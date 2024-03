La asociación de pequeños y medianos empresarios de la industria nacional, Industriales Pymes Argentinos, presentó la tercera edición del informe mensual del Observatorio IPA, en donde advirtieron por la crisis del sector, que involucra al 98% del total de las compañías del país, tras los primeros 100 días de Javier Milei como Presidente de la Nación, a raíz de, en parte, a una fuerte presión tributaria, financiera, fiscal, logística y laboral.

En este sentido, Daniel Rosato, presidente de la entidad, criticó duramente la apertura de importaciones de alimentos dispuesta por el Gobierno en las últimas semanas. "Hay cosas que no se entienden. La Argentina tiene que crecer a partir del trabajo y la producción, no trayendo productos importados. Si sabemos que cuando eso pasó, en otros momentos, significó desempleo y destrucción de la industria nacional, la pregunta entonces es: ¿Por qué volvemos a cometer el mismo error?", advirtió en una conferencia de prensa virtual.

En línea, remarcó que esta medida genera "una competencia desleal muy injusta" y apuntó contra el mandatario, así como contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la falta de diálogo con las PyMEs industriales. "No podemos competir por las variables económicas que nosotros no creamos. No somos formadores de precio, la inflación no es culpa nuestra. Ellos creen que permitiendo el ingreso de productos van a lograr bajar los precios, y la realidad es que tenemos los mismos números que antes de asumir este gobierno. Todo eso, a costa de recesión y quitarle el poder adquisitivo a los asalariados. Para las PyMEs es fundamental ser escuchados y venimos pidiendo reuniones que no nos fueron concebidas", remarcó.

Cabe remarcar que, hace unas semanas, la gestión de La Libertad Avanza determinó instrumentos y facilidades para aquellas empresas que deseen importar alimentos y productos de la canasta básica, como lo son el acceso a divisas en términos diferenciales, la reducción en los plazos de pago, con una importante diferencia en relación a, por mencionar, los casos de insumos para la producción, así como la eliminación del cobro de percepciones de ganancias e IVA.

Todo esto, en medio de un contexto desafiante para la industria, caracterizado por el aumento considerable de las tarifas energéticas y la abrupta disminución del consumo interno a partir de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, entre otros factores relevantes.

Quién también analizó esta temática fue Pablo Bercovich, director de la Consultora Marca PyME y uno de los autores del informe del Observatorio IPA, quién aseguró: "Esto va a tener un impacto en el empleo de las pymes argentinas. Pese a que ya se importaban unos U$S2.000 millones en productos manufacturados, con todo lo que eso conlleva en medio de una macro destruida como tiene la Argentina, no había beneficios diferenciales. Las afectadas, que son alrededor de 80 mil pymes, son entre el 15 y el 20 por ciento de todo el país, por lo que, con esta medida, el Gobierno afecta a casi uno de cada cinco empresas de toda la Argentina".

Por su parte, para el economista, responsable del Área Macroeconómica de Marca PyME y Director de EPICA Consultores, Martín Kalos, "esta medida del Gobierno tiene que ver con una cuestión ideológica y se suma a todas las demás desigualdades que viene sufriendo la industria, sumada a la falta de previsibilidad, porque de un día para otro tiene que competir en góndola con productos importados con mejores condiciones en sus países de origen".

"La industria argentina está en modo de supervivencia. Los sectores más orientados en el mercado externo, ya vienen creciendo pese a esta recesión, pero el mercado interno es el que, claramente, se cae. Y la pregunta que surge es cómo se va a dar la recuperación y ahí se tendrá que ver si prima la debacle por la caída del consumo producto de la caída del poder adquisitivo, y a la que ahora se le va a sumar una suba del desempleo si es que no se toman medidas para atender esto antes", enfatizó.

Noticia en desarrollo...