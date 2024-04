En el marco de las promesas de campaña y ante la coyuntura de una economía que imperiosamente necesita una reorganización de prioridades, controles y saneamiento con el foco puesto en lograr la baja del déficit fiscal asumió un el gobierno de Javier Milei y su equipo económico desplegando una batería de medidas en vías de aplicar ajustes y recortes.

No fue novedad la “motosierra”. No obstante ello, sí impactó lo agresivo de las medidas. Se aplicó como una real política de “shock”, sin gradualismo, una política que no da respiro afectando directamente a todas las clases sociales, con especial énfasis en la clase media y devastador efecto en las más bajas y vulnerables. Plan motosierra, licuadora de salarios, ajustes presupuestarios, recortes de personal, desregulación de sectores de la economía con la aparición de nuevos precios distorsivos en el mercado. Un combo que sigue agravando cada día las consecuencias del golpe.

Agravamiento de la crisis en Ciencia

Con un mensaje crudo en el sitio institucional del CONICET, también divulgado en redes, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I), anunció la renuncia de todos los vocales de su cuerpo directivo: “En esta publicación compartimos la declaración de los vocales renunciantes, que tomaron esta decisión ante el muy grave deterioro institucional de la Agencia”.

Cabe mencionar que la Agencia I+D+I es el principal ente de financiamiento de la ciencia en el país, que “tiene como misión central proveer fondos para la investigación científico-tecnológica de Argentina. El organismo trabaja a la par de 1200 Pymes y 200 empresas dentro del rubro de la tecnológica. Asimismo, tiene bajo su órbita 7000 proyectos de ciencia, que implica el trabajo en conjunto de 30.000 investigadores y más de 1100 becarios.

"Con preocupación, se observa que, desde hace cuatro meses con la asunción del actual Presidente de la Nación, el organismo se encuentra paralizado. Una inacción institucional que no fue morigerada con la designación de la presidenta del organismo, la Dra. Caballero. La situación mencionada se refleja en la destrucción de sus recursos estratégicos", señala con precisión la declaración de los vocales renunciantes.

Desmantelamiento, parálisis y destrucción

Puntualizan que la actual política de Gobierno llevó a la crítica situación en la que se encuentra actualmente la ciencia. En la declaración remarcan los tres recursos estratégicos destruidos: “la plataforma informática diseñada para agilizar la evaluación fue desmantelada”; además destacan que “se llevó adelante la desvinculación de dos funcionarios claves para el desarrollo del organismo: los directores del Fondo Tecnológico Argentino y del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica”.

También denunciaron “la arbitraria decisión de reducir la planta del personal, afectando criterios básicos de desempeño en las funciones requeridas”.

Continúa la declaración, destacando los efectos inmediatos del plan de recortes de Milei: “A pesar de haber realizado denodados esfuerzos como vocales del directorio, máxima autoridad del organismo, para arbitrar los medios a nuestro alcance en búsqueda de evitar el desmantelamiento, la parálisis y la destrucción institucional, nos vemos obligados a denunciar la situación de deterioro institucional”.

También pusieron de resalto que la crítica situación en la que se encuentra el organismo “corroe los objetivos para los cuales el organismo fue creado”, y que “cuenta con recursos financieros provistos por organismo internacionales, hasta ahora sin ejecución”.

El comunicado oficial fue suscripto por los nueve integrantes del Directorio que decidieron la renuncia masiva en rechazo de la política de recortes a la ciencia. Según señalan desde la Agencia, la gestión libertaria arremetió con un plan de desfinanciación y destrucción de sus recursos estratégicos. Cabe mencionar que el plan motosierra de Milei ya se sintió a comienzos de abril en el Conicet, con despidos y un recorte del 60% en las becas de investigación.

Ciencia degradada

Entre los fundamentos que explican la renuncia masiva, señalan que “el degradado Ministerio de Ciencia y Tecnología contó por años con dos organismos claves para el desarrollo científico del país”. Destacando el rol clave desempeñado por el organismo remarcan que desde su fundación, la Agencia “consolidó sus objetivos de financiamiento a la formación de recursos humanos, insumos y equipos para la investigación, la tecnología y la innovación en el país”.

Para lo cual, entre otros recursos, el organismo “perfeccionó el sistema de evaluación de pares, que le brindó el prestigio y el reconocimiento internacional con el que hoy cuenta”. Además apuntaron que “el año pasado se gestionaron 3.000 proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que involucran el trabajo de 9.000 destacados especialistas en distintas áreas de conocimiento”.

Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), señalan que la famosa frase “La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, de Bernardo Houssay, explica que el progreso del país está estrechamente ligado a la inversión que se realice en Ciencia y Tecnología, y es lo que debe seguir movilizándose cada día. Con la declaración y renuncia masiva rechazan una gestión que señalan como contraria al progreso y desarrollo científico de Argentina.

Apoyo mundial y abrazo al CONICET

Ante la situación de crisis profunda que golpea a la ciencia, se entregaron en la Jefatura de Gabinete más de mil adhesiones de la comunidad científica mundial. De hecho, el miércoles 10 de abril, en coincidencia con el Día del Investigador, los integrantes de la RAICYT entregaron un pack con más de 1000 cartas de adhesiones de investigadores e instituciones científicas de todo el mundo. Reflejan “el apoyo al sistema científico-tecnológico nacional, y a las demandas y preocupación de la comunidad científica argentina, ante el agravamiento operativo general de los organismos de CyT del Estado”.

Asimismo, la RAICYT, informó que el miércoles 17 de abril “se hará entrega de otra copia de las adhesiones a las autoridades de CONICET; esta vez con un acto especial con lectura de fragmentos de las cartas recibidas y se hará un abrazo al CONICET y al ex-Ministerio de Ciencia y Tecnología”. El evento se realizará con una concentración pública, en el Polo Científico Tecnológico”.

