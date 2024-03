Perdía y la muerte del Padre Mugica: Ceferino Reato contrasta las acusaciones en su reciente libro

Roberto Cirilo Perdía, uno de los líderes de los Montoneros, falleció este miércoles a los 82 años. Fue parte de la conducción guerrillera y pieza fundamental en la fracasada contraofensiva montonera desde el exilio durante la última dictadura militar. En el reciente libro del periodista Ceferino Reato, Padre Mugica (Planeta), se incluye un testimonio en el que asegura que su organización no estuvo vinculada a la muerte del religioso, una acusación que sostuvo tanto la ministra de seguridad Patricia Bullrich como el histórico dirigente peronista Julio Bárbaro.

El 11 de mayo de 1974, el padre Mugica fue acribillado por disparos que llegaron desde diferentes puntos. Según revela el libro, el cura estaba peleado tanto con Montoneros como con el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, por lo que la izquierda y la derecha peronista fueron los principales sospechosos del crimen.

Con la organización se había distanciado por el desacuerdo en torno al método de lucha. “Yo no puedo apañar la subversión con un gobierno elegido por el pueblo. No puedo tomar un arma. Mi arma es la Cruz, el Evangelio. Por eso ya no pertenezco a ningún sector. Soy peronista. Pero antes, soy sacerdote de Cristo”, había afirmado Mugica.

Julio Bárbaro es uno de los que asegura en el libro que a Mugica lo mataron los montoneros, pero Reato también incluye testimonios de Perdía que sostienen lo contrario.

Fragmento de testimonios de Bárbaro y Perdía

“’Todos teníamos conciencia de que los montos estaban en decadencia y dispuestos a matar para encuadrar. Lo matan a Mugica para encuadrar a los disidentes, así como habían matado a Rucci para encuadrar a Perón’, afirmó Julio Bárbaro, amigo del cura y muy crítico de la violencia de los montoneros luego del retorno del peronismo al gobierno.

Bárbaro se manifestó convencido de la autoría de Montoneros: ‘Lo digo porque lo sé. Dos de ellos me dijeron hasta cómo fue. Estaban viendo en la televisión que el cura les estaba haciendo mucho despelote con la JP Lealtad, se paró uno y les dijo que no se preocuparan, que a eso lo arreglaba él’.

-Fue así como te lo digo. Me lo contaron así. Y el ejecutor vive- agregó.

-¿Sí? ¿Algún jefe? - le pregunté con referencia a alguno de los tres ex ‘comandantes’ del llamado Ejército Montonero.

-Uno de los tres- me contestó en alusión a Fimernich, Perdía y Vaca Narvaja, quienes, sin embargo, siempre desmintieron que los montoneros hubieran sido los autores.

Pero Bárbaro insistió: ‘Nunca se dudó de la autoría. No los dejaron estar en el velatorio, echaron a sus enviados. La gente tenía clara conciencia de que habían sido ellos’”.

Sobre la acusación aparece un testimonio de Perdía negando las afirmaciones que, en el mismo sentido, había señalado Patricia Bullrich: “’ Son acusaciones absolutamente ridículas y fuera de lugar, con un montón de pruebas en contra’, le dijo al Colectivo Audiovisual Resistencia Cultural. ‘Van contra todas las pruebas históricas de los que fueron testigos presenciales, de quien estaba acompañando en ese momento a Carlitos Mugica, que lo declaró en el juicio y demás; de alguna forma, le responde la propia realidad’”.

