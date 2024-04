El boom de la vitamina D

Si bien el cuerpo humano produce la vitamina D por sí mismo, sintetizándola a partir de la exposición solar, esta cantidad es escasa; el resto se obtiene de la dieta o los suplementos dietarios.

¿Por qué necesitamos suplementarnos? Por la mala alimentación, el estilo de vida actual y la pasividad de los distintos trabajos. En niños y adolescentes, la salud pública piensa en cómo prevenir su déficit. Para ello se comenzó a buscar -midiendo su nivel en sangre- la relación existente entre ciertas enfermedades y su escasez.

La vitamina D, fue descubierta por el británico Edward Mellanby, en 1921 quien la llamó así por la cronología en su orden de aparición. Está en pescados, principalmente, y la primera relación que se estableció con la salud sucedió cuando se descubrió que prevenía el raquitismo.

Si una dieta equilibrada debería tiene la suficiente cantidad de vitamina D para evitar distintos problemas, no harían falta suplementos.

Vitamina D: un boom

El estudio de la vitamina D, posteriormente demostró que su acción, se desarrollaba principalmente sobre el hueso y la dentadura, por esto se habló de “vitamina D y raquitismo” (Antonio Iglesias Gamarra y José Félix Restrepo Suárez, Historia de la vitamina D. Primera parte. Revista Colombiana de Reumatología, Vol. 12 No. 1, marzo 2005, pp. 11-32. Disponible en http://www.ammom.com.mx/Historia_Vitamina-D.Primera_Parte.pdf). Con el tiempo se le adjudicaron otros beneficios.

Vitamina D y Covid-19

Decíamos que la vitamina D se halla en pescados, sobre todo los que tienen más grasa, como el salmón, la caballa, bacalao, el arenque y el atún. Pero también la contienen la yema de huevo, el hígado de vaca, leches o yogures fortificados con esta vitamina, los hongos, como los champiñones, hongos maitake y shiitake; quesos y aceite de hígado de bacalao.

No solo la ingesta es importante sino la exposición al sol, sin bloqueador, ya que la activa.

Los beneficios de la vitamina D para la salud son varios:

Vitamina D, huesos y dientes

La vitamina D es esencial para la absorción del calcio del intestino, lo que va a mantener huesos y dientes sanos. Su falta provoca osteoporosis, caries, raquitismo en los casos más extremos.

Inmunidad

Juega un papel importante en la regulación del sistema inmunológico, descubrimiento que se puso en primer plano durante la pandemia de Covid-19, en el año 2020, cuando un estudio publicado

reveló que uplementar con altas dosis de vitamina D podría representar una alternativa promisoria para prevenir o tratar la infección por COVID-19 (José Luis Mansur, Carlos Tajer, Javier Mariani, Felipe Inserra, León Ferder, Walter Manuchad, Author information Article notes Copyright and License information PMC Disclaimer Clínica e Investigación en Arteriosclerosis Volume 32, Issue 6, November–December 2020, Pag. 267y siguientes).

Aunque aún debe estudiarse, habría dos mecanismos por los cuales, la vitamina D actuaría en el sistema inmune: una acción antiinfecciosa e inmunomoduladora (reguladora de las defensas del organismo), que se da mejorando la inmunidad innata de cada individuo. Actúa regulando elementos inflamatorios (citoquinas) que produce el propio cuerpo.

Estos mecanismos y otros más complejos disminuirían infecciones respiratorias.

Vitamina D y sistema cardíaco

Los estudios sugieren que la vitamina D puede ayudar a mantener la salud cardiovascular, protegiendo la capa que recubre internamente las arterias, entre otras acciones.

En el Journal of the American College of Cardiology, se incluyó un estudio de la Universidad de Bonn, Alemania, que considera que las personas que presentaron ataques cardíacos tenían bajo niveles de vitamina D en sangre. Hasta el momento está bien documentado que los niveles bajos de vitamina D en sangre, no ayudarían a que el calcio entre al músculo cardiaco para que éste se contraiga correctamente y aparecerían los problemas cardiológicos.

Diabetes y vitamina D

Si la vitamina D es deficiente en pacientes con antecedentes o con diabetes tipo II diagnosticada, empeoraría el cuadro por la acción negativa que su deficit provoca en el páncreas, que es el órgano que genera insulina; la cual a su vez controla la glucosa. El déficit de vitamina D en principio provocaría insulino-resistencia y luego si se mantiene, diabetes. (w Biochem J. 2017 Mar 24;474(8):1321-1332. doi: 10.1042/BCJ20170042. Vitamin D deficiency and diabetes, Michael J Berridge 1 Affiliations expand PMID: 28341729 DOI: 10.1042/BCJ20170042).

Esclerosis múltiple

La vitamin D, actúa como inmunomodulador entre el calcio y él fosforo, por esto es tan importante en células, huesos, arterias, hipertensión, etc. En el caso de la esclerosis múltiple se sugiere -tras numerosos estudios- que el déficit de vitamina D favorecería la aparición de mayor crisis y progresión de esclerosis múltiples. (Expert Rev Neurother. 2021 Jun;21(6):715-725. doi: 10.1080/14737175.2021.1935878. Epub 2021 Jun 4. Vitamin D supplementation in multiple sclerosis: an expert opinion based on the review of current evidence Robin Boltjes 1, Stephanie Knippenberg 1, Oliver Gerlach 1 2, Raymond Hupperts 1 2, Jan Damoiseaux 2 3 Affiliations expand PMID: 34058936 DOI: 10.1080/14737175.2021.1935878)



Embarazo y vitamina D

Durante el embarazo, la vitamina D ayuda a regular la absorción de calcio y fósforo, nutrientes vitales para el crecimiento y desarrollo adecuado del esqueleto del bebé. Además, la vitamina D también desempeña un papel en la regulación del sistema inmunológico, la función muscular y la salud cardiovascular, tanto para la madre como para el feto.

La deficiencia de vitamina D durante el embarazo, se ha asociado con varios problemas de salud, incluidos el parto prematuro, el bajo peso al nacer y el desarrollo de preeclampsia (estados que llevan a la hipertensión materna).

Además, algunos estudios sugieren que la deficiencia de vitamina D durante el embarazo podría aumentar el riesgo de malformaciones congénitas, aunque la evidencia aún no es concluyente.

Sin embargo, se necesitan más investigaciones para comprender completamente el papel de la vitamina D en el desarrollo fetal y su relación con las malformaciones congénitas.

Aunque los estudios hasta la fecha sugieren que mantener niveles adecuados de vitamina D durante el embarazo es importante para la salud materna y fetal, es fundamental que las mujeres embarazadas consulten a su médico para determinar si necesitan suplementos de vitamina D y en qué cantidad, ya que las necesidades pueden variar según factores individuales como la ubicación geográfica, la exposición al sol y la dieta.

Como conclusión debemos colegir que la vitamina D es importante. Pero más aun es una buena alimentación y vida con deporte al aire libre. Por supuesto que los posibles beneficios que puede brindar la vitamina D, aun no se conocen mucho, y deben seguirse estudiando.

Es importante que la suplementación esté dirigida por un médico/a, ya que su exceso de vitamina D puede provocar aumento de calcio en sangre (hipercalcemia: estado que lleva a la embarazada a tener problemas de hipertensión arterial antes, durante o posterior al parto), y este dañar a los riñones, y otros tejidos.

Es importante pensar en la vitamina D como un factor preventivo con su correspondiente estudio y ensayo clínico, ya que, sobre todo, en enfermedades crónicas, parecería ser prometedora en prevención.

* Profesora Investigadora UN; Doctora en Medicina de la UBA; Especialista en Ginecología y Obstetricia; Especialista en GinecologíaInfanto Juvenil; Médico legista; MN: 76925. MP: 221702.