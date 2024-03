Ceferino Reato: "Milei tiene que entender que es presidente y no secretario de Finanzas"

Ceferino Reato apuntó contra el juez Ariel Lijo y criticó su demora en la citación a declarar a Roberto Perdía y otros ex líderes montoneros en la causa del asesinato de José Ignacio Rucci. Además, señaló que es posible que la propuesta de jueces de Javier Milei para la Corte tenga éxito, pero sostuvo que es poco probable, dada la oposición de los otros miembros del Tribunal y la falta de apoyo en el Senado. “A Milei le falta juego en un montón de cosas, apenas trasciende el tema económico”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ceferino Reato es periodista, politólogo y escritor. Se desempeña como editor ejecutivo de la Revista Fortuna, como columnista de Perfil y también como panelista en el reality show “Gran Hermano”. Su paso como panelista de Intratables fue muy importante. Entre los libros que ha publicado se encuentran “Operación Traviata” y “Disposición Final”, este último escrito a partir de 20 horas de entrevistas con el ex General y dictador, que se encontraba preso y condenado por múltiples delitos de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla, entre octubre de 2011 y marzo de 2012. Reato fue galardonado, además, con el premio Legión de Libro, otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro.

Este miércoles, Ceferino Reato publicó una columna en Perfil acerca del papel de encubrimiento del juez Ariel Lijo en la causa contra el dirigente montonero, Roberto Perdía, acusado de asesinar al sindicalista José Ignacio Rucci. En su columna, señaló las contradicciones que supone para un gobierno cuya vicepresidente es una autoadjudicada defensora de la víctimas del terrorismo, promover al juez Lijo que, segun indica la nota, “dejó dormir en un cajón la causa contra Perdía, quien casualmente murió ayer a los 84 años”.

Quería concentrarme en el caso de la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci y el caso del dirigente Roberto Perdía, quien, como vos colocás en tu columna, no fue molestado en lo más mínimo por la justicia hasta el día de su muerte.

Ayer justo murió Perdía, se conoció la elevación de la propuesta del Gobierno del juez Lijo para integrar a la Corte Suprema de Justicia, propuesta del presidente Milei al Senado, como corresponde.

En la causa por el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci hubo testigos que mencionaron a Firmenich y a Perdía, que eran los dos jefes de Montoneros. Incluso la hija de Rucci, Claudia Rucci, solicitó varias veces al juez Lijo que citara a declarar a Perdía, Firmenich y a otros ex jefes montoneros mencionados por estos testigos, pero Lijo hizo lo que los jueces de la casta suelen hacer, que es demorar el expediente, dormirlo, porque según a mí me dijo uno de sus colaboradores, si citaban a Perdía y a Firmenich, probablemente los tenían que procesar y tal vez detenerlo, al menos por unas horas, y eso no es lo que quería Lijo, porque era una causa sensible en tiempos del kirchnerismo. El kirchnerismo se consideraba heredero de la generación militante de los 70, y eso iba a alterar un poquito al sistema político del kirchnerismo.

Me parece que Lijo es un representante de la casta judicial, y no me parece a mí, lo dicen todos. Siendo que el presidente Milei habla tanto contra la casta, me pareció interesante marcar esa contradicción, como dice Roberto Carlos, y también el hecho de que Milei, pero sobre todo Victoria Villarruel, su vicepresidenta, es una activista muy conocida contra las guerrillas.

Otro dato, Claudia Rucci hoy es directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, nombrado por Villarruel, es una contradicción muy singular lo que pasa en este tema con el Gobierno.

¿A qué lo atribuís?

Lo marco con que hay mucha improvisación. Javier Milei llega a la presidencia después de dos años y medio de militancia, producto de un crack en el sistema político que afecta a todas las formaciones tradicionales, emerge producto de esta crisis política y lo hace a los ponchazos.

Es un Gobierno con muchas improvisaciones, que todavía no ha llenado cargos claves en la alta cúpula del Estado Nacional, y que a la hora de meterse en temas que no conoce, como el tema judicial, confía en baquianos como el ministro de justicia, Cúneo Libarona y Lorenzetti, otro miembro muy importante de la Corte. Claro, ellos son los miembros de la casta a la cual el propio Milei dice estar combatiendo, por lo menos en el plano judicial.

No hay más casta que Ariel Lijo, lo dicen todos los medios, no es que lo diga yo. Entonces, es una contradicción tras otra, especialmente cuando se mete en cosas que no conoce y confía en esta gente, son baquianos con intereses propios. Hay un cierto desinterés del Presidente en todos los temas que no tengan que ver con la economía.

¿Crees que es un gesto sabiendo que no va conseguir las dos terceras partes del Senado para que se lo aprueben o crees que realmente cree que tiene posibilidades de que se lo aprueben?

Yo no sé cómo calificarlo porque es una jugada tan inusual. Fíjate que ya están jubilando al juez Maqueda, pero a Maqueda le faltan nueve meses todavía para cumplir 75 años, y nueve meses es un montón en un contexto como el actual.

Es también ponerse a favor a Lorenzetti, juez muy importante, pero uno entre cuatro. Los otros tres están en contra de esta postulación. Entonces, en estos nueve meses, se presume que si no logran que esta postulación de Lijo sea aprobada rápidamente, y eso es difícil, se ponen en contra también a la mayoría casi automática de la Corte.

Me parece que es un terreno, el judicial, como tantos otros, donde Milei no se maneja bien y confía demasiado en otros.

Le falta a Milei, estoy seguro, un juego más completo. Es presidente de la Nación, no es ministro de Economía ni secretario de Finanzas. Le falta ese juego que se exhibe, no solo en el ámbito judicial, le falta juego en política exterior, por ejemplo, le falta juego en un montón de cosas, es evidente. Apenas trasciende el tema económico.

