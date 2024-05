Carlos Maslatón tuvo un día a su estilo en Maslatown, es decir la ciudad de Buenos Aires. Lo cerró ahogando las penas con un vaso de whisky después de insultar un poco a la antigua ante el público (de las redes) por el empate sobre la hora padecido por Boca, del que fue testigo presencial. En las horas diurnas se había ocupado de castigar políticamente al presidente Javier Milei después de mantener una reunión en un restaurante con la abogada y legisladora de UxP Graciana Peñafort. Pagó él, se quejó por los precios, pero no le echó la culpa al local.

Siguiendo las sucesión de tuits del inefable abogado y financista vecino del Kavanagh, lo primero fue el encuentro con Peñafort, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, "polémica abogada" (por autodefinición), que representó a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y Guillermo Moreno, entre otros dirigentes políticos.

Fue un encuentro de tres, en realidad. Estuvo la abogada y también legisladora Silvia Imas, del bloque Vamos por Más. "Amiga histórica personal" y "liberal", ella; "súper abogada nacional" y "peronista", Peñafort; "ultra liberal amigo del Movimiento Nacional Justicialista", él mismo, todo de acuerdo a las definiciones del broker.

Una charla de abogados. "Tema central de conversación: recurso extraordinario ante la CSJN", apuntó Maslatón en su resumen. En los comentarios le preguntaron si había pagado él. Respondió: "Qué te pensás".

Después se quejó por los "precios que doblan a los de Roma" del restaurante italiano, al que elogió en general, para trasladar directamente las culpas "a la política cambiaria y monetaria comunista de Caputo y Milei".

Por ese mismo lado encaró para castigar a Milei por su discurso ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Maslatón Vs.Milei: "Planificador marxista-leninista"

"Milei, confirmando que es profundamente antiliberal y que dirige los precios como planificador central marxista-leninista. Incapaz de permitir el libre mercado de cambios. No sabe y no quiere saber que los bancos centrales ya no concentran las transacciones ni fijan precios. Milei está destruyendo al país por su obsesión dirigista y estatista", posteó, citando el el tramo de la alocuación del presidente sobre el atraso cambiario.

Se fue para la Bombonera y sufrió por el empate de Fortaleza en el minuto 90. En el regreso, desde un auto de alquiler mostró su rostro de hincha compungido y agregó una frase que incluía a la palabra "vaca" acompañada, para componer el insulto, por un par de palabras inmerecidas por el animal.

El último tuit del día fue la foto de un vaso sobre una mesa. "Es muy raro que yo pida un whisky. Es solo por causa, o con motivo, de las presentes circunstancias futbolísticas sudamericanas", apuntó, con esa pompa tan reconocible.

