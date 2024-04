Día 127: Teatro de operaciones

“En un mundo nuevamente convulsionado, donde las posturas políticas y económicas de los magnates y presidentes empiezan a prevalecer por sobre los intereses de los estados naciones, abrimos el programa de hoy con Shema Israel, una de las principales plegarias de la religión judía, interpretada por Uziya Tzadok”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 15 de abril de 2024.

En la noche del 13 al 14 de abril, Irán lanzó más de 300 misiles y drones contra la infraestructura militar israelí. La operación “Verdadera Promesa” fue contenida mayormente por la defensa israelí y se produjo en represalia al ataque por parte de Israel contra el Consulado General de Irán en Siria, que dejó al menos ocho oficiales muertos y cerca de una docena de heridos.

¿Cómo se conecta este hecho con la política argentina? En primer término, varios analistas piensan en cómo esta escalada del conflicto entre ambas naciones se suman y se interrelacionan con otros enfrentamientos y agresiones armadas.

Por ejemplo, está la propia ofensiva de Israel sobre la población palestina en la Franja de Gaza, luego el ataque de Hamas. Y, por otro lado, la guerra entre Ucrania y la OTAN contra Rusia que continúa tras dos años y no tiene visos de resolverse.

¿Se puede decir que la acumulación de todas estas tensiones crean la condición para un conflicto general armado o generar una Tercera Guerra Mundial? Y si es así, ¿qué camino debería tomar la Argentina?

Milei encabezó el comité de crisis en Casa Rosada para evaluar medidas y cooperar con Israel

La pregunta, el presidente Javier Milei, la respondió rápidamente, porque antes de que siga escalando el conflicto, asumió un alineamiento con Estados Unidos y por consiguiente con el resto de la OTAN.

De hecho, cuando sucedieron los ataques de Irán a Israel, se suspendió por seguridad la gira de Milei y su delegación, en la que el Gobierno nacional estaba en Dinamarca y se disponía a comprar 24 aviones caza F-16 al gobierno danés. Esto es parte del alineamiento del país a la OTAN y tal es así que cuando Milei regresó, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno pone en pie un “comité de crisis para intervenir del lado de Israel”. Esta declaración se pone en la misma línea que la afirmación que hizo nuestro Presidente para mudar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Otra demostración del alineamiento del oficialismo.

Anoche, el vocero Manuel Adorni lo expresó en una conferencia de prensa, acompañado del embajador israelí, Eyal Sela, con total claridad. "Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía", señaló el vocero, y se sumó el agradecimiento del embajador israelí.

Ante la ONU, Israel exigió "todas las sanciones posibles" e Irán se justificó: "Fue en defensa propia"

La cuenta de X de la Oficina del Presidente lanzó un comunicado demostrando su posición y solidaridad con Israel:

“La Oficina del Presidente Javier Milei expresa su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel frente a los ataques iniciados por la República Islámica de Irán. La República Argentina reconoce el derecho de los Estados-Nación a defenderse, y respalda enfáticamente al Estado de Israel en la defensa de su soberanía, en especial contra regímenes que promocionan el terror y buscan la destrucción de la civilización occidental. En este sentido, se recuerda que el pasado jueves 11 de abril la Cámara Federal de Casación Penal determinó que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en nuestro país fueron perpetrados por Hezbollah bajo el auspicio de organizaciones estatales iraníes. Como ha dicho el Presidente de la Nación, la Argentina ha adoptado una nueva política exterior que se basa en la defensa de los valores de Occidente y en una visión común del mundo en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. El Estado de Israel es baluarte de los valores occidentales en Medio Oriente y la República Argentina siempre estará de su lado frente a quienes pretenden su exterminio”.

Grabois cruzó a Milei por su apoyo a Israel: "No queremos que nos traigan guerra entre potencias a nuestra tierra"

Como si esto fuese poco, el ministro de Defensa, Luis Petri, afirmó que analizaba el envío de tropas militares a Ucrania y planea pedirle a diferentes agrupaciones libertarias que envíen a sus militantes a pelear al frente en Kiev.

Javier Milei, sobre la posibilidad de enviar ayuda militar a Ucrania, señaló que los gobiernos están en contacto y “en todo lo que podamos ayudarlos, los vamos a ayudar”, y agregó que se hará un foro en defensa de la libertad del país europeo.

Hay dirigentes políticos del PRO que opinan similar al Presidente. Waldo Wolff, ministro de Seguridad de CABA, manifestó que “el que no comprende que esto es una guerra no solo contra los judíos sino contra Occidente, no entendió nada”.

En general la tradición argentina en cuestiones de enfrentamiento militar es la neutralidad. De hecho nuestro país en momentos de choques bélicos ha crecido económicamente por la capacidad de negociar con los diferentes bandos en pugna y debido a su constante neutralidad. Veremos si Milei podrá cambiar la tradición de nuestro país a raíz de los alineamientos con un bando que sostiene más de un conflicto armado a la vez. Algo que esperamos que no suceda por el bien de nuestra paz.

Aseguran que, “estamos casi al borde una Tercera Guerra Mundial”

Milei dio una entrevista a Ben Shapiro, comentarista político estadounidense, y sostuvo que “el máximo héroe de la libertad es Moises”. Es interesante cómo Milei siempre tiene un costado religioso y místico en su discurso. Hay algo del propósito divino que él encarna junto a otros profetas en el pasado que se manifiesta en todo lo que dice.

Hay muchas de las posiciones de Milei a nivel internacional que se parecen a las que sostuvo Donald Trump en su gestión. Trump se refirió específicamente al conflicto en Israel en su acto de campaña y dijo que “apoyaré la misión de Israel de que Hamas sea derrotado”.

En otro frente internacional, esta vez comercial, Milei visitó el viernes al empresario Elon Musk, dueño de X (ex Twitter), quien le devolvió la cuenta al ex presidente Trump luego de que el anterior dueño se la haya cerrado. “Es un gran placer para mí”, señaló el mandatario argentino al encontrarse con el magnate.

Elon Musk y Javier Milei

Javier Milei tuvo su "selfie time" con Elon Musk en medio de su gira por Estados Unidos

Esta visita de Milei a Musk y su alineamiento con Estados Unidos y la OTAN con los conflictos bélicos que venimos mencionando hay que analizarlos en conjunto con la visita de la generala Laura Richardson al país. Porque justamente hay una clave en el pensamiento del Presidente que sostiene que el alineamiento de nuestro país con Estados Unidos va a permitir una vía de desarrollo económico y una solución a los problemas del país.

Además, para Milei también tiene que ver con una particular visión de la sociedad. El Presidente reconoce que hay un bando bueno y uno malo, es decir, un lugar correcto y otro incorrecto de la historia. Él considera que Estados Unidos y los llamados “valores occidentales” están en el lado correcto. Por todo esto, la visita de Laura Richardson para alejar la influencia geopolítica de China en la región y la cercanía a importantes empresarios estadounidenses como Elon Musk, para acordar la explotación de nuestros recursos naturales.

Joe Biden suspendió su viaje a Delaware y Trump dijo que el ataque no habría existido bajo su presidencia

Además, fuentes cercanas al Presidente, sostienen que creen que de triunfar Trump en las próximas elecciones, el nuevo Gobierno estadounidense ayudará a financiar nuestro país. La realidad es que esto puede darse como no, porque Estados Unidos viene sosteniendo gran parte de la resistencia ucraniana, sus fondos para la intervención internacional se ha deteriorado y hay discusiones, que surgen en Estados Unidos, de retirar la ayuda a Ucrania.

Si Trump quisiese ayudar a Milei, ¿Logrará el ex presidente convencer al FMI de ayudar a la Argentina, luego de que le hayan prestado dinero a Macri y este perdiera estrepitosamente las elecciones? Estas preguntas se las hicimos a algunos analistas internacionales.

El reconocido analista internacional, Jorge Castro, sostuvo que “la relación de Argentina con Estados Unidos va a profundizarse”. Mientras que, Alfredo Serrano indicó que “sea con Biden o con Trump, Estados Unidos tiene un patrón en las relaciones internacionales”.

El analista político e internacional, Juan Negri, aseguró que “si Donald Trump gana las elecciones será visto como un éxito desde el Gobierno”.

Por su parte, Demetrio Boyán, señaló que “es posible una etapa que supere a las relaciones carnales de Carlos Menem”.

Finalmente, el analista Eduardo Martínez, afirmó que “Milei se comporta con Trump como si fuera el presidente en ejercicio”.

El Papa llamó a "cesar esta espiral de violencia que puede llevar a un conflicto mayor en Medio Oriente"

En momentos donde parece que la violencia y la guerra se vuelven moneda corriente, tener la voz del Papa Francisco es de una ayuda fundamental para dar una perspectiva de paz y entendimiento. El Sumo Pontífice hizo un llamamiento a la paz desde la Plaza de San Pedro.

MVB PIM JL