Rosato: “Argentina no es competitiva porque tiene costos hasta tres veces más caros que en el exterior”

La posibilidad de importar alimentos y otros productos generó un fuerte repudio en las industrias nacionales, principalmente en el sector PyME. Los empresarios se ven en desventaja de competir contra lo que llegue del exterior, además de la serie de beneficios que tendrían quienes importen. Es por eso que para hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato.

“Permitir la importación de alimentos es una medida injusta, porque a partir de esa reunión con las grandes cadenas, se toma una decisión de importar con beneficios que tendrían los importadores, que no lo tienen las PyMEs industriales”, comentó Daniel Rosato sobre la desventaja que tendrán las industrias nacionales. “Esto tiene que ver con la quita de impuestos que tendrían para importar, las facilidades esas y el pago de las importaciones”, agregó.

Competencia desleal

Posteriormente, Rosato planteó: “Mientras nosotros pagamos en 4 cuotas nuestros insumos para poder producir, ellos los pagarían a 30 días, es decir que de alguna manera se está levantando en cierta forma el cepo especialmente para los importadores”. Luego, manifestó que, “esto es una competencia desleal, porque el aumento de precio no solo tiene que ver con un problema en la economía, sino también con un fuerte aumento en los impuestos”.

“Lo que llama la atención es que si los productos del exterior son más baratos, por qué le sacan el impuesto”, se preguntó el entrevistado. “Hay una adhesión política para que los precios en Argentina puedan bajar más, pero eso no solamente lo tienen que encontrar a través de los productores, sino a través de las grandes cadenas comerciales”, complementó.

El sector PyME industrial mostró un disconformidad

Por otro lado, el presidente de Industriales Pymes Argentinos señaló: “Varias entidades a nivel nacional presentaron su disconformidad y el sector PyME industrial a nivel nacional también lo está haciendo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “no se puede decir que no se dan por entendido de lo que va a pasar porque es muy grave. No estamos protegiendo a nuestra industria y no estamos en igualdad de condiciones”.

A modo de cierre, Rosato expresó: “La Argentina no es competitiva porque tiene costos que llegan hasta el triple más caro que en el exterior y estamos frente a un panorama donde se está hablando que de aquí a abril, vamos a tener incrementos muy fuertes de energía y vamos a dejar de tener un precio internacional”.