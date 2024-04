No se olviden de Ucrania: Zelensky liga el ataque iraní con la invasión rusa a su país

Buscando ligar la invasión rusa que sufre su país con el fundamentalismo islámico, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reclamó este domingo a los líderes occidentales que encaren "una respuesta mundial, decidida y unida, frente al terror de Irán y Rusia"

"Ucrania condena el ataque de Irán contra Israel con drones Shahed y misiles", escribió en la red social X, pidiendo que se haga todo lo posible por evitar una "escalada" en Oriente Medio.

Ukraine condemns Iran’s attack on Israel using “Shahed” drones and missiles. We in Ukraine know very well the horror of similar attacks by Russia, which uses the same “Shahed” drones and Russian missiles, the same tactics of mass air strikes.



Every effort must be made to prevent…