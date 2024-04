El senador provincial Sergio Berni elogió la personalidad centrada y la mirada clara de Victoria Villarruel y aseguró que “en un pan y queso, la elijo”. Además, sostuvo que el PJ necesita elegir candidatos mediante elecciones internas. "Cuando usted elige a dedo, ese elegido no conduce y los que quedaron afuera no acompañan", manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Berni es senador provincial por la segunda sección de la Provincia de Buenos Aires, con mandato de 2023 a 2027. Fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires los cuatro años del primer gobierno de Axel Kicillof, de 2019 a 2023. También fue secretario de Seguridad de la Nación, entre 2012 y 2015, senador de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2019, y vocal del Comité Ejecutivo de INTERPOL entre 2014 y 2017.

Usted habló sobre Javier Milei y dijo que “le impuso un ritmo vertiginoso a la política y nos sacó del letargo”. ¿Es un elogio el ritmo vertiginoso o tiene efectos secundarios que pueden ser nocivos?

Es una descripción de la realidad. Obviamente que en política todas las acciones se parecen a un medicamento: cuando usted lo aplica tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos y colaterales. Depende de cómo use ese ritmo vertiginoso y para qué tratamiento serán las consecuencias de esas acciones.

¿Es correcto que, aplicando el medicamento correcto para el diagnóstico, si la dosis es excesiva se termina matando al paciente?

Sí, claro. Todo tratamiento, si vamos a hablar con metáforas médicas, tiene un planeamiento y una metodología en su aplicación. Dentro de ellos, ese tratamiento también indica los medicamentos que si usted no los da en las dosis y de la manera recomendada tiene efecto nulo o adverso, inclusive la muerte. Si toma una pastilla para dormir, duerme como un angelito. Si se toma la caja, seguramente amanezca muerto. Entonces, la indicación del tratamiento también depende de la dosis.

Hoy estamos viendo un gobierno con mucha vertiginosidad pero sin planeamiento y sin método, que son los dos factores más importantes para conseguir el éxito.

¿Puede ser que la velocidad también sea parte de la dosificación?

Sí. Creo que lo que está pasando es que estamos con una vertiginosidad que carece de planeamiento y método, y se buscan resultados (como bajar la inflación) pero con consecuencias nefastas para la sociedad. Hoy nadie niega que la inflación está bajando, pero la situación social y económica se está agravando de manera directamente proporcional. A menor inflación, mayor desocupación, mucho menos alcanzan los ingresos y se va a agravando el cuadro.

Con Milei tengo más coincidencias que disidencias en su diagnóstico, no tengo ninguna duda. Cuando uno va a operar a un paciente se junta un rato antes en el quirófano y planifica con los otros cirujanos por dónde va a ir. Yo tengo coincidencias casi plenas en su diagnóstico. Ahora, me parece que por el vértigo que le está metiendo al tratamiento no sé si el paciente va a sobrevivir, me quedan dudas que el paciente con esta crueldad de tratamiento vaya a salir airoso.

El presidente Javier Milei.

Eso es lo que nos preocupa, porque uno en la calle ve los resultados a corto tiempo, y los tratamientos que propone, que parecían música para los oídos de gran parte de los argentinos, hasta ahora no dieron ningún resultado, por el contrario, fíjese cuando hablaba que el Estado no podía regular nada y todos los problemas de la Argentina eran del Estado. Empezó desregulando las prepagas, y mi mamá de 180 está pagando 580 mil pesos, y ni siquiera le resuelven el problema. Después aparece Luis Caputo y dice que a los muchachos de las prepagas se les fue la mano y que ahora el Estado va a regular.

Nos proponen un tratamiento donde no solo no vemos los resultados, sino que ha profundizado la crisis que venía a resolver.

Hace algunas semanas dijo que puede no compartir algunas cosas pero es una dirigente que quiere en su equipo, refiriéndose a la vicepresidente, Victoria Villarruel. Me gustaría que nos fundara un poco esa opinión.

Me parece que es una persona centrada, que sabe lo que vino a hacer, que entiende la política, que tiene una mirada clara. Puedo no compartir algunas cosas pero tiene atributos que, en el pan y queso, yo la elijo.

La conducción del PJ

¿Cree que Axel Kicillof sería el candidato preferible para el peronismo en una futura elección presidencial?

Me parece que el peronismo tiene demasiados cuadros con vocación de poder para encasillarse en un solo lugar, y me parece que uno de esos es Kicillof.

Ahora, no hay que discutir cuál es el candidato sino el método para elegir el candidato, y no tengo ninguna duda de que el peronismo le viene errando hace rato porque no eligió el método correcto. Hasta ahora eligió el dedo, y el dedo demostró que, lejos de venir a solucionar los problemas, los ha creado.

El gobernador Axel Kicillof.

El método democrático que necesita el Partido Justicialista para elegir su candidato, y entre ellos el presidente, es la interna. Para eso se crearon las PASO. Creo que las PASO fueron una gran decisión de Néstor Kirchner, y después de la incorporación del voto femenino fue el gran avance en lo electoral.

Me parece que hay que volver a las bases, el peronismo tiene que hacer una gran PASO y en ellas se elegirá quién es el candidato a presidente que mejor nos represente. Fíjese que históricamente uno de los partidos más importantes de Argentina, ya van dos elecciones en las que el peronismo no lleva candidato propio. Eso pasa totalmente desapercibido, nadie es consciente de que en las últimas dos elecciones el peronismo no llevó candidato a presidente.

El pobre Alberto Fernández

¿A qué se refiere concretamente?

Me refiero a que en la elección de 2019 el candidato a presidente de Unión por la Patria fue Alberto Fernández.

Usted dice que ni Daniel Scioli ni Alberto Fernández son peronistas.

Scioli no estuvo dentro de las últimas dos elecciones, Alberto Fernández dijo que se siente más socialdemócrata que peronista. Y el último candidato a presidente fue Sergio Massa, que es de otro partido, del Frente Renovador.

¿No ve invariable que el candidato elegido a dedo fuera cada vez más al centro y finalmente más a la derecha?

Eso no lo tiene que elegir el dedo, sino la gente. La gente es sabia y rara vez se equivoca, se equivocan los gobernantes cuando asumen el poder, y creo que uno de los grandes errores fue no haber definido los candidatos en una PASO, siempre con listas únicas y en esas listas muchas veces nos equivocamos. Por eso me parece que lo más sabio y lo que necesita el peronismo es volver a las PASO, volver a elegir el candidato que mejor nos represente por la voluntad popular y, a partir de allí, encolumnarnos todos. Porque como dicen en el peronismo: “El que gana conduce, el que pierde acompaña”. Cuando usted elige a dedo, ese elegido no conduce y los que quedaron afuera no acompañan, y entonces llegamos a estos extremos de decadencia que ha llegado el peronismo en estos últimos años.

Congreso del Partido Justicialista en Ferro.

¿Puede haber algún problema en el peronismo que finalmente genera candidatos que no son peronistas o no vienen del peronismo?

El peronismo es un movimiento, esa es la diferencia entre un partido y un movimiento, partido viene de parte. La política es representar intereses. Cuando usted es un partido, representa una parte de los intereses; el movimiento es una representación mucho más amplia de los intereses, una representación de las mayorías, y en ese movimiento abrevan diferentes corrientes.

Si Kicillof venía de la izquierda y entendió que el peronismo es el camino, bienvenido sea, lo abrazamos y festejamos como a aquellos peronistas que entienden que este es el lugar desde donde se debe planificar el futuro de una nueva alternativa de poder.

Las internas en el peronismo

Claudio Mardones: ¿Convalida que Scioli sea funcionario de Javier Milei, teniendo en cuenta que es una figura importante dentro del peronismo y fue vicepresidente de la Nación? ¿Qué caracterización hace de ese salto?

No estoy de acuerdo, no logro entenderlo, pero tendrá sus motivos. Creo que esos motivos tienen que ver más con decisiones personales que con decisiones políticas. No nos olvidemos que antes del cierre de lista fue candidato alternativo para ir a las PASO y 24 horas antes se le bajó. Esos son los efectos adversos de esas decisiones que terminan en estas cosas, con Scioli en el gobierno de Milei.

CM: ¿Cómo poder ordenar eso en esta situación interna del partido?

No estoy de acuerdo con lo que hizo y el partido no está en condiciones de expulsar a nadie. Sabe que la máxima autoridad del Partido Justicialista es el Congreso, donde vienen los congresales de toda la Argentina, y se hizo uno para aprobar el pedido de licencia de Alberto Fernández, un presidente que se decía socialdemócrata, que se decía estar más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas y, después de haber perdido, lejos de quedarse dirigiendo el barco en los momentos más difíciles, como la transición del gobierno, decidió irse a España. El PJ, lejos de echarlo, le dio licencia hasta que terminara su mandato.

Me parece que lo primero que tiene que hacer el Partido Justicialista es ver cómo recupera la coherencia y el rumbo.

El conflicto en Medio Oriente y la postura de Javier Milei

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve la posibilidad de algún tipo de atentado en Argentina?

Estoy convencido que Argentina está en un estado de indefensión ante la posibilidad de tener una Agencia de Inteligencia que pueda prevenir este momento difícil que está atravesando el mundo. Una Agencia de Inteligencia que, no ahora, hace tiempo viene desvirtuando su misión principal.

Usted sabe lo que era la SIDE, lo que es ahora la AFI, que la gente a veces hasta la confunde con la AFIP. Nuestro Servicio de Inteligencia está justamente para eso, para detectar amenazas contras los intereses estratégicos de la Nación, y me parece que la Agencia de Inteligencia está muy lejos de poder lograr esos objetivos.

Los explosiones en el cielo de Hebrón, a 30 kilómetros de Jerusalén.

Lo que pasó merece un análisis mucho más profundo, me parece que la respuesta de Irán era previsible, fue casi como un paso de coreografía avisado, porque no hubo una intencionalidad clara de seguir profundizando una tensión en Medio Oriente, que es una bomba de tiempo, y me parece que nadie quiere un conflicto en esta era nuclear en el Medio Oriente.

Son todos muy sigilosos en cada uno de los movimientos que se hacen, es casi una partida de ajedrez totalmente planificada para no profundizar la tensión que vive Medio Oriente, que nadie sabe cómo puede terminar.

AG: ¿Comparte la política internacional de Milei, en el sentido del alineamiento irrestricto con Israel?

Me parece que hay una sobreactuación sin sentido. Usted está hablando con un peronista y siempre se habló de la tercera posición, pero me parece que el peronismo de ahora no es el peronismo en materia internacional de hace 50 años. Y me parece que la Argentina no puede estar exenta a un alineamiento en esta disputa de la homogeneidad del poder.

Me parece que en esta disputa entre Argentina-China, nuestro país va a tener que tomar un lineamiento, y el Presidente decidió alinearse con Estados Unidos. EE. UU. es Israel, y me parece que lo hace también teniendo esa visión de cercanía con Trump. Lo digo a título personal: me parece que si usted me pone una pistola en la cabeza y me dice "tenés que elegir", me alineo con Estados Unidos, sin duda.

