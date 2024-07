Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, realizó un análisis del panorama político y económico nacional, durante el cual volvió a calificar de "chapita" al presidente Javier Milei. Además, el referente peronista comparó al periodista Roberto Navarro con los "torturadores" y se cruzó con su entrevistador, Iván Schargrodsky, acerca de algunas opiniones sobre la comunidad judía.

El líder de Principios y Valores, fue entrevistado por Schargrodsky en el programa On the record, emitido por el canal de streaming Cenital. Consultado sobre si tenía "problemas con los judíos", por declaraciones antisemitas vertidas por aliados suyos, Guillermo Moreno repreguntó: "¿Con qué judíos?". Tras plantearse que se refería a "un judío por el hecho de ser judío", aseguró que "ninguno".

Moreno político: elogios a Kicillof, el fin de Milei y charla con Máximo

"¿Y por qué tus votantes, o tu esquema de núcleo más duro en redes sociales... De hecho, un colaborador tuyo, que a veces te acompaña en los medios, cada vez que yo hago una crítica o (Alejandro) Bercovich hace una crítica, siempre la impugnación es 'y este judío'", insistió el conductor.

"Puede ser, no lo sé. Yo lo que paso en las redes, no lo sé. ¿Vos tenés algún problema con ser judío? ¿Te sentís minusvalido?", contestó Moreno. Luego, Schargrodsky aclaró que "por vientre, no es judío" y el exfuncionario sostuvo que esos tipo de comentarios discriminatorios por los que le preguntó son un error. "Conozco bien la colectividad judía", sostuvo al comentar que tanto su exesposa como sus hijos son judíos.

"Atentar contra mis hijos sería una cosa ya... Es una cosa que no pasa en absoluto. Eso que vos decís no pasa en el espacio político, y está lleno de militantes judíos", añadió Moreno al despegarse de ese tipo de declaraciones antisemitas.

Durante el intercambio, el también exsecretario de Comunicaciones en el gobierno de Néstor Kirchner no se limitó a esa respuesta y caracterizó a Schargrodsky como "gorilita de izquierda", además de reprocharle que se estaba "poniéndose caprichoso".

Por otro lado, Moreno llamó sostuvo que Milei "está verdaderamente chapita", y explicó su plan para pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo adquirido durante la gestión de Mauricio Macri. "Vos le bajas el costo a los productores con una Ley de Arrendamiento de la tierra y subís las retenciones, porque dejas en una curva de indiferencia al productor", comenzó diciendo.

"A partir de eso le decís que no va a vender la mitad de la cosecha, tiene que vender el 90%. Si bajas las retenciones le bajas el precio de venta, pero como primero le bajaste los costos no hay ningún inconveniente. Las retenciones en un fideicomiso para honrar los compromisos de la deuda", añadió. Después dijo que AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) "pone la plata allí" y el Estado "pone un bono y retira los dólares".

Aborto y matrimonio igualitario

Moreno confesó que prefiere al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por sobre el actual mandatario del país vecino, Lula Da Silva, "por el nacionalismo en el Amazonas" y reveló que "seguramente" sea candidato en las próximas elecciones, aunque evitó definir por cuál cargo competirá.

También comentó que en caso de haber sido legislador en 2010, cuando se votó a favor del matrimonio igualitario, se "hubiera abstenido porque no era el momento" y también se mostró en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. "¿Hubieras votado en contra del aborto?", preguntó el presentador. "Absolutamente", dijo el referente justicialista.

Guillermo Moreno: “El pibe está chapita, por lo tanto, no puede terminar su mandato”

La respuesta a Roberto Navarro

En otro tramo del reportaje, Moreno aseguró que el director de El Destape "manguea por ahí" y le fue a "pedir plata para pauta" en su medio. "Le dije que no y ahí se fue a trabajar con (la economista Mercedes) Marcó del Pont", ex titular de la AFIP.

Al preguntarle por qué no lo había denunciado o dicho públicamente en su momento, comentó: "No lo denuncié porque no es un delito. ¿Cómo no lo dije? Vos no lo escuchaste", le indicó a Schargrodsky.

Por otro lado, comentó que Navarro denunció que quiere que él vaya preso. "Dice que todos los que cometieron delitos vayan presos y que Moreno tiene que pagarla, aunque no sea cumplible" la pena, expresó. "Es un ortiba ese Navarro", añadió.

Luego de que el conductor contara que el empresario de medios "se portó bien con él" por un gesto que tuvo con su madre, que atravesaba una dura enfermedad antes de morir, el exsecretario de Comercio manifestó: "¿Sabés la cantidad de torturadores -de la última dictadura- que hacían buenas acciones con los vecinos?".

Al justificar que la gente "entiende con ejemplos extremos", prosiguió: "La cantidad de torturadores que se ha dicho 'a mí me compró el pan, me llevó la bolsa'. Esto es lo mismo: 'Navarro es bueno porque conmigo se portó bien en un momento que yo tuve problemas'", concluyó.

FP/ff