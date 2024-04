Julia Strada: "Paolo Rocca apoya a un gobierno desindustrializador"

Julia Strada sostuvo que el peronismo tiene representar a quienes lo votaron y a quienes la están pasando mal, y remarcó la necesidad de preservar a Axel Kicillof en las internas del peronismo. “Axel ha tenido un desempeño muy bueno en un contexto muy difícil y creo que someterlo a un debate interno y a una puja no lo ayuda a él”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julia Strada es economista, diputada nacional de Unión por la Patria, directora del Centro de Economía Política Argentina. Además, fue directora del Banco Nación durante la gestión de Alberto Fernández.

En los últimos días el Centro de Economía Política Argentina publicó un nuevo informe en el que se advierte que a marzo de 2024 los ingresos de la mitad de los asalariados registrados privados sólo puede cubrir el 67% del valor de la canasta básica total, destacando el fenómeno de los asalariados pobres que viene obviamente no desde este gobierno, sino también desde los anteriores.

Desgraciadamente, este fenómeno de tener personas con salario privado en blanco y pobres viene de larga data, no es simplemente un fenómeno de Milei.

Efectivamente, nosotros desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, hace tiempo que hacemos esta serie. Estás mencionando nuestro dato de la mediana de los salarios privados, porque lo tomamos del CIPA, comparado con la CBT, con la canasta básica total.

Hay que decir, la caída que se vio en los primeros dos meses del gobierno de Milei es significativa, estamos hablando, como bien dijiste al inicio, que solamente llega a cubrir el 66,9%, pero veníamos registrando que, por ejemplo, marzo del 23 se cubría el 86,9%, ya teníamos, es decir, el fenómeno de trabajadores asalariados, sector privado, que no lograban cubrir la CBT.

Vale obligadamente pasar por el gobierno de Macri, en la serie que nosotros publicamos es la caída más importante en donde se ve que en julio de 2017, el mejor año de Macri, los trabajadores del sector privado estaban 11 puntos arriba de la canasta básica total y termina el gobierno de Macri prácticamente 11 puntos abajo, es decir, ahí se produce una fenomenal pérdida.

En el gobierno de Alberto Fernández hay distintos momentos, un poco arriba, un poco abajo, según el momento del año, no se ganó y no se perdió tampoco. Y con Milei, una caída muy veloz en mucho menor tiempo que lo que fue con Macri.

A ver si logro explicarlo de una manera más didáctica. Macri con la devaluación hizo que los salarios reales pierdan su capacidad de consumo. Alberto Fernández lo mantuvo fundamentalmente con quienes estaban registrados y en blanco, hasta que el proceso de aceleración de la inflación el último año hizo que las paritarias ya no sirvieran y terminó otro escalón abajo. Y Milei, bajó otro escalón entre diciembre y marzo. ¿Es correcto plantearlo de esta manera?

Si, lo resumiste muy bien. Hiciste bien la aclaración de que siempre estamos hablando de salarios del sector privado.

Tensión al interior del kirchnerismo: empuja una nueva ola que quiere desplazar a La Cámpora

Más allá de este tema, está convulsionado el peronismo en este momento, tenemos distintos actores que están criticando a La Cámpora concretamente, y planteando que Axel Kicillof debería asumir sin los condicionamientos del movimiento. Vos sos muy joven, y me gustaría tu opinión sobre hasta qué punto La Cámpora es un lastre o es un activo del peronismo.

Primero, estoy obligada a responder. Como vos me decís, soy joven, soy una diputada recién entrante al Congreso de la Nación. Yo siento la responsabilidad de decir que somos oposición política a Milei y que nosotros tenemos que representar a quienes nos votaron y a quienes la están pasando mal, a pesar de que no nos hayan votado. Y esa es la responsabilidad del peronismo en esta etapa.

Me preocuparía que nos corramos de esa responsabilidad y que hay que acompañar a los argentinos, aun si no están en este momento viendo al peronismo como una alternativa. No importa, los tenemos que acompañar en esto que está ocurriendo.

Y en segundo lugar, yendo a tu pregunta sobre la discusión interna, yo creo que es una discusión que termina haciéndole daño al candidato, que es Kicillof, y a la estrategia electoral, que en algún momento nosotros tenemos que empezar a pensar de cara al ciclo que viene.

¿Por qué le hace daño a Kicillof?

Porque creo que es un candidato que tiene la mejor valoración, no hay ninguna duda, tiene además una reelección extraordinaria en la Provincia de Buenos Aires, ha hecho una muy buena gestión.

Yo, vos sabrás, vengo del mundo de la economía, así que sé que ha tenido Axel un desempeño, como economista, muy bueno en un contexto muy difícil y creo que someterlo a un debate interno y a una puja no lo ayuda a él, fundamentalmente porque es una figura que además tenemos que cuidar. En términos generacionales lo digo, a nosotros nos cuesta mucho poder representar a la sociedad, más aún con Milei.

Milei es un economista también y le habla desde la economía, entonces creo que nosotros tenemos que preservar lo que funciona, lo que tenemos y me parece que esa es la vibra, la sensación que tengo de que muchos estamos viendo lo mismo.

Miguel Ángel Pichetto criticó duramente a Axel Kicillof y al peronismo: "No podés hacer pobrismo"

Pareciera que hay algunos que suponen que para que el peronismo vuelva a ser competitivo tiene que deskirchnerizarse. Mientras que otros, entiendo que sería tu caso, por el contrario, creen que cualquier puja interna reduce el espacio y que el kirchnerismo tiene que estar dentro para aumentar el volumen político de quien sea el candidato del peronismo.

Es imposible pensarlo de otra manera, pero te agrego algo que para mí no está en el debate y tiene que estar, que es la cuestión programática, Jorge, porque si no, uno discute nombres.

A ver, si hay un balance que nosotros hacemos, que yo hago, también desde el punto de vista económico, de qué cosas pasaron en el gobierno de Alberto Fernández, tiene que ver con que si bien la macroeconomía estuvo condicionada por la pandemia, por la guerra y, además luego, por la sequía, hubo algunas peleas en materia económica que se pudieron haber dado, no para resolver estructuralmente muchos de los problemas en cuatro años, pero se pudieron haber dado. Y la verdad es que el balance que se va construyendo es exactamente el contrario. A mí lo que me preocupa es eso, cuál es el peronismo que queremos construir, qué tipo de programa, qué tipo de proyecto.

Yo creo que Argentina tiene un desafío en materia de cómo construir un sujeto empresarial que se ponga al hombro el desarrollo económico, porque si el desarrollo económico depende solamente de que una fuerza política ponga al Estado a disposición, es decir, invierta desde el Estado, ponga recursos solo desde el Estado sin que haya inversión privada que fortalezca el desarrollo nacional, bueno, a la Argentina eso le va a costar mucho.

Y la verdad es que el balance que se va construyendo es más bien de una revisión crítica de todo lo que fue el gobierno de Néstor y de Cristina, luego después, que es más profundo que solamente hacer alguna revisión de nombres. Es más bien una discusión programática respecto de qué funcionó y qué no funcionó en la Argentina.

Juicio por YPF: Argentina recibió el apoyo de Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador para no pagar US$16.000 millones

A ver, un caso concreto, los malayos, quienes hicieron el acuerdo con YPF, Petronas, en el gobierno de Alberto Fernández, un gran acuerdo que además es por ahí la industrialización petrolífera, es decir, de lo que extraemos de petróleo y de gas en Argentina pasa por el gas licuado y la exportación de gas licuado que es lo que queremos hacer con Petronas. Los malayos se quieren ir en este momento con Milei presidente, y la discusión de cómo hacemos para tener un país con desarrollo industrial, con un programa y con Malasia siendo aliado en este caso en la industrialización del petróleo, es algo que el peronismo lo tiene que tomar como una bandera.

Y puedo agregar, cómo es posible que el principal empresario industrial de la Argentina, que es Paolo Rocca, esté apoyando a un gobierno abiertamente desindustrializador. Y esto no es que lo digo yo, Julia Strada, me lo han dicho empresarios metalúrgicos de la metalmecánica alineados con ADIMRA, que me dicen “nosotros tenemos 30% más cara la chapa”.

Bueno, ¿qué hemos hecho como gobierno en la etapa anterior para abordar este problema? Es decir, el problema del poder relativo sectorial que tiene más un empresario respecto de otro. No mucho. Para abordar este problema, no mucho en particular.

Ahora, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Bueno, si la discusión política del peronismo va camino hacia condenar cualquier tipo de condicionamiento que el gobierno pretenda tener sobre el poder económico, me parece que no vamos camino a resolver el problema. Vamos camino a que los industriales de ADIMRA sigan padeciendo 30% más cara la chapa.

Agustín Etchebarne: "No alcanza con el déficit cero"

Fernando Meaños: ¿Qué pasa con la cuestión fiscal donde tener déficit fiscal fue prácticamente una constante? ¿Ahí también crees que debe haber una revisión?

Sí, a ver, varias cuestiones. En primer lugar, el diagnóstico cuando uno lo plantea, es decir, el diagnóstico de la restricción externa o de la escasez de dólares, no es un diagnóstico que excluye a las otras variables. Creo que ha habido, y me parece que esto también forma parte de discusiones internas que son inconducentes, una decidida estigmatización de una parte para decir que había una especie de defensa del déficit fiscal. Yo te voy a hablar desde el CEPA, el Centro de Economía Política, que es lo que nosotros hacemos. En primer lugar, si uno va a los informes del CEPA, nunca hemos dicho que el déficit fiscal no es relevante. Hay que ir a buscarlos, incluso mis propias declaraciones como economista.

Ahora, poniendo por delante la cuestión de la restricción externa, uno no puede tener una demanda o una creación de pesos que termine siendo demanda en materia de dólares ex post. Uno no puede, con un condicionante que es la nafta de la economía, que es la cantidad de dólares que genera, tener una cantidad de pesos emitidas para financiar déficit que te condicionen ese proceso de frente cambiario, es decir, el frente cambiario condiciona la inflación y si no lo tenés controlado termina siendo un problema.

Ahora, ese balance siempre estuvo presente. Me parece que, de nuevo, hay una búsqueda de llevar al terreno de la economía una discusión que finalmente es una discusión política que busca invalidar, lamentablemente, un proceso político, 2003-2015, que fue muy virtuoso, que seguramente ha tenido que afrontar dificultades y que seguramente tuvo que revisar algunas de las cosas, pero fue muy virtuoso.

Y en relación, además, a la cuestión del déficit, también es relevante revisar qué cosas se pueden hacer para mejorar la recaudación tributaria. Yo miraba hace poco un informe de Fundar, que es un centro de estudios que no tiene una afiliación muy clara a algún sector en particular, en donde precisamente hablaban del nivel de no declaración impositiva relevante.

Cuando uno va al documento que escribe Cristina, encuentra que ella plantea que la recaudación tributaria tiene niveles de evasión y de elusión muy significativos, lo mismo que cualquiera que haya pasado por la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, conoce. Con lo cual, también es relevante abordar la forma de resolución de la cuestión fiscal, y Milei encontró una forma muy dañina para el conjunto de los argentinos, pero que además es poco sustentable. Esto se lo dice Cavallo.

Cavallo dijo que el sector privado tiene que colaborar con el Gobierno para bajar la inflación: "Hubo aumentos exagerados"

FM: Volviendo al peronismo, para enfocarse en la cuestión fiscal. Más allá de la evasión, ¿no hay en el peronismo alguna carencia en materia de manejo del gasto, que nunca hay motivación suficiente para hacer que el gasto sea más moderado o más eficiente?

Posiblemente sea una agenda para trabajar, pero cuando nosotros hablamos desde lo que venimos planteando en el CEPA siempre fuimos muy claros respecto de la necesidad de un ordenamiento asociado a la cantidad de dólares o a la nafta que vos tenés para crecer. Lo digo porque si no muchas veces se asume que uno estuvo al frente de la gestión económica y tomó ese tipo de decisiones.

Por cierto, la separata que envió Massa en octubre al Congreso nunca quiso ser tratada y es una separata muy relevante, y me parece una agenda para trabajar. Yo de hecho estoy trabajando en esa agenda porque hace exenciones tributarias que también aumentan gastos tributarios.

No lo digo yo, lo dice la OPC, la Oficina de Presupuestos del Congreso, que también está configurada con expertos de extracción política de distintos lugares. El gasto tributario también es una agenda que nadie quiere tratar y que Massa en su momento envió al Congreso de la Nación. Ejemplo, que no tengas impuesto grabado para bienes personales, para terrenos en el exterior en materia de bienes personales. Ese es un caso muy concreto.

Si querés el caso Mercado Libre, ya sea la discusión de la ley Economía del Conocimiento, que es decir, quiénes pueden entrar en esos beneficios, sin desmedro obviamente de lo que aporta la empresa, cuáles son los incentivos que uno tiene para fortalecer empresas que ya han podido hacer un recorrido en materia de aprendizaje y de know-how. Bueno, ahí hay una discusión relevante y sí me parece importante darla con todas las letras.

MVB FM