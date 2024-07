Guillermo Moreno reaccionó a su jingle en el programa de Pedro Rosemblat: "A Menem lo llamo, claro, sin dudas"

"Mejor termo que tibio", es una de las definiciones de uno de los productos más recientes de la Fábrica de Jingles del programa Gelatina, del "Cadete" Pedro Rosemblat. Se refiere a Guillermo Moreno, quien fue invitado a reaccionar en vivo a la canción.

Está hecho en base al jingle "Menem lo hizo" de 1999, que en el final de la década de Carlos Menem en el poder rejuntaba logros bajo la memorable conclusión de que el Presidente riojano "puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo".

Esta versión con el exsecretario de Comercio como protagonista reseña con humor su postura ecuménica respecto de los sectores del peronismo. Así afirma que convocó "a los economistas de Massa", que cenó con Juan Grabois después de almorzar con Miguel Ángel Picchetto, y varias situaciones más.

La 'Fábrica de Jingles' en tiempos de Milei presidente

Moreno fue al programa y escuchó la canción en vivo, muy concentrado y con alguna manifestación perceptible de "pudor" durante algunos pasajes. Hasta que se agarró la cabeza cuando llegó un pasaje sobre el protagonista del jingle original: "Al único que no llamó es a Menen, porque se murió".

Se quedó con eso y apenas se sacó los auriculares dijo: "Lo de Menem, sí, porque se murió, si no lo llamo, lo llamo sin dudas, claro, claro, lo llamo".

Para terminar, elogió el jingle por su "inspiración impecable" y porque "entiende hacia adonde estamos yendo"

La letra completa del jingle de Gelatina sobre Guillermo Moreno

El puede no haber juntado a todos

Pero que juntó a muchos nadie puede negarlo

Él no juntó a todos, pero que juntó a muchos

por el peronismo nadie puede negarlo

¡Los economistas de Massa!

Los llamó Moreno

¡El plan de gobierno!

Él presentó

La reunión con todos los equipos técnicos justicialistas

Convocó Moreno

¡A los compañeros de La Cámpora!

Él recibió

Con Miguel Ángel Pichetto almorzó un lunes

Pero no te enojes cumpa, porque al día siguiente

¡Cenó con Grabois!

Los dientes que le habían bajado a Berni de una piña

¡Arregló Moreno!

Y ahí se fue a comprar sánguches de miga para llevarle a Pablo Moyano

¡Con queso y jamón!

La doctrina sabe de memoria

Y los datos de la economía también estudió

A seis programas en un día ¡Ayer lo invitaron!

Pero como se quedó un toque manija ¡A siete asistió!

Dijo que Milei no termina el gobierno ¡Porque está chapita!

Y la esperanza en el peronismo ¡Con él regresó!

¿A veces se pasa un poco de rosca?

¡Quizás eso es cierto!

Pero mejor un termo que un tibio

¡Y viva Perón!

Resulta que entraron seis cordobeses a un bar

¡Los citó Moreno!

Y adentro del bar hay dos empresarios que... ¡Moreno invitó!

De golpe llegan 27 sindicalistas

¡Bancan a Moreno!

Al único que no llamó es a Menem

¡Porque se murió!

