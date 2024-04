Biden le pidió a Netanyahu que Israel "no responda" el ataque iraní, y el G7 también exigió "moderación"

Estados Unidos dejó en claro este domingo que no quiere una escalada en la crisis de Medio Oriente, dijo el domingo un alto funcionario de la Casa Blanca, destacando que el presidente Joe Biden le pidió de manera puntual a Benjamín Netanyahu que "Israel no responda al ataque iraní con otra represalia militar". Al mismo tiempo, este domingo los líderes del G7 hicieron una videoconferencia y cuestionaron los ataques iraníes, pero no amenazaron con sanciones y solo reclamaron que "se actúe con moderación, cesando el fuego de manera inmediata".

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que había sido invitado a la reunión, fue quien ofició como vocero, precisando que los líderes del G7 "condenaron de manera unánime el ataque sin precedentes de Irán contra Israel", al tiempo que "llamaron a las partes a mostrar moderación".

"Mantendremos nuestros esfuerzos por una desescalada de la tensión en Medio Oriente", indicó Michel, enfatizando que "hay que poner fin a la crisis en Gaza lo antes posible, evitar que todo esto se intensifique".

"En la misma sintonía se había mostrado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que le dijo a NBC que "EE.UU. trata de evitar que se llegue a una guerra más amplia entre Israel e Irán".

Explosiones en el cielo de Israel: el escudo protector de misiles funcionó de manera perfecta y no hubo muertos pese al ataque masivo. (FOTO AFP)

Israel seguía en alerta máxima este domingo después de repeler el ataque de más de 200 drones y misiles lanzados por Irán, que lo consideró "una represalia justa al atentado a su consulado en Damasco", donde murieron importantes miembros de la Guardia Revolucionaria y que las autoridades de Teheran adjudican a Israel.

El presidente estadounidense, Joe Biden, reafirmó el apoyo "férreo" de Washington a Israel, pero según se indicó, le pidió de manera puntual a Netanyahu en la comunicación que mantuvieron este sábado, que no hubiera una respuesta militar judía a los drones iraníes. El hecho que no hubiera muertos en los ataques lanzados por Teheran ayuda en ese sentido, aunque habrá que ver si en las próximas horas en Tel Aviv se acepta el caso del ataque como "costos de la tensión actual", sobre todo por la campaña israelí en Gaza, dejando de lado las represalias.

"Biden le dijo a Netanyahu que Estados Unidos se oponía a contraataques a Irán", destacaron n Washington, aunque Kirby manifestó que pese a esa indicación, Estados Unidos "seguirá en alerta ante cualquier nueva amenaza iraní a Israel y las tropas estadounidenses.