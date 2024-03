Miguel Ángel Broda: "La eliminación del cepo no está a la vuelta de la esquina"

“Las reformas estructurales para salir de la decadencia y convertirnos en un país normal requieren de un plafón político y de una conciencia de lo grave que es nuestra situación”, analizó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Angel Broda es economista y consultor. Se desempeña como director ejecutivo del estudio económico financiero Miguel Angel Broda y Asociados. La mayoría de los ministros de Economía, e incluso el actual presidente, Javier Milei, pasaron por su estudio a lo largo de los años. Fue editor y director de Carta Económica, además de profesor en la Universidad de San Pablo, la Universidad Nacional de La Plata, y la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas.

Ayer otro economista nos decía que creía que, en marzo, la inflación podría ser de un dígito. Los pronósticos del REM plantean que, a fin de año, si Milei tuviera éxito, la inflación podría ser del 4% mensual. ¿Cree que podemos llegar a una inflación de un dígito antes del segundo semestre? ¿Cómo imagina que podría terminar el año? ¿Faltaría aún un verdadero plan de estabilización?

Mire, la inflación de marzo está cayendo, la tercera semana fue baja, pero lo más alto de los componentes fue la inflación core. Hubo baja estacionalidad, bajo ajuste desregulado. Es posible que la inflación de alimentos sea menor de dos dígitos. A nosotros nos da entre 12 y 13%. Claramente vamos a un proceso de baja de la tasa de inflación, podemos tener 4 o 5 puntos de inflación mensual a fin de año, pero Argentina necesita tener una inflación de un dígito anual.

El Fondo espera 150% anual, nosotros esperábamos un poco más. Sin duda puede caer, y va a caer la inflación, pero eso no nos va a dar un país estable, nos va a ser un país de altísima tasa de inflación, de 4, 5 o 6% mensual, y en algún momento tendremos que ponernos como objetivo la inflación cero. Converger con la tasa de inflación promedio de toda la región.

¿Qué tenemos nosotros distintos que toda la región? La región se pudo normalizar, con tasas de inflación de un dígito. En el caso de Brasil, con una tasa de 4% anual y metas declinantes a lo largo de este y el año que viene, y con éxito en el logro de las metas.

Fernando Meaños: Uno podría suponer que, después de este acomodamiento de precios relativos y de la unificación del tipo de cambio, viene la competencia de monedas, que es de lo único que habla el Gobierno. Que esto sería un camino para hacer un poco más estable y sustentable los cambios en materia fiscal y monetaria. ¿Qué visión tiene usted de eso?

Primero una aclaración antes de responder. Tenemos un ajuste fiscal y monetario que cuando usted mira para adelante y trata de hacer un programa monetario y fiscal ninguno de los dos son sostenibles en el tiempo hoy. Hay muchas dudas sobre la sostenibilidad a lo largo del tiempo.

La competencia de monedas significa que usted puede realizar las tres operaciones de moneda, como unidad de ahorro, cuenta o transacción, con dos monedas, o todas, porque el dólar es cambiable por todas las demás. Pero usted ya de hecho tiene una economía bimonetaria. El problema de instrumentarlo, como en el caso de Perú, se llevó adelante por una reforma constitucional, que claramente hoy sería casi imposible en Argentina si no queremos retroceder a la decadencia de los últimos 70 años.

Hay varios mitos en relación a la competencia de monedas. El primer mito es que no es sustituto de los fundamentals. Usted tiene que llegar a la competencia de monedas haciendo sostenibles los programas fiscales y monetarios consistentes en mantener un tipo de cambio flotante pero estable entre las dos monedas, entre el peso y el dólar. Usted puede ver la competencia de monedas como un corset disciplinador a los fundamentals, no como un sustituto de los fundamentals.

Si usted mira Perú, y uno envidia que tengan los mejores indicadores de Latinoamérica después de Panamá, cuando empezó la competencia de monedas, usted tenía 70% de los depósitos y el crédito en dólares y el 30 en soles. Hoy está exactamente al revés. Es decir, una exitosa competencia de monedas desdolariza a la Argentina, reconstituye la moneda local. Por eso son necesarios trabajos previos de sustentabilidad fiscal y monetaria, y también de reservas, porque va a tener una flotación, con intervención del Banco Central, pero estable. Hoy el sol vale más que hace 23 años.

La verdad es que no en todos los países donde hay competencia de monedas se produce este fenómeno. No sucede en Uruguay, pero tampoco Uruguay fue a la dolarización. Hay que tener mucho cuidado. A mi, como corset disciplinador me gusta, pero la eliminación del cepo no está a la vuelta de la esquina, ni del impuesto país.

El éxito de la competencia de monedas va a depender bastante de la acumulación de reservas, sea con fondos extras o con una extraordinaria liquidación del agro, que no parece ser el caso actual, en parte porque la política cambiaria que estamos siguiendo es absolutamente transitoria. No podemos seguir apreciando el peso al 2% por mes hasta junio. Me parece muy difícil que esa apreciación del peso no afecte los deseos de liquidación del agro.

