Donald Trump sobre la guerra en Medio Oriente: “le devolveré al mundo la fuerza pacífica, hoy somos considerados un chiste”

El candidato del Partido Republicano y ex mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump realizó fuertes declaraciones sobre la guerra en Medio Oriente durante un discurso por la carrera presidencial y afirmó: “Le devolveré al mundo la fuerza pacífica, va a pasar muy rápidamente, reviviré la fuerza estadounidense en el extranjero por la que fuimos respetados cuatro años atrás en todo el mundo. Hoy somos considerados un chiste, eso no va a ser por mucho tiempo, creanme”.

En un evento electoral masivo en el estado de Pensilvania ante sus seguidores, el magnate fue lapidario con al gestión de Joe Biden al frente de la Casa Blanca por su liderazgo débil y, lo responsabilizó por llevar al mundo a un nuevo conflicto bélico y condenó a Irán por atacar a Israel.

Las declaraciones del ex mandatario tuvieron lugar frente a 40 mil personas y, si bien el evento debía estar centrado en la campaña camino al 5 de noviembre, el aterrador ataque misilístico en Oriente Medio generó conmoción a nivel global y se transformó en el eje de su alocución.

Biden le pidió a Netanyahu que Israel "no responda" el ataque iraní, y el G7 también exigió "moderación"

“Estados Unidos ora por Israel, enviamos nuestro apoyo absoluto a todos los que están en peligro”, lamentó Donald Trump y aseguró que “este es un ataque que no habría ocurrido, si yo estuviera en el poder”, palabras tras la que fue vitoreado por el público presente. Además, el ex jefe de Estado norteamericano se expresó también a través de la red social Truth Social y sostuvo que “esto no debería haber sucedido”.

El referente republicano le reclamó a Joe Biden por no haber aparecido públicamente para referirse a la declaración de guerra de Irán a Israel y el presidente de EE.UU, luego de mantener una reunión con el consejo de Seguridad Nacional, extendió su repudió y aseveró “nuestro compromiso con la seguridad de Israel contra las amenazas de Irán y sus representantes es férreo”.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sentenció la “grave escalada” que estos acontecimientos suponen. “Estoy profundamente alarmado por el peligro muy real de una escalada devastadora en toda la región” e instó “a todas las partes a que actúen con la máxima moderación para evitar cualquier acción que pueda conducir a grandes enfrentamientos militares en múltiples frentes de Oriente Próximo”.

Joe Biden

Joe Biden suspendió su viaje a Delaware y Trump dijo que el ataque no habría existido bajo su presidencia

El Comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la declaración de guerra de Irán a Israel

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sentenció el ataque de Irán al Estado de Israel y manifestó su solidaridad con el gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu por medio de un comunicado categórico.

“El régimen iraní, quebrantando las más básicas normas del derecho internacional, continúa siendo una fuente de inestabilidad en la región y en el mundo en general”.

Guardia Revolucionaria Iraní

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó el ataque "en respuesta a los crímenes cometidos por el régimen sionista"

“Constituye una amenaza global, como demuestran los antecedentes de ataques iraníes a Israel que incluyen aquellos perpetrados en las Américas, como el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

