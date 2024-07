Elecciones en Venezuela: Paoltroni contó como lo deportaron apenas llegó a Caracas

El feroz cerco de ingreso que está imponiendo el gobierno de Nicolás Maduro a cada "veedor internacional" que no sea un declarado adherente chavista, sumó el nombre del senador libertario Francisco Paoltroni (Formosa), que contó en sus redes sociales la dura situación vivida en el aeropuerto de Caracas.

Paoltroni había viajado para asistir a las elecciones presidenciales de este domingo invitado por la oposición, en comicios que por primera vez no tienen a la reelección de Nicolás Maduro como simple trámite.

En su cuenta de X, Paoltroni relató la situación: "Migraciones nos deportó sin ningún motivo ni explicación. Nos volvieron a subir el mismo vuelo en el que habíamos llegado. Estamos bien".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobierno de Maduro ejerce un control durísimo en los ingresos internacionales en la previa a la elección.



"Esperemos que el domingo se termine este régimen con nosotros tanto que todavía están quedando", agregó Paoltroni en su mensaje.

Según contó el legislador libertario, el motivo por el que fue deportado es que "no cumplía con el perfil para ingresar al territorio nacional en calidad de turismo".

Este viernes, el diputado nacional del PRO Francisco Bongiovanni (Santa Fe) había corrido la misma suerte, deportado también por el departamento de Migraciones venezolano.

"Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela", señaló Bongiovanni en sus redes sociales.

En medio de múltiples casos similares con visitantes de otros lugares del mundo, las deportaciones de Paoltroni y Bongiovanni se sumaron al del periodista Jorge Pizzaro, quien también denunció haber sido demorado en el aeropuerto de Caracas, donde lo "interrogaron severamente unas diez veces", le sacaron "14 fotos" en diversos escenarios y le retuvieron el pasaporte.

HB