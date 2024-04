El presidente Javier Milei compartió en su cuenta de la red social X una publicación en la que afirma mostrar "pruebas" del adoctrinamiento en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El mandatario nacional aseguró que “hay diversidad, salvo que tengas la pésima idea de querer ser liberal”.

De esta manera el Presidente comenzó su jornada tuitera el día de hoy: “NO HAY ADOCTRINAMIENTO? A ver la cartita de los SALAMINES hipócritas y mentirosos que niegan adoctrinamiento y persecución pero que casualmente son enemigos de las ideas de la LIBERTAD. Hay diversidad sí, salvo que tengas la pésima idea de querer ser liberal…”.

Dentro de los cientos de comentarios que generó la publicación, hay quienes ven el afiche en cuestión como una respuesta al recorte de fondos a la educación pública por parte del Gobierno de Javier Milei: "¡Apoyo total! A los estudiantes que hicieron ese cartel"; "Si no hay libertarios en las universidades públicas, ponete a militar tus ideas. Un cartel político no es adoctrinamiento, es libertad de expresión". Así como comentarios que apoyan el posteo del Presidente, al estilo del mismo: "Todas las universidades publicas están igual. Llenos de zurdos"; "Viva la libertad carajo"; "Afuera".

Cabe señalar que no es la primera vez que el Presidente insulta a las universidades y las acusa de adoctrinar. "Después salen unos salames a negar que adoctrina. Viva la Libertad, Carajo!!!". Esa fue la frase con la que el Presidente comentó cuatro días atrás, desde Miami, un posteo en el que se denunciaba que las clases en la Universidad Nacional de Rafaela habían sido suspendidas "para obligar a los alumnos a escuchar una charla contra el mercado y las políticas de @jmilei". El posteo en la red X (ex Twitter) incluyó un video de la actividad.

Luego de dicha publicación, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) difundió un comunicado bajo el título de “En las Universidades se enseña, no se adoctrina”, en rechazo de las expresiones del primer mandatario acerca de la calidad de la educación pública en las instituciones educativas.

Desde FEDUN remarcaron su “enérgico rechazo” a las intenciones del gobierno nacional de “instalar en la opinión pública que en las Universidades Nacionales se adoctrina, para desacreditar el justo reclamo de la comunidad universitaria”.

Para FEDUN, las declaraciones virtuales de Milei se tratan de “otro caso de estigmatización y hostigamiento, que se suma al intento de modificar la ley de Educación Superior para cercenar la libertad de cátedra” y que la Federación ya aclaró que “en las aulas no se adoctrina, en las aulas de todos los niveles se enseñan las distintas corrientes de pensamiento”, sostiene el documento.

En esa línea instaron al gobierno nacional a “cesar el hostigamiento a los y las trabajadoras de las Universidades y a los y las estudiantes” y expresaron su solidaridad con los trabajadores del gremio en la Universidad Nacional de Rafaela.

En entrevista con la Universidad Nacional de las Artes, el intelectual y profesor universitario Martín Kohan recientemente debatió el concepto del adoctrinamiento en la educación: “Para que exista y funcione el adoctrinamiento hacen falta por lo menos dos elementos. Uno, la palabra autoritaria del docente. Yo no conozco docentes que hoy en Argentina sean mayoritariamente o medianamente autoritarios. Habrá, quizás, pero de ninguna manera es lo dominante ni justifica una caracterización general del estado de cosas de la educación, para nada. Y dos, el estudiante cuya cabeza está lo suficientemente hueca como para que la palabra del docente penetre y sea recepcionada pasivamente, sin hacer nada con ella”.

“Como los que hablan de adoctrinamiento suponen que los estudiantes son pasivos, estarían pretendiendo también un docente que se posicione como no pensando nada sobre aquello que está enseñando, o sea que luzca como una especie de tarado”, discutió Kohan y postuló: “Tomamos posición, expresamos lo que elaboramos de lo que estamos enseñando y eso, de ningún modo, va a imponerse como palabra autoritaria, en la medida en la que uno no exige que el estudiante lo reproduzca pasivamente. Uno expone una posición, entre otras posibles, y los estudiantes devuelven sus lecturas y perspectivas sobre lo que uno dijo, porque no son receptores pasivos. Hacen algo, ¡hacen mucho con eso! Y en eso consiste una clase: todos pensamos, todos elaboramos, todos discutimos”

