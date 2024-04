Agustín Etchebarne: "No alcanza con el déficit cero"

El director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, sostuvo que si se aprueba la Ley Bases va a haber un salto de inversiones “muy importante”. “Si el ajuste lo hace solamente el gobierno federal, queda totalmente desbalanceado el esfuerzo que se está haciendo”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Etchebarne es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. A su vez, fue profesor de la Universidad de Belgrano y CEO del Foro Republicano.

No es el dólar: la opción de ahorro que es una gran alternativa de inversión

No solamente el índice de inflación fue del 11% en marzo, menor que el que pronosticaba el REM, sino que también corrigió las proyecciones para todo el año, que ahora lo ubican en 189% para todo 2024. ¿Qué tendencia prevé para la inflación?

Creo que va a ser menor que lo que es para el REM. Hay que comprender que este trimestre fue muy especial, porque es un trimestre en donde empieza un ajuste muy importante de precios relativos en la economía. El Gobierno anterior había dejado una inflación de 211%, pero con un Banco Central que tenía metida adentro una hiperinflación, porque tenía pasivos remunerados que eran tres veces la base monetaria creciendo a un ritmo de 300% anual por la tasa de interés. El 211% de inflación era con un montón de precios pisados, empezando por el tipo de cambio, pero también las tarifas y los servicios. Lo que estamos viendo ahora es la recomposición de precios relativos que provocó un salto más esperado que lo normal, sumado a la incertidumbre de este Gobierno, porque había gente que creía que el dólar se iba a ir a 3000 mil, entonces hubo empresarios que definieron los precios en base a eso, por lo tanto, los precios saltaron más alto que lo normal, pero ahora poco a poco está cayendo.

Creemos que a partir de abril es probable que tengamos un dígito de inflación, que seguro siga siendo altísima y que le está pegando fuerte a la economía, porque este programa es recesivo, si bien pensamos que iba a haber una caída inicial y luego un rebote en forma de V.

Después de cuatro meses, Economía lidera el ranking de ministerios con cargos vacantes

¿Qué imaginas que va a terminar pasando con la inflación? El último REM se ubica en 189%.

Es muy difícil saber, finalmente ese es el promedio de lo que están diciendo los economistas. Puede ser que sea un poco menor porque está sorprendiendo la caída de la economía, pero depende de un montón de factores, incluso de la Ley Bases, porque si se aprueba vas a tener una recuperación de la confianza más rápida y la velocidad de la recuperación de la economía va a ser mayor. Ahí está la responsabilidad de la política de no creer que un gobierno es solamente un presidente. Somos un sistema republicano con división de poderes, se necesita que todos trabajen para mejorar la Argentina. Si el ajuste lo hace solamente el gobierno federal queda totalmente desbalanceado el esfuerzo que se está haciendo. Si miras el empleo público total, el Estado federal solamente tiene menos de un tercio, porque también están las provincias y los municipios, y todos tienen que estar haciendo el esfuerzo para aliviar al sector privado, que es el que debe crecer.

Con la fuerte caída en el consumo, la inflación sigue desacelerando: fue de 11% en marzo

En su blog personal, Cavallo sostuvo que “Si el ritmo del crawling peg activo no se ajustara a un ritmo más cercano a la tasa de inflación, los costos de producción en dólares tenderían a aumentar hacia niveles que desalentarían las actividades de exportación y a las sustitutivas de importaciones, poniendo en peligro el superávit comercial luego que se agoten las divisas generadas por la cosecha gruesa y los stocks de insumos importados”. ¿Coincidís?

Depende de cómo uno lo mire. Yo proponía la dolarización de la economía y si hubiera sido muy exitosa eso bajaría mucho más rápido la inflación y las tasas de interés. Si lográs tener un ancla nominal que funciona, en este caso desaparecen los pesos, salvo que los precios en dólares en Argentina queden caros. Eso ocurriría si liberas toda la economía y te ingresan muchos capitales. Hay que comprender que Argentina está caro por un montón de factores, tenemos los impuestos más caros del mundo.

La dolarización como proyecto económico de gobierno.

La persona que tiene una fábrica, cada uno de los insumos que compra vienen con los impuestos exagerados. Cuando llegás al precio final, Argentina es cara. A todo esto, hay que sumar el tema de la logística, de la falta de rutas, de la falta de inversión en los puertos. Hay un problema de sobrecostos de la economía, de ineficiencia y de regulaciones. Una vez hicimos un video que se llamaba “La odisea de la bondiola”, porque para pasar una bondiola de Mataderos hasta San Isidro tenías que hacer 21 trámites que implican costos, y cuando todos esos costos se van incrementando te queda una Argentina cara. Entonces, además de hacer las reformas que se hacen para estabilizar la economía, falta hacer el proceso de reformas para desregular la Argentina, pero no se animan a bajar impuestos porque había déficit fiscal, se puso como prioridad bajar el déficit a cero, pero hoy no alcanza con el déficit cero.

La “enfermedad holandesa” y los dólares del colchón

La comparación económica con el menemismo

¿Puede pasar lo mismo que pasó en los ’90 cuando Argentina pasó a ser cara en dólares? ¿Puede pasar que se desaliente la sustitución de importaciones y se aliente a las exportaciones?

No, lo que pasa es que después tenes que abrir la economía. Uno de los problemas graves de toda América Latina fue creer en los procesos de sustitución de importaciones. En una época hubo un censo industrial de toda América Latina, y Argentina en ese momento tenía una industria mayor que la de México y Brasil juntas. Además exportaba a Europa y Estados Unidos. Argentina sufrió un deterioro fenomenal por un error de ideas, pero para abrir la economía se requiere que el Estado haga su tarea para bajar los costos, y ese es un programa completo de gobierno, falta muchísimo. Argentina sigue siendo uno de los países más reprimidos de la Tierra.

-El IPC Nacional registró una variación de 11% en marzo, continuando el sendero de desaceleración que se viene verificando desde diciembre. La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales del índice, fue de 9,4%, ubicándose en un dígito mensual por… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 12, 2024

¿Qué diferencia hay entre tu visión y lo que fueron los ’90? ¿Cuál fue el error de los ’90?

Creo que Cavallo coincidiría conmigo en el largo plazo, hacia dónde vamos a llegar. En el corto plazo, es un tema de cómo se manejan para reconstruir el Banco Central, hoy hay muchos objetivos y pocas formas de llegar a ellos. Cavallo coincidía conmigo con que hay que bajar el gasto público, pero él en su momento no lo hizo. Sí lo hizo con las privatizaciones y funcionó muy bien. De hecho, si mirás, desde que asumieron Menem y Cavallo hicieron un plan de convertibilidad que sería parecido a la dolarización, pero ahora no quiere hacer una dolarización y prefería el sistema de distintos tipos de cambio para reconstruir el balance del BCRA.

Son muchos los objetivos y no es tan sencillo tener un programa en el que todos coinciden. Yo coincido con la filosofía general porque los dos queremos un país mucho más libre que el actual. Argentina está en el puesto 154 de libertades económicas, con Menem y Cavallo llegamos a estar entre los 10 primeros, pero la convertibilidad terminó mal porque no se terminaron el resto de las reformas y aumentaron impuestos. En ese momento se advirtió que no debían subir impuestos porque peligraba al sector privado, pero además de subir los impuestos puso impuestos transitorios que no iban, hoy hay 160 impuestos diferentes que, a mi juicio, son inconstitucionales.

Domingo Cavallo, exministro de Economía.

En los ’90 hubo un crecimiento de la desocupación…

Lógicamente, está unida una cosa a la otra. Terminamos teniendo una expansión del estado más grande, las provincias se endeudaron, las tasas de intereses que pagaban a las provincias eran el doble que las de Nación y cuando llegó el ’98 y vinieron las crisis en países emergentes, las tasas de interés que pagaban esos países se duplicaron.

Duplicar la tasa de interés destroza una economía, entonces esa caída que tuvimos se vivió a ese efecto y se multiplicó porque en esos años las provincias, al crecer tanto en su endeudamiento, llegaron a tener una deuda que era la mitad de la deuda de la Nación, entonces el volumen de intereses que pagaban las provincias era equivalente al que pagaba la Nación. Destrozaron la economía y aumentaron el riesgo país de una manera descomunal en un escenario internacional muy complicado, fueron varias cosas y, sin embargo, la economía andaba bien. Había recesión, aumentaba el desempleo, pero la tasa de capitalización de la economía era alta y los salarios eran mucho más altos que los actuales. Si hubieran hecho la corrección que se estaba haciendo y se generaba un par de años más de corrección, yo estoy convencido que el PBI de hoy sería el doble que el actual.

"Vemos con preocupación el futuro": PyMEs industriales advierten por "letales" aumentos de tarifas

¿Le temes a que este plan económico actual genere un aumento del desempleo?

Ya lo está generando, hasta que empiece la recuperación de la economía. Hoy está creciendo el campo y el sector del petróleo, y eso va a generar que un sector de la economía esté en crecimiento. Para generar mayor crecimiento necesitás mayor cantidad de inversiones. Si se aprueba la Ley Bases va a haber un salto de inversiones muy importante. Nosotros compartimos la cordillera de los Andes con Chile: si mirás el cobre podríamos tener tres minas de cobre y cada una es una inversión de 10 mil millones de dólares, que significa construir ciudades enteras, y años de construcción que generan empleo bien pago. Hay un montón de problemas en Argentina y no estamos explotando las riquezas que tenemos, porque además le tenes que dar seguridad a los inversores. Tenes que eliminar el cepo cambiario, abrir la economía y asegurar que no va haber impuestos nuevos, porque tenes que tener una estabilidad impositiva para que la ecuación de inversión sea razonable durante 20 años. Si invertís para hacer una mina, los primeros tres años son la inversión más grande y después empezás una rentabilidad durante los siguientes 20 años, es una inversión a muy largo plazo.

Contra la Ley Ómnibus: "Los empresarios decidieron trabajar en conjunto con los gobernadores"

A los distintos presidentes de Perú se les decía que, mientras la economía crecía al 6%, todos perdían las elecciones y muchos terminaban presos porque la minería no es mano de obra intensiva. Obviamente, es muy importante desarrollar la minería, Chile, con la misma cordillera que nosotros, tiene exportaciones más grandes que nuestro complejo agroalimentario. Una vez que ese proceso de inversión termine, ¿no crees que este modelo a largo plazo va a generar mayor tasa de desempleo?

En los países que tienen libertad hay menor desempleo, son los países más abiertos y con mayor avance de tecnología, son los que tienen menor desempleo. El problema de desempleo a la larga lo van a tener los países que se cierran, que hacen procesos de sustitución de importaciones porque no se integran al mundo, los que se quedan fuera del mercado porque no van a poder exportar porque la productividad está creciendo muy grande en todo el mundo. Nosotros nos quedamos lejos de la productividad mundial, entonces tenes que acercarte a la productividad mundial para no tener desempleo.

Como no funciona bien el sector privado, hacés crecer el público, pero para eso hay que financiarlo y cobrar impuestos, con lo cual matás al sector privado todavía más. Si uno afecta cada vez más al sector privado, entra en un círculo vicioso en el que cada vez hay más desempleo.

10 empresas de primera línea buscan empleados: Posiciones abiertas, requisitos y beneficios

Hoy la situación es distinta porque tenemos un presidente que entiende este problema y quiere bajar el gasto público, su objetivo es aliviar al sector privado bajando impuestos, algo que todavía no hizo. La economía hoy está muy mal, pero la ventaja es que tenemos un presidente que tiene una idea muy clara sobre que esto hay que cambiarlo y está apuntando a ese camino.

VF JL