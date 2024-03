El exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que Argentina tiene una oportunidad de despegue productivo exportador que “es mucho más federal” pero que, a su vez, corre el riesgo de ser desperdiciada por esta mirada “excesivamente centrada en lo financiero”. “Si le va bien al gobierno de Milei significa que va a estabilizar la economía, pero a costas de un desempleo más alto y de un montón de actividades productivas que van a sufrir”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Matías Kulfas es economista y fue ministro de Desarrollo Productivo de la Nación entre 2019 y 2022. Además, fue gerente general del Banco Central en el año 2012, director del Banco Nación en el año 2008 y subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la nación en el año 2006.

En la apertura de hoy planteamos las dificultades del Pacto de Mayo. ¿Cómo se logra compatibilizar un plan de desarrollo federal que tenga en cuenta las diferencias de un país del tamaño de la Argentina?

Me parece que hay que poner en el centro de la escena lo que hoy está completamente ausente, que es la cuestión productiva. Este es un gobierno que está haciendo foco en la estabilización macro, que es imprescindible, ya que poco se puede lograr si tenemos una macro tan desordenada como la que venimos teniendo los últimos años, aunque vale la pena discutir si este camino que se inició va a una dirección correcta.

Más allá de eso, un plan de estabilización que no venga acompañado de una mirada productiva federal es como fabricar un avión que va a volar bajito, ese es el gran riesgo de cometer errores del pasado, como la convertibilidad, que logró sacar al país de la hiperinflación, pero al poco tiempo mostró los límites de su manejo de la materia productiva, empezó a tener problemas con la industria y con un montón de economía regionales.

La gran cuestión es que hoy Argentina, a diferencia de otros períodos históricos, tiene una oportunidad de despegue productivo exportador que, a diferencia del pasado, es mucho más federal en el tipo de actividades que se pueden desarrollar. Hoy la Argentina tiene la posibilidad de desarrollarse con el hidrocarburo, que es básicamente la Patagonia; con las nuevas energías, que incluye al norte; con la minería, con industrias que se van descentralizando y con la economía de conocimiento, que no requiere el anclaje territorial del pasado. Todo esto, que es una oportunidad, corre el riesgo de ser desperdiciado por esta mirada excesivamente centrada en lo financiero.

La posibilidad de acordar el Pacto de Mayo.

Hay un autor (economista) que explicaba que, hasta 1960, Brasil solamente estaba desarrollado a 80 o 100 kilómetros de la costa, el interior no existía y la mudanza de la capital a Brasilia generó una modificación geopolítica de Brasil que hasta ese momento no estaba integrada. ¿Se puede producir en Argentina algo parecido?

Para que ocurra algo parecido hace falta un consenso productivo. Ese consenso productivo está absolutamente alejado tanto de las miradas de que el Estado va a resolver todo como de las miradas liberales. Hay sectores, como el sector energético, que requieren algún tipo de regulación. Es un sector que tiene su complejidad, que requiere organizar para asegurar al autoabastecimiento interno y generar la oportunidad de que la energía pueda ser barata en el mercado interno para poder favorecer la industrialización del país y luego, generando una buena política energética, generar fuertes excedentes de exportación. Creo que estábamos más o menos cerca porque, si bien había muchas discusiones, parecía haber cierto consenso sobre que este era el camino, pero el triunfo de Milei vuelve a plantear la idea de que el mercado resuelve todo. Se necesita una organización, que el Estado regule algunas cuestiones, pero hoy, nuevamente, estamos con el riesgo de volver a retroceder. Si uno quiere, efectivamente, pensar en una cadena de litio que desarrolle mucho la fase primaria, donde haya inversiones que se puedan llegar a multiplicar en los próximos años y además darle valor agregado y pensar en que Argentina pueda ser un país que produzca vehículos eléctricos y pueda desarrollar toda la cadena completa, se requieren políticas de estímulo y regulación, cosas que están completamente alejadas de la mirada de este Gobierno.

¿Puede ser que haya habido una tendencia en exceso a la participación del Estado en la economía en general y en las regulaciones en particular? ¿Puede ser que Javier Milei haya venido a hacer alguna especie de service a la economía, a colocar en el discurso el extremo opuesto para luego encontrar un equilibrio?

Creo que los dogmatismos son malos siempre, me parece que puede ser lo que vos decís sobre que viene Milei para plantear el dogma de la antítesis de lo anterior para plantear algún tipo de equilibrio, puede pasar eso o no, puede ser que estemos 10 años discutiendo sobre una propuesta fallida como es la idea de la mirada libertaria, creo que el riesgo es perder oportunidades y hay trenes que pasan una sola vez. El tema del litio y toda la electromovilidad es ahora: mirá si después de años de experiencia fallida nos damos cuenta que no era por ahí, que había que hacer una regulación y resulta que estamos llegando al año 2030 y nos damos cuenta de que el litio fue reemplazado por otro material, que la electromovilidad se desarrolló en otro país y ya estamos fuera del mapa. Es como que queramos desarrollar Vaca Muerta dentro de 6 años y nos damos cuenta de que el mundo ya empezó a reducir la producción de petróleo y gas, hay cuestiones que son ahora. Me parece que en esto hay que salir de miradas cortoplacistas, hay que mirar con estrategias el desarrollo productivo del país. Es ahora y creo que los dogmas son malos en cualquiera de los dos extremos.

Se podría decir que Milei no hubiese hecho el gasoducto porque requería una gran inversión del Estado pero, al mismo tiempo, el gobierno de Alberto Fernández hace el gasoducto, pero genera un déficit fiscal que después produce una inflación del 200% y que hay una especie de traditio entre cuánto déficit fiscal, cuánta inflación y cuánta recesión terminan siendo aceptables. ¿Hay que estar continuamente en un punto intermedio entre una cosa y la otra?

El déficit fiscal en Argentina no se explica por el gasoducto ni por la obra pública, tiene otras fuentes. El gran problema, entre otras cosas, fue haber abusado de los subsidios a energía y otros sectores, evitando desarrollar la infraestructura, que es la que te permite reducir los costos fiscales que tiene el subsidio energético. No creo que la antinomia sea hacer o no hacer obra pública, me parece que hay que ser pragmático. La mejor alternativa que hubo en su momento era hacer un gasoducto como obra pública. Hay otros sectores que dicen que lo debe hacer el sector privado, pero a veces es posible y otras veces no. Por el camino que se planteaba o que plantearía Milei en su visión ideológica probablemente no se logre desarrollar un gasoducto, requiere obras públicas. Esto no es ningún invento estatista o kirchnerista, en todo el mundo los Estados hacen obras públicas y tienen política industrial, de hecho, ahora hay una nueva era de política industrial. El Fondo Monetario Internacional hace pocas semanas puso en marcha un monitoreo de políticas industriales porque se ve una nueva era.

Milei es un personaje anacrónico en la política argentina y mundial, habla de un mundo que no existe más, no es el mundo del libre mercado, es el mundo en el que los Estados toman un papel más activo, donde vuelven bloques regionales miradas de cadenas de valor mucho más cortas. En ese mundo me parece que lo de Milei es un retraso enorme, es pensar que el mundo sigue funcionando como en los ’90, como después de la caída del Muro de Berlín y la verdad que no tiene nada que ver. Estamos en el mundo que nos dejó la pandemia, en donde hay más seguridad en las cadenas de valor, cada país quiere conservar sus cadenas de valor y asegurarse el aprovisionamiento de bienes industriales estratégicos. No se trata de caer en el dogma de que el mercado es malo y el Estado tiene que venir a reemplazarlo. Las buenas experiencias que se ven en el mundo son aquellas en las que se combina adecuadamente un papel del Estado estratégico, que ordena y genera incentivos y un mercado que es muy activo y que tiene un gran desarrollo pero que cuenta con la presencia fuerte del Estado para amplificar ese desarrollo económico y buscar objetivos de desarrollo. Me parece que ese es el camino adecuado y, lamentablemente, por no encontrar ese mix adecuado entre Estado y mercado estamos en los tumbos, yendo de un extremo a otro que son fallidos en buena medida.

El presidente Javier Milei reunido con los empresarios del Grupo de los 6.

Fernando Meaños: En el momento de tu salida del gobierno de Alberto Fernández presentaste una extensa carta en la que, entre otras cosas, se hablaba de pedir un nuevo régimen laboral para las Pymes. Quiero preguntarte qué opinas de la reforma laboral que intentó imponer Javier Milei y si esa legislación forma parte de un atraso, ya que hoy en el mundo se trata de avanzar con regímenes laborales muy diferentes.

Creo que el camino es entender dónde están los problemas: cuando se habla de grandes reformas laborales lo que hay es un camino equivocado, porque lo que necesitamos es que se genere empleo allí en donde hay problemas de informalidad laboral, sobre todo en las empresas pequeñas. Las empresas grandes no tienen problemas de rotación de personal, es desviar el foco del asunto. Trabajo con Pymes desde hace más de 20 años y estoy cansado de escuchar historias sobre lo que significa la industria del juicio y las dificultades para sostener un empleado formal y los requerimientos que tiene, que son los mismos que se le hace a una empresa grande. Lo que veo es que muchas empresas pequeñas ya no quieren contratar gente porque no se quieren arriesgar a los juicios laborales, que muchas veces son injustos y mal formulados. En lugar de plantear la medida de reforma laboral hay que tener respuestas específicas, un régimen sencillo, simplificado para pequeñas empresas, trabajamos la cuestión de las nuevas tecnologías. Pensar que todo esto se arregla con una mega reforma laboral es un error conceptual.

FM: ¿No hay algo dogmático en eso? Cada vez que aparece cualquier intento de modificación a cualquier orden de legislación laboral desde el peronismo siempre hay una oposición cerrada. De hecho, tu propia propuesta llegó cuando saliste del Ministerio, no cuando arrancaste…

Lo había planteado internamente, no encontré eco y lo dejé asentado en esa carta de renuncia. Me acuerdo que a los pocos días de esa mención salieron desde algunos sectores del kirchnerismo a decirme que era un cómplice de la dictadura por haber planteado esa propuesta, y la verdad es que ahora Cristina Kirchner, hace unas pocas semanas, en una carta habló de esto. Bienvenido sea que el peronismo empiece a discutir esto, que tiene que ver con la formalización laboral. La creación de empleo depende de una economía en crecimiento, una reforma laboral no va a crear empleo. Lo que sí creo es que una economía en crecimiento que genere incentivos y tenga un régimen para Pymes va a tener mucha más posibilidad de formalizar el empleo, ahí es en donde tenemos que trabajar fuertemente, en la formalización y creo que no va a ocurrir con las leyes laborales vigentes.

El futuro del PJ

Alejandro Gomel: ¿Cómo pensás que se puede empezar a rearmar el peronismo?

Creo que cuando uno habla con el peronismo del interior o los diferentes espacios asociados a las economías de las provincias tienen esta visión que estoy planteando, que es mucho más productivista y menos dogmática, pero falta un debate interno que no llega. Hace poco el gobernador Kicillof hablaba de “escribir una nueva canción” y yo estoy de acuerdo, el problema es que cuando uno vuelve a escuchar las canciones lo que suena es “Rasguña las piedras”, vuelve a escuchar canciones viejas. Hay que animarse y empezar en serio a escribir esa nueva canción, que no sea una consigna, sino una hoja de ruta. En mi último libro propuse una hoja de ruta que tiene que ver con adaptarse a los nuevos sistemas productivos, entender la cuestión laboral con regímenes especiales y tener una mirada macroeconómica. Me dejó frustrado el documento del PJ porque no hay mención ninguno de los temas que están en el debate público hoy, no hay ninguna referencia a qué hacer con la inflación y la discusión con el tamaño del Estado. Hay que discutir un Estado eficiente, que no sea “Estado presente” como consigna, sino que sea eficiente.

DECLARACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA 👇🏼 pic.twitter.com/e3sH2mQV3d — Partido Justicialista (@p_justicialista) March 22, 2024

AG: En esa nueva música que propones, ¿ves a algún Spinetta que esté apareciendo?

Creo que sí hay, pero aún no están apareciendo públicamente con su mirada. Mi sensación en todo esto es que el peronismo sigue atrapado en esta discusión, en donde me parece que hay diferentes proyectos y hasta que eso no se blanquee es difícil. Yo quiero un peronismo productivista y desarrollista, pero hay otros que tienen una mirada más distribucionista sobre los planes sociales y la visión de que los empresarios son malos.

Haciendo una síntesis de la apertura, cuando planteamos una idea de un país que no se concentre solo en AMBA, ¿te estás refiriendo concretamente a la visión conocida de Axel Kicillof, que pinta como uno de los más importante de la nueva generación en la conducción del peronismo que, a su vez, es el gobernador más importante del AMBA que se concentra en PBA? ¿El que "rasguña las piedras" es Axel Kicillof?

Me refería a eso porque él fue quien planteó, hace algunos meses, la idea de que había que hacer una canción nueva, pero el problema es que después de esa frase, lo que escucho de él y de muchos dirigentes es otra vez “Rasguña las piedras” y “Muchacha ojos de papel”, que sonaron muy bien en su momento pero que no son canción nievas. La nueva canción es entender que estamos en el siglo XXI y que los métodos productivos han cambiado, si vos distribuís pero no creces, distribuís pobreza.

El gobernador Axel Kicillof y la conducción del PJ.

Argentina está estancada después del año 2011 y eso hace que el ingreso medio por habitante caiga, eso no va más y me parece que las elecciones ganadas por Milei deberían hacernos reaccionar. Cuando uno ve el documento del PJ en donde estas cosas no aparecen, la verdad es que esa no es la canción nueva, es más de lo mismo y lo que se ve es una melodía desafinada en donde cada cual toca cosas diferentes. Me parece que este es el punto central, que va mucho más allá de discutir un nombre. Estamos a tres meses del cambio de gobierno, lo que hay que discutir hoy es el proyecto político, cómo conectar con el electorado que siempre tiene razón, porque el pueblo nunca se equivoca, y más aún cuando tenemos un gobierno que está totalmente disociado de la realidad productiva.

Si le va bien al gobierno de Milei significa que va a estabilizar la economía, pero a costas de un desempleo más alto y de un montón de actividades productivas que van a sufrir, hay un montón de actividades industriales que están con suspensión y despidos porque no hay demanda y nadie ve una recuperación en “V”. Es un año que está perdido y que encima, con el reseteo que plantea Milei, no va a revivir. El plan de Milei va a dejar una economía más chica y frente a esto el peronismo tiene la misión histórica de autocriticarse y plantear cómo ve una economía estabilizada a futuro con un fuerte eje de despegue productivo y con un cambio en el mercado laboral.

