Desplantes, renuncias y fuego cruzado: 7 casos de la relación difícil entre presidentes y sus vices

Desde el retorno de la democracia en 1983, y sin contar el frenético período de los últimos días de 2001, Argentina tuvo 9 presidentes y 10 vicepresidentes. Y en la mayoría de las gestiones, el vínculo entre los miembros de las fórmulas ganadoras fue como mínimo complicada y como máximo tortuosa e inviable.

En esta nota, una lista de los casos más destacados a lo largo de más de tres décadas:

1- Carlos Menem Vs. Eduardo Duhalde

En 1987, cuando Carlos Menem convocó a Eduardo Duhalde para enfrentar en la interna al cafierismo, empezó un vínculo que tuvo varios momentos de tensión. Más allá de que llegó al poder como vicepresidente del riojano, Duhalde siempre fue un dirigente con peso propio hacia afuera y hacia adentro del partido, y Menem nunca lo digirió.

Menem y Duhalde, en campaña

La batalla tuvo sus episodios más fuertes luego de que el lomense dejara su lugar en el gobierno nacional, para ser gobernador. En diciembre de 1993, Duhalde fue el último en enterarse de que Menem había firmado el pacto de Olivos, que habilitaba una reelección que limitaba sus aspiraciones. Volvió a subir al "menemóvil" para hacer campaña en 1995 por la fórmula Menem-Ruckauf, pero la distancia se fue haciendo más grande y ya no hubo más asados ni partidos de fútbol.

Las heridas parecieron cerradas en 2019, cuando se juntaron para para festejar los 30 años del triunfo electoral, en el departamento del presidente de doble mandato.





2- Carlos Menem Vs. Carlos Ruckauf

Carlos Ruckauf, vice de Menem en el segundo período de gobierno, ejercía como mandatario por un viaje del riojano, cuando se expresó en forma contundente contra el intento de re-reelección, en 1999.

"Estoy en contra de que se viole la Constitución, que es sumamente clara. La Corte Suprema no tiene ningún fundamento jurídico para habilitar un tercer mandato", dijo en ese momento Ruckauf, que había sido uno de los primeros dirigentes del PJ en manifestarse a favor de la candidatura de Eduardo Duhalde, duramente enfrentado con Menem en ese momento.

Ruckauf y Menem, afiche de campaña de 1995

Carlos Ruckauf: "Néstor Kirchner pensaba como Javier Milei sobre el déficit cero"

Al presidente, Ruckauf le regaló un supuesto elogio con gusto a picardía: "Menem tiene claro que si se va en el '99, en el 2001 su figura habrá crecido mucho más porque así sucede con los grandes transformadores. Así sucedió con Raúl Alfonsín". La comparación con el expresidente radical con vistas al futuro no debe haberles nada bien a Menem.

3- Fernando De la Rúa Vs. Carlos "Chacho" Álvarez

El segundo presidente radical del presente período democrático nunca estuvo cómodo con el candidato a vice promovido por Alfonsín. Prefería a Graciela Fernández Meijide porque veía como "demasiado peronista" el estilo del líder del Frepaso.

Chacho Álvarez y De la Rúa: caras largas

Los cambios en el Gabinete del 5 de octubre de 2000, decididos por De la Rúa sin consultar con los líderes de su partido y del Frepaso, Alfonsín y Álvarez, fueron un punto de inflexión Las dos decisiones que enojaron particularmente a "Chacho" fueron que Fernando de Santibañes permaneciera al frente de la SIDE, luego de su denuncia por presuntos sobornos en el Senado para aprobar una reforma laboral, y que Alberto Flamarique resultara ascendido de Trabajo a la secretaría general de la Presidencia, en el núcleo íntimo de la Casa Rosada.

El día siguiente de la jura, Álvarez renunció, al concluir que los cambios fortalecían a quienes tenía de enemigos y desautorizaban sus pedidos de renuncia de los funcionarios y senadores presuntamente involucrados en el episodio de los sobornos.

4- Néstor Kirchner Vs. Daniel Scioli

La relación entre el patagónico y el exmotonauta estuvo cargada de desencuentros, producto, en muchos casos, de miradas antagónicas.

Por un lado, Scioli nunca negó su alineamiento con Eduardo Duhalde, a quien le agradecía por haberlo propuesto para integrar la fórmula electoral con Kirchner. Eso molestaba el santacruceño, que afirmaba que la elección había sido suya.

El primer choque en el gobierno sucedió cuando la Cámara de Diputados aprobó la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Scioli dejó trascender su desacuerdo con una medida que para él expresaba una "clara señal de inseguridad jurídica" que podía complicar los logros económicos alcanzados por Duhalde durante su mandato.

Kirchner y Scioli, en la campaña de 2003

Pero el momento más explosivo llegó cuando, después de un reunión privada en su casa con empresarios, Scioli se cortó solo y en el coloqio de IDEA en Tucumán anunció una suba de tarifas de luz y gas para octubre de aquel 2003, ante los reclamos de las privatizadas. Una fila de funcionarios del gobierno salió a desmentirlo.

"Una semana después de comenzada la confrontación, un

día en el que intentó en vano que Kirchner lo recibiera, Scioli declaró: 'A mí también me votaron'. Aquella movida le costó a Scioli que Kirchner desplazara a toda su gente de la Secretaría de Turismo y que no lo atendiera por un par de semanas. El mensaje de Kirchner que repetían sus ministros era: 'Perfil propio sí, armado político propio no'", contó el periodista Daniel Miguez en su libro 10 Años, publicado cuando el período kirchnerista llegó a la década.

Efectivamente, Kirchner desplazó del gobierno de todos los funcionarios relacionados con Scioli. Alberto Fernández, jefe de Gabinete, les pidió la renuncia al secretario de Turismo y Deporte, Germán Pérez, a su coordinador de Planeamiento Deportivo, Víctor Grupierre, y al titular de Parques Nacionales, Sergio Zaragoza. El vicepresidente se mantuvo en silencio durante casi dos años, en los que aguantó, sin reaccionar, las embestidas de Cristina Kirchner, entonces senadora.

5- Cristina Kirchner Vs. Julio Cobos

"Que Cobos aprenda el rol del vicepresidente", lanzó la entonces mandataria el 8 de enero de 2010. Lo acusó de participar de "cuanta discusión hay en contra del gobierno" y remarcó que era "raro ver a alguien que te acompañó en la fórmula y que es el candidato de oposición para el próximo turno".

CFK y Cobos, en la segunda asunción de la exmandataria

Lógicamente estaba fresco en la memoria lo sucedido el 17 de julio de 2008, cuando el mendocino se pronunció en contra del proyecto de ley que impulsaba su propio Gobierno sobre las retenciones móviles para los productores rurales. La definición quedó inmortalizada por el voto "no positivo" del dirigente radical, que aquella madrugada del desempate en el senado dijo: "Quiero seguir siendo el vicepresidente hasta el 2011, pero el corazón me indica que debo votar en contra".

Para justificarlo, agregó: "Sé que la Presidenta de los argentinos me va a entender porque no creo que sirva una ley que no es la solución a este conflicto. La historia me juzgará no sé como, pero espero que esto no se entienda como una traición, no traiciono a nadie, estoy actuando de acuerdo a mis convicciones".

6- Alberto Fernández Vs. Cristina Kirchner

La expresidenta armó la fórmula, que la incluyó, para las elecciones de 2019. Pero, pese a la razón que le dio el triunfo, ya en el gobierno el vínculo no funcionó.

La ruptura se hizo particularmente evidente en 2021, todavía en pandemia, después de la derrota del gobierno en las elecciones primarias legislativas.

Cristina Kirchner critica a Alberto Fernández y ordena a sus legisladores para el primer test político de Javier Milei

Luego de que varios ministros del ala kirchnerista pusieran a disposición sus renuncias, entre ellos Martín Guzmán (Economía) y "Wado" de Pedro (interior), Alberto fue el primero en romper el silencio. "No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen el camino", escribió en Twitter, y añadió: "He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión del gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido".

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, uno para cada lado



Esa tarde, Cristina publicó en la misma red social una extensa y carta que terminó de evidenciar la situación. Insistió en la necesidad de los cambios en el gabinete tras considerar que "hay funcionarios y funcionarias que no funcionan", después de hablar de una "catástrofe política". También le recordó al Presidente ue había sido ella quien lo había postulado, pese a las duras críticas que él le había lanzado durante años.

7- Javier Milei Vs. Victoria Villarruel

Las diferencias entre el presidente Javier Milei y la vice se fueron acentuando con los meses de la gestión, donde Villarruel fue elevando su perfil.

Aunque se mostraron juntos y sonrientes arriba de un tanque en el desfile del 9 de Julio y la vice dijo días después que la relación entre ambos es "excelente", el cortocircuito fue evidente a partir de la publicación de Villarruel en la red social X, donde expresaba abiertamente su respaldo al futbolista argentino Enzo Fernández, cuestionado en Francia por una canción racista y homofóbica en los festejos la consagración en la Copa América.

Javier Milei y Victoria Villarruel, chispas en el poder

En una entrevista posterior el propio Milei dijo que el tuit era desafortunado porque "no podes por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero ya está, lo arregló Kari", dijo. Involucrando así su hermana, que había corrido a la embajada de Francia a fin de "explicar que el desafortunado comentario ocurrido en redes sociales fue a título personal y que no es la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas", de acuerdo con la versión que hizo pública en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni.

Guerra de trolls: usuarios fanáticos de Victoria Villarruel se metieron en las redes sociales de Karina Milei

El episodio se estiró con la acción coordinada de un ejército de militantes virtuales y trolls que se manifestaron a favor de la vicepresidenta y lo hicieron puntualmente dentro del de un posteo de Karina Milei por un cambio de foto de perfil. "Está todo roto" y "está fuera del gobierno", llegaron a manifestar fuentes de Casa Rosada a PERFIL sobre la vice y su relación con el Ejecutivo.

