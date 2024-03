Poco antes de pronunciar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias y justo antes de que Jorge Macri iniciara su alocución en el nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, el presidente Javier Milei hizo una referencia en hebreo a un pasaje bíblico que alude a la promulgación de nuevas leyes.

Con su característico lema "Viva la libertad carajo", el presidente compartió una fotografía que muestra un pasaje de la Biblia hebrea que alude a la coexistencia de antiguas y nuevas leyes. Este mensaje surge en un momento en el que tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como el proyecto de ley ómnibus enfrentan resistencia a pesar del rechazo de los diputados.

"Y Dios dijo a Moisés: alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste", es la traducción del fragmento del Éxodo 34:1-25 que compartió el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Esta no marca la primera ocasión en que comparte mensajes del Antiguo Testamento. La vez anterior fue en medio de la controversia por el estancamiento de la ley ómnibus y las acusaciones de "traición" dirigidas desde el oficialismo hacia los diputados que no respaldaron algunos de los artículos del proyecto que había sido aprobado en general una semana antes. En ese momento, Milei recurrió a la Biblia, citando un pasaje que abordaba específicamente el tema de la traición.

En una entrevista con Radio 2, Carlos Maslaton explicó que el contenido en hebreo es un fragmento del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. "Es donde Dios le dice a Moises «escribe de nuevo las tablas de la ley» después del incidente donde Moisés las rompió enojado por la sublevación del pueblo", detalló.

Con estas palabras, el economista sugirió que Milei podría estar haciendo una analogía entre las tablas de Moisés y la ley ómnibus que fracasó en las sesiones ordinarias. "Se enojó con el Congreso y la retiró, como si Moisés rompiera las tablas de la ley. Después, lo que hace (Moisés) por orden de Dios es reescribirla. Es clarísimo el mensaje, hoy va al Congreso con la intención de reescribir las 'tablas de la ley', o sea la ley ómnibus y le va a decir 'apruébenlo ahora'", analizó.

Mediante Twitter, Maslatón también se pronunció, señalando esta acción como un "delirio" y explicó el pasaje religioso. "Pues bien, otro delirio mesiánico de Milei con este posteo de hoy en hebreo, canchereando con lo mismo justo que va al Congreso a la noche. El Presidente descubrió el Antiguo Testamento de grande y se cree un personaje bíblico al borde de las grandes decisiones. En este caso, ha subido el Versículo 1, del Capítulo 34 del Éxodo del pueblo de Israel", comentó.

Y agregó: "Simplemente, Dios le ordena a Moisés que reescriba en las dos Tablas de la Ley en piedra lo mismo que le dictó en ocasión de la primera escritura que el propio Moisés rompió al bajar del Monte Sinaí y observar la rebelión politeista del pueblo con el becerro de oro cansado de esperarlo y sin soluciones a la vista".

"O sea digamos, señores diputados y senadores del Congreso de la Nación: vuestro Presidente les mandó la Ley Ómnibus, como se la quisieron recortar entonces la retiró indignado porque él hace y dice todo por cuenta del Todopoderoso. Entonces hoy vuelve para sacudirlos y decirles que le voten todo lo que mande y que obedezcan, y que si no, lo mismo el procederá por decreto porque la orden viene "de arriba". Dios salve a la República Argentina", finalizó.

De la misma manera, Jonatan Viale se dirigió a el posteo como una "bomba política". "Milei cuenta el momento donde Dios le dice a Moisés que vuelva a escribir los 10 mandamientos en dos tablas porque las anteriores fueron rotas. ¿Es un mensaje? Por la información que tengo sí. Sospecho que el presidente va a enviar un NUEVO proyecto de ley al Congreso superador de la ley de Bases. Lo anunciaría hoy en el discurso", señaló el periodista.

En la misma red social, internautas opinaron acerca del posteo. "Chaleco de fuerza", "Lopez rega dice que es un montón, "No me digas, Nerón en potencia" y "Todo bien pero que escriba en español XQ sino no se le entiende".