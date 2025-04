Adiós a las Lilas tuvo su estreno en Bafici

La génesis de la película se remonta a unos registros audiovisuales que el cineasta filmó en un viaje familiar a Las Vegas. A partir de allí, la idea de hacer un guión observando ciertas tensiones que aparecían en la filmación y que le resultaron atractivas, dieron inicio a lo que luego se convertiría en ‘Adiós a las Lilas’, su segunda película.

“Me gustaba la posibilidad de abordar la memoria familiar a través de una no ficción y la escritura humorística, que me llevaba todo el tiempo al terreno de la autoficción. En esas tensiones, en esos cruces, fueron apareciendo personajes y escenarios que me divertían, que me hacían reflexionar sobre los vínculos y que me permitieron de a poquito imaginar esta historia tan verdadera como falsa”.

El director de ‘La casa del eco’, le llevó la propuesta a Rodrigo Guerrero a quien le interesó el costado lúdico de la propuesta y se embarcaron juntos en el proyecto.

Así, a partir de estos videos registrados en el viaje familiar a Las Vegas con su padre y sus hermanos, “un malogrado director de cine, Dany Summer, junto a una productora de dudosa trayectoria, convencen al afamado actor Jorge Marrale de interpretar a ‘Chif’, un comerciante ludópata que tras hacer una excursión al Gran Cañón del Colorado en ojotas, pierde la vida al caer por un acantilado”.

Pero todo se complica cuando el excéntrico actor se da cuenta que su personaje no tiene una motivación clara en el guión y amenaza con abandonar la película. “Entonces el proyecto parece naufragar en el intento fallido de Summer por conciliar el idílico mundo de la ficción con el mundo real de su progenitor”, dice la sinopsis de la película.

“La película está atravesada por el cruce permanente de dos mundos: realidad y ficción, el cine y todo lo que implica la producción de una película, el mundo de lo cotidiano en este hombre común de ciudad chica y Marrale, un excéntrico actor. ‘Me gusta pensar Adiós a Las Lilas como una forma de abrazar al cine en esa zona de frontera entre la ficción y la realidad’”, dice Curletto.

Adiós a las Lilas, que tuvo en 2022 la Declaración de Interés por parte del Incaa, se filmó en 2023 y el año pasado se realizó la postproducción. “En enero tuvimos la feliz noticia de haber quedado en la Selección Oficial de Bafici y estamos muy contentos porque todas las funciones se hicieron a sala llena. En Córdoba vamos a tener el estreno comercial a fines de mayo y en Buenos Aires a principios de junio”, finaliza.

Grabados de Antonio Berni en el MACU

Ayer sábado quedó inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo una exposición de grabados del artista argentino, en el marco de la celebración por los 120 años de su nacimiento.

Pionero del realismo social en América Latina, junto a Ernesto de la Cárcova y otros artistas, logró infiltrar en los salones los conflictos de los trabajadores desocupados. Personajes como Juanito Laguna y Ramona Montiel dan cuenta de las vidas olvidadas que reflejaba en sus obras.

Además, en la planta alta del espacio podrá verse ‘Sin Palabras’, de Pilar Ferreira Peltzer, con curaduría de Guillermo Daghero. “Se trata de una muestra que reúne un conjunto de obras en gran formato que pueden traducirse como formas del silencio, realizadas con elementos a base de madera y papel de seda. Materia suficiente para dar forma y encontrar lo singular de un arte”, indican desde el museo.

Con entrada libre y gratuita, ambas muestras podrán visitarse hasta el 15 de junio en Av. San Martín 588 (Unquillo).

Segunda edición de Crononauta

Entre el 17 y el 20 de abril se realizará en San Leonardo Hotel una nueva edición de Crononauta, un Salón de Coleccionismo y Antigüedades de Sierras Chicas, organizado por el Círculo de Coleccionistas de Córdoba.

El evento, que volverá a reunir a coleccionistas cordobeses y de Buenos Aires, se desarrollará con una amplia grilla de actividades en la localidad de Agua de Oro desde el jueves y hasta el domingo, de 12.30 a 20.30.

Entre las actividades previstas, se cuenta la disertación de Claudia González ‘Conservación y Manipulación del Objeto de Colección’ (jueves 17, a las 18); la disertación de Juan Ochoa, ‘Objetos singulares en la Campaña Bonaerense’ (viernes 18, a las 17.30), y ‘Esquilas-Latas-Sarna’, por Ricardo Buiraz (sábado 19, a las 18.30).

En tanto, el domingo 20 a las 16, Pablo Metrebián disertará sobre ‘El triunfo del Aperal. Primeros Aperitivos del Río de la Plata’.

Además habrá charlas explicativas con coleccionistas a pie de vitrinas expositivas y se harán recorridos a la Galería de Arte y Diseño Argüello & Bouchet y la Tienda Vintage.