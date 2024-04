El senador bonaerense y rector de la Escuela de Policía Juan Vucetich, Sergio Berni, criticó duramente la gestión del expresidente Alberto Fernández y sorprendió al destacar positivamente varios aspectos del actual mandatario, Javier Milei, y su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sin embargo, aclaró que mantiene varias diferencias y "no aceptaría ningún cargo" en La Libertad Avanza en caso de que se lo ofrecieran.

“Me parece que hicimos todo mal. No se cumplieron las expectativas", comenzó diciendo el también exministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires al hablar de la gestión de Unión por la Patria. En ese sentido, destacó la figura de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien señaló como "la jefa del espacio".

“No hay ninguna duda de que Cristina es la jefa del espacio. Es como pensar al peronismo sin (Juan Domingo) Perón”, afirmó al mismo tiempo que se manifrstó acerca de la conducción del peronismo. Sobre este tema, dijo que la también expresidenta “está exigiendo que las generaciones que vienen atrás de ella tomen las riendas de la conducción”.

Además, cargó duramente contra Alberto Fernández, a quien criticó en más de una oportunidad durante su Gobierno. “Es parte del pasado, ¿a quién le importa?”, lanzó en diálogo con Jonatan Viale en el programa "¿La ves?" (TN).

Los elogios a Milei y Villarruel

Consultado sobre las cabezas del Poder Ejecutivo del Gobierno de La Libertad Avanza, el senador provincial de Unión por la Patria sostuvo el rápido crecimiento que tuvo esa fuerza en poco tiempo. “Hace dos años era un bloquecito de dos personas y ahora son presidente y vice. De loco no tiene nada, es extremadamente pragmático; en eso se parece al peronismo”, dijo entre risas.

“Dame un poco de esa locura. Si Conan -el fallecido perro del Presidente- le da las instrucciones para salvar el país, le hago un santuario”, agregó.

Aunque aclaró no compartir el rumbo de la gestión actual, ponderó la personalidad de Milei. “Como persona es un 10. Tiene huevos, va al frente. De loco no tiene nada, es alguien muy inteligente”.

“Tiene coraje, tiene convicción. Me encanta como personalidad, pero quiero ver los resultados", subrayó. Entonces utilizó una metáfora sobre su formación como médico y la realidad que vive el país y comentó: "Soy cirujano, espero ver como se despierta el paciente. Todavía está con anestesia”.

También indicó que el mandatario se mantiene firme a pesar de "la situación que está atravesando, manteniendo la centralidad como la mantiene, fagocitando cada uno de los objetivos que se pone en su mira política; y ganando tiempo como lo está ganando".

Javier Milei y Victoria Villarruel.

En esa línea, fue consultado sobre Victoria Villarruel y aseguró que "se identifica con ella". En referencia a la Vicepresidenta, expresó: "La veo más nacionalista. Puede ser la contracara de Milei, el contrapeso de esa desnacionalización que empezó con este gobierno”.

Más allá del saldo positivo sobre los dirigentes libertarios, se diferenció de otros dirigentes peronistas y manifestó que en caso de recibir una propuesta del espacio fundado por Javier Milei la rechazaría: “No aceptaría si me ofrece un cargo. Tenemos diferentes miradas. Yo creo en el Estado”.

