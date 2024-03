El PJ dejó atrás a Alberto F, revivió viejas peleas y apenas cumplió los pasos legales

El primer reencuentro de los dirigentes peronistas después de la derrota electoral apenas sirvió para dejar atrás la figura de Alberto Fernández, insistir con viejas peleas internas y cumplir con los plazos legales que necesita el Partido Justicialista. Así, la primera foto que dejó 2024 está lejos de representar la unidad y encontrar el camino para enfrentar a Javier Milei.

La mayoría de los congresales llegaron al estadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito, anticipando que allí no habría mucho para ver. Quedó flotando en el aire que con el pedido de licencia del expresidente, que también estaba a cargo del PJ nacional, quienes presidirán el partido serán los cinco vicepresidentes (Cristina Álvarez Rodríguez, Axel Kicillof, Analía Rach Quiroga, Juan Manzur y Lucía Corpacci). También con el objetivo de hacer oleaje, se decidió crear la Comisión para el Modelo Argentino. Pero hasta ahí se llegó porque ahora el Consejo es el que debe definir su conformación.

El discurso de Axe Kicillof buscó salir de la discusión interna. El gobernador bonaerense se posicionó como la contracara de Javier Milei y habló de la “situación dramática” que vive la Argentina, del “daño récord” que les hizo el libertario a distintos sectores, como los trabajadores, estudiantes, jubilados, científicos y artistas. “No dejó sector por ajustar”, dijo.

El jefe provincial, que viene dando una batalla feroz contra el gobierno nacional por los fondos, pidió que el peronismo pueda volver a convertirse en una alternativa. “Cuando el gobierno es de derecha, el peronismo se organiza y trabaja para volver a gobernar”, dijo.

Mientras el Congreso avanzaba, las manos de los dirigentes se levantaban pidiendo la palabra. La primera voz crítica fue la de Alberto Rodríguez Saá, que volvió para pedir competencia interna pero también para apuntar contra quienes hoy están afuera del partido y algunos quieren ir a buscar. “El que se va del partido al lado contrario se llama tránsfuga o traidor. Nadie los rajó, se fueron”, dijo sobre los que “encima fueron candidatos en otras listas”. Se refirió, sin nombrarlo, a Miguel Ángel Pichetto, a quien algunos dirigentes quieren recuperar.

Mientras hablaba, un dirigente arriba del escenario le hizo una pregunta a otro: “¿Con qué sello se presentó en 2011 cuando fue candidato a presidente?”, la respuesta era conocida por los dos: compitió por afuera del peronismo con el sello Compromiso Federal. En palabras de hoy, también sería un traidor.

Después llegó el momento de Fernando Gray, quien apuntó contra la “militancia rentada”, en alusión a La Cámpora y a su pelea con Máximo Kirchner, y pidió no seguir “con los mismos de siempre”. También desde el escenario hubo críticas contra el intendente de Esteban Echeverría: “Máximo llegó al PJ bonaerense con la misma legitimidad con la que llegó él, parece que se olvida”.

También el senador bonaerense y exministro de Seguridad Sergio Berni aportó show a un Congreso sin mucho para definir. Criticó la falta de convocatoria a los distintos sectores que hoy están afuera del partido, dijo que iba a abrir la comisión “a las patadas”, y lanzó críticas a la gestión de Alberto Fernández y a la candidatura de Sergio Massa. “Nos hacen llevar extrapartidarios que son perdedores”, dijo el bonaerense sobre el último candidato presidencial de Unión por la Patria.

“Algunos vinieron con la intención de dar un discurso para los medios y no para el partido. No escuché una sola palabra sobre cómo avanzar ni de Berni ni de Gray”, se quejó un importante congresal a la salida. No hubo mucho más que eso.