Carlos Maslatón: "Le diría a Milei que no sea socialista"

El abogado Carlos Maslatón calificó al presidente Javier Milei como una persona que “quiere controlarlo todo”. Además, apuntó contra el ministro de Economía. “Lo único que sabe hacer Caputo es violar la señales del mercado y crear deuda, es un jugador de mesa de dinero con plata ajena”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Maslaton es analista financiero, abogado, experto en criptomonedas. Además, fue Concejal de la Ciudad de Buenos Aires por la UCeDé y condujo su propio programa de radio hasta el año 2015. Maslatón se reconoce a sí mismo como liberal de derecha y capitalista.

Netanyahu firmó un “gracias Irán”, estaba siendo muy criticado interna e internacionalmente, ¿esto lo termina beneficiando y colocándolo en una posición en donde todos se unen detrás de él?

No creo. El sistema político israelí es parlamentario, el más parlamentario del mundo, eso quiere decir que la población vota directamente a los diputados por distrito único, son 120 con 61 en el gobierno, que no se consiguen con uno o dos partidos, sino con 7 u 8 partidos que ponen sus condiciones. Todo esto hace que el sistema político israelí sea muy horizontal y que cada gobierno esté sujeto a la censura para ser volteado, y eso es lo que puede pasar en cualquier momento. Netanyahu ya estaba para caer el año pasado por unos manejos con la justicia, pero el ataque de Hamas frenó todo este proceso. Como es un país responsable, lo dejaron como un interino para que se vaya cuando termina la guerra, pero yo no le doy larga vida, para mi está terminada su carrera política por muchos errores que cometió, el último es dejarse atacar por Hamás el día 7 de octubre, que motivó la muerte instantánea de 1500 israelíes.

Irán advirtió que multiplicará por diez la magnitud de sus ataques si Israel responde

Es un país en el que se puede tolerar alguna falla, pero una decisión política que no te cuida lo suficiente no te la perdona. Por supuesto que está compensado por el éxito del fin de semana pasado, cuando Irán ataca con misiles y estos fueron atajados antes de llegar a tierra, fue una victoria israelí, pero esta es una etapa más dentro de una guerra que empieza en el año 1979 cuando llega Jomeini al gobierno de Irán por una especie de movimiento popular destituyente, y desde ahí dejan en claro que su objetivo era eliminar del mapa al estado de Israel, porque se sienten en competencia.

La guerra efectiva de Israel e Irán empieza en el año 1982 en el Líbano. Esto se inicia con una acción de fuerza israelí que liquida a unos funcionarios iraníes en un edificio del Consulado de Irán en Damasco es también un incidente más, como lo fue el fin de semana y como lo seguirán siendo los próximos hasta que eso se dirima y uno gane. O uno gana y aniquila al otro o el que quiera agredir, que en este caso para mí es Irán, decida no seguir, algo que está muy lejos, salvo que milagrosamente algún día caiga el régimen integrista de los iraníes y vuelva un sistema democrático más occidental y menos agresivo.

Este conflicto del Medio Oriente no tiene miles de años, tiene apenas 45 años. Jamás hubo problema alguno entre los judíos y los persas, pero cambia el régimen y con él cambia el enemigo.

Tensión en Medio Oriente: Israel prometió responder al ataque e Irán amenazó con "acciones más graves"

Otro de los éxitos de Israel fue la reducción de la inflación en 1985, a partir de un acuerdo de alternancia en el poder entre los distintos partidos políticos. Vos insistís, hace mucho tiempo, con que la Argentina estaba Bullish, ¿seguís pensando eso? ¿Cómo evalúas la evolución de la inflación de la Argentina y el plan económico de Milei y Caputo?

Ya que mencionas el plan israelí de 1985, quiero observar que la gran inflación que tenía Israel en ese momento era producto del déficit del presupuesto y la emisión monetaria para sufragarlo, un día deciden que no haya más déficit ni emisión monetaria y desde ahí tienen una moneda tan fuerte que se preocupan para que sea más débil. Argentina tiene otro problema con la inflación, no es el déficit del presupuesto y la emisión monetaria sobre lo cual tanto hincapié hace Milei en todos sus discursos.

La inflación de los últimos diez años no fue derivada del déficit presupuestal y no se soluciona con recortes de gastos como está haciendo Milei, eso es un pequeño detalle. El problema argentino es el Banco Central, que toma dinero y paga intereses por el dinero que toma, que es expansión monetaria pura, así como cuando la tesorería emite deuda para pagar el déficit que no quieren sufragar con emisión monetaria. Cuando se hace esa comparación me pregunto cómo puede ser que Israel tenía 500% de inflación en el 85’ y después estuvo con un 0%, es distinta la situación. Estuve muy bullish con Argentina, para mi en octubre del 21’ terminó una caída histórica importantísima, que duró 55 años. Ahora, los mercados subieron mucho en los últimos 21 meses especialmente. Para darse una idea de la magnitud, los activos argentinos de renta variable subieron 800% en dólares, ahora están propensos a una corrección, no estoy recomendando nada, pero digo que veo una pequeña retracción.

Con la fuerte caída en el consumo, la inflación sigue desacelerando: fue de 11% en marzo

Creo que el plan económico de Milei viene mal y ha desaprovechado el Bull Market argentino que recibió en el mes de diciembre, porque está llevando a cabo una política económica que es perjudicial para los objetivos que él dice, todo lo que a él no le gusta lo está convirtiendo en deuda y la deuda del Banco Central la está mandando a la tesorería, mientras tanto el BCRA sigue emitiendo toneladas de dinero con la remuneración de los intereses.

Por supuesto que dice que bajó la tasa, pero esa tasa no debe existir porque es una tasa de absorción de dinero, que es emisión monetaria. Hay un consenso de establishment que es muy difícil, si sos parte de una jerarquía pensante o de un negocio no te conviene decir la verdad, pero como no formo parte de ningún establishment te digo que Argentina debe dejar de engañarse y hacer dos cosas que no quiere hacer ni el gobierno, ni la oposición, ni la sociedad. Hay que liberar el mercado de cambio, porque los países funcionan con mercado de cambio libre.

Los precios irreales y carísimos que hay en Argentina son por la inexistencia del mercado libre de cambios y porque el Estado emite monedas a partir de la remuneración de los depósitos bancarios, son las dos cosas que para mí habría que arreglar ya mismo, se debió hacer en diciembre, lo debió hacer Massa, pero nadie lo quiere hacer, ninguno quiere liberar el mercado y es peor para ellos. Argentina no funciona sin mercado libre de cambio y sin que el Estado deje de pagar intereses, además no funciona como país caro. El único país más caro que Argentina es Estados Unidos, estamos 30% arriba de Italia, de España y ni hablar de Brasil. Basta de ser intervencionista, le diría a Milei que no sea socialista, su discurso no se corresponde con la realidad, porque la realidad es que él es una persona que controla el mercado y quiere dirigirlo todo, aseguró que le dijo a Caputo que ponga el dólar a 800, ¿a vos te parece que el Presidente puede establecer el tipo de cambio de su moneda contra otra moneda?

-El IPC Nacional registró una variación de 11% en marzo, continuando el sendero de desaceleración que se viene verificando desde diciembre. La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales del índice, fue de 9,4%, ubicándose en un dígito mensual por… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 12, 2024

La gente interpreta que el Banco Central emite porque hay déficit, si no hay déficit debe emitir por la deuda que tiene, ¿te referís a eso?

Emite por un objetivo de política monetaria, la remuneración de los depósitos que hace el Banco Central , que lo viene haciendo fuertemente desde el año 2014, no es para financiar el déficit del presupuesto, ni siquiera es para pagar una deuda anterior, es un objetivo de política económica. La lógica es hacer que la gente se quede en pesos y pagarle un interés por esos pesos, entonces al pagar un interés se genera “más demanda de dinero” y la plata no va a ir a precios ni al dólar, cuando esto empezó en febrero del 2014 el dólar valía 9 pesos y la inflación era del 22% anual. Esta política de remunerar depósitos reventó al gobierno de Cristina Kirchner, al de Macri, al de Alberto y ahora está perjudicando al de Milei, pero yo estoy solo en este discurso.

El Banco Central bajó la tasa de interés al 70%

¿Se solucionaría eso incrementando los encajes de los bancos?

Ahora están jugando mucho con eso, podes tener un encaje de lo que vos quieras para evitar la multiplicación excesiva de la creación secundaria de dinero.

Fernando Meaños: ¿Cuál sería la alternativa a lo que está haciendo el Gobierno con los pasivos remunerados que ya tiene? Desde luego, sería buenísimo que la remuneración no exista, pero el Gobierno lo recibió y está bajando la tasa, ¿cuál sería la alternativa a tratar de bajar la tasa y esperar que ese stock de pasivos termine por reducirse?

Por ahora lo único que están haciendo es incrementarlos, todo lo que se llama pasivo remunerados valían 15 mil millones de dólares en noviembre, hoy representan 32 mil millones de dólares. No se está licuando nada en Argentina, es todo lo contrario, se está expandiendo la cantidad de monedas en término real.

FM: Pero como porcentaje de PBI se está reduciendo…

Cómo se va a reducir si eran 15 mil millones y ahora son 32 mil millones, 120% subieron en seis meses. Ni hablar de otra deuda, Caputo es una máquina de crear deuda, el PBI no subió nada, están mintiendo con los números. Hay un discurso oficial que es obligatorio seguirlo, cuesta mucho contradecirlo. Este tema de que recibió los pasivos remunerados y no saben qué hacer ya lo dijo Macri, lo mismo dijo Alberto y Milei, que dijo que lo iba a terminar, sigue jugando con esto. Este es el desastre que estamos viviendo, se soluciona acreditando al Banco Central, no va a haber ninguna hiperinflación, esa palabra la inventó Milei en campaña para asustar y generó una oleada de subida de precios descomunal que ahora no saben cómo bajar, después viene Caputo y sigue remunerando los depósitos.

El ministro de Economía Luis Caputo.

FM: Si hoy se libera el mercado de cambios, ¿qué te parece que ocurriría con la inflación?

Me está pidiendo predicción de pesos, yo creo que el dólar nominalmente va a subir contra el peso. Si liberas todo, lo que hay que comprar y vender va a un mismo mercado, va a subir para bien porque los precios no van a seguir esa subida Los precios en Argentina hoy son insostenibles, no deben subir, deben bajar. Hay una oportunidad para liberar el mercado de cambios, dejar que se ordenen los precios de la economía y al mismo tiempo retirarse del mercado de dinero, no más remuneración de depósitos, si haces eso no sirve, es Martínez de Hoz y Macri del 2016 al 2018. No sirve este tipo de política económica, conspira contra sus propios objetivos y deja un país caro, todo destruido y todo fundido. El Gobierno debe dejar a un costado todos los ajustes simbólicos que no representan plata al lado del desastre cuasi fiscal del Gobierno y del control de las principales variables económicas. Soy pro libertad y creo que la libertad arregla todos estos planteos.

Caputo viajará a cumbre del FMI en EEUU y buscará acelerar las gestiones por un nuevo acuerdo

¿Puede ser que el atraso cambiario sea estructural en la política económica del Gobierno?

Es una estructura en el cerebro de la dirigencia política que no quiere asumir los verdaderos problemas del país. Les gusta tergiversar las señales del mercado porque no les gusta que este funcione. No hay ninguna razón esencial en la economía argentina para que esto se tenga que hacer siempre.

¿A qué atribuís que una persona con el discurso de Milei adopte a un ministro de Economía como Caputo que en el cerebro tiene el atraso del dólar y el aumento de la deuda?

A un hecho político práctico de Milei y de esa estructura, no se preparó para gobernar y no tenía nada. Como no tuvo nada de la dolarización, evidentemente genera un contacto con Caputo, hay que ver si se lo mandó Macri o si fue él directo. Lo único que sabe hacer Caputo es violar las señales del mercado y crear deuda, es un jugador de mesa de dinero con plata ajena, el día que le vaya mal va a renunciar como hizo en el año 2018.

Este tipo de políticas destruyen al país, hay que terminarlo. Vienen unos meses de caída en Argentina y en el mundo, y vas a ver cómo toda esta euforia alcista va a notar que hay problemas. Espero que hagan la liberación total del tipo de cambio, que no sea más el Banco Central el que compra y vende, y también la cancelación de estas políticas monetarias que solamente crea problemas en el país, ya hay tres experiencias anteriores, siempre terminó mal. La deben cortar cuánto antes por el bien de todos.

VF FM