

Apenas segundos habían pasado de la sesión en la Cámara baja. Martínez consideró que "se puede tranquilamente contar lo que se conversó en labor parlamentaria; la oposición que nosotros fijamos como bloque junto con otros. Nosotros creemos que el tema que es motivo de esta convocatoria, en primer lugar, merecen un tratamiento diferencial”, planteó.

“Entiendo que ustedes no quieren que les pase lo que pasó en febrero último; no fue nuestro bloque el que pidió votar inciso por inciso, es más, dije que no estaba de acuerdo. Hoy está faltando sentido común”, protestó.

