Guillermo Moreno: "El próximo el gobierno va a salir de la Asamblea Legislativa"

Guillermo Moreno, líder de Principios y Valores, opina que Milei será reemplazado por un nuevo presidente electo por el Parlamento que expresará un gobierno de unidad nacional. “Hay que pedirle a la Corte Suprema que lo mande a peritar y que después inicie un tratamiento, que la Corte decida si está en condiciones de ejercer la función o no, este pibe está 'chapita'”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Moreno es líder del partido Principios y Valores, ex precandidato presidencial. Fue secretario de Comunicación entre el año 2003 y 2006, de Comercio interior entre 2006 y 2012, y además, agregado económico en la Embajada Argentina en Italia los últimos dos años del gobierno de Cristina Kirchner, entre 2013 y 2015.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, Guillermo Moreno se posicionó como uno de los principales opositores a la gestión política y económica que puso en marcha el libertario.

¿Cómo recibió el multitudinario apoyo que tuvo el acto que encabezó en el microestadio de Ferro el jueves pasado?

Para nosotros fue una caricia en el alma. En las gradas había algunas organizaciones sindicales, pero en el campo había gente que concurrió de las organizaciones, los compañeros que fueron con la familia. Hubo 10 mil personas, lo que hubo nos gratificó, y sobre todo el cariño, la pasión, el entusiasmo. Hacía rato que yo no veía que una consigna se repitiera por cinco minutos, no se podía empezar el discurso porque se seguía con la consigna. Es muy emocionante, quedamos todos muy conformes. El peronismo está en marcha.

¿Y por qué esto mismo no sucedió hace dos, cuatro o seis años?

Todo tiene su tiempo. Cuando nosotros dijimos que el gobierno de Alberto iba a fracasar porque pensaba mal e iba a actuar peor, todavía faltaba la prueba ácida de la realidad. La realidad aconteció y, de alguna manera, ahora estamos reconociendo un criterio profundo, que es el criterio de la verdad. Usted no se olvide que durante ocho años la Argentina vivió en la post verdad, donde el postmodernismo hizo de las suyas. Y ahora que se vuelve a discutir la verdad el titular es “vuelve la derecha en Europa”, no “vuelve el nacionalismo”, vuelve la derecha, como si Mussolini no hubiese estado afiliado al partido socialista.

Tienen un lío en la cabeza. Esto confunde y desordena, y en esta discusión de la vuelta del nacionalismo, el peronismo es "la verdad", porque no es el nacionalismo europeo de puños cerrados que construyó su identidad destruyendo al distinto, es un nacionalismo de brazos abiertos que construye su identidad incorporando al distinto, construyendo puentes, no levantando muros.

El mundo empieza a estudiar al peronismo, y la muchacha se da cuenta. Perón dijo: “entre el tiempo y la sangre, elegimos el tiempo”, y el tiempo pasó, llegó la hora del peronismo. Esto es lo que se vio en Ferro, que llegó la hora del peronismo, de a poquito va creciendo. No es Moreno, ¿eh?. Terminó también en el país, gracias a Dios, esa historia de los proyectos personales, se lo dije a los muchachos. Había un cartel de un José Luis Blanco que se fue hace una semana, un hombre más joven que yo. Dios dispone, por lo cual, lo único valedero son los proyectos colectivos, los proyectos individuales son tonterías.

Lo que usted siempre plantea es una discusión ontológica sobre las formas y la taxonomía con las que vamos a clasificar y construir el mapa político. Usted coloca el peronismo con el nacionalismo, y en ese sentido afirma que "en Europa el nacionalismo está creciendo", y por otro lado, quienes colocan a los libertarios con la ultraderecha ven que las elecciones en Europa le dan la razón a Milei. En el último reportaje internacional que le hicieron al Presidente en The Free Press, la periodista dice que “en un mundo de liberales y conservadores, él no representa ninguno de los dos. Es ultraliberal en economía pero de derecha y populista en retórica, está en contra del aborto pero a favor de la legalización de la prostituición, quiere desregular el mercado de armas y legalizar el comercio de órganos”. ¿Dónde cree usted que fallan quienes colocan a Milei junto con los movimientos de derecha europeos o quienes lo comparan con Trump, Bolsonaro? Hagamos una clasificación del mapa político.

Es muy sencillo, Milei es un globalizador extremo, lo cual no significa que no pueda estar en contra del aborto, porque él lo que plantea es la defensa del bien jurídico más débil, que en este caso es el pibe por nacer. Pero es un globalizador extremo porque es anarquista, él mismo lo dijo, no es que uno está interpretando. Son sus escritos y sus propias definiciones.

Ser anarquista implica la destrucción del Estado, lo dice él, dice: “soy un topo que va a destruir el Estado argentino". Entonces yo tengo que decir, "ya sé quien te pagó la campaña, no fue Massa, fue el Estado Mayor chileno". ¿Qué más querrían los chilenos que que el Estado argentino y sus fuerzas armadas desaparezcan? Es un globalizador extremo, tan globalizador extremo que no le molesta que las Malvinas sean británicas. Pero no es porque son británicas, porque tampoco cree en la monarquía. Él cree en la relación entre personas físicas o jurídicas, partiendo conceptualmente de que ese es el orden espontáneo de la creación de Dios. En esto es en lo que se diferencia de los viejos anarquistas, que cree en Dios y da la vida por la propiedad privada.

Guillermo Moreno

La parte de la propiedad privada de estos nuevos anarquistas, es correcta. Los viejos marxistas cometieron el error de confundir que la correcta distribución del ingreso en una sociedad deviene de la igualdad en el acceso a la propiedad, y como es imposible un ladrillo para cada uno, dijeron "todo en el Estado". Eso es el socialismo, avanzamos al comunismo y después al anarquismo que es la disolución del Estado.

La confrontación de los anarquistas españoles que reivindican como hermanos mayores a los viejos anarquistas que confrontaban contra la República, porque decían que la República era la expresión del estalinismo, y que este endiosamiento del Estado impedía la posibilidad de avanzar hacia el anarquismo. El anarquista alcalde de Madrid es el que le entrega la llave de la ciudad a Franco. Franco ordenó su fusilamiento y después hubo 1600 intelectuales españoles que despiden a Franco, que dada la cantidad de fusilados por parte de la República, que había impedido el alcalde de Madrid, Franco los perdona. Ellos reivindican a los anarquistas españoles que confrontaron con la República. El problema es que la historia la escriben de a retazos.

Estamos de acuerdo de que una de las clasificaciones una de las maneras de marcar territorio y territorio biológico es universalismo versus nacionalismo. En ese caso, no cabe ninguna duda de que Milei se diferencia de Trump, Bolsonaro y las derechas europeas porque es universalista, en ese sentido se podría parecer a Marx en su concepto universalista. También está claro que el anarquismo no alcanza para definirlo, porque nace con la izquierda. Pareciera que el mapa se combina de una manera compleja, hay personas que son en una cosa nacionalista, en otras universalistas, en otras de derecha, en otras liberales...

Estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque las funciones unicausales no explican nada, y por eso siempre hablamos de polinómicas. Cada variable independiente determina la dependiente, y son múltiples. Pero siempre hay una que tiene un ponderador mayor, en el caso de Milei es la economía. Sino no terminamos más, finalmente, vamos a terminar hablando del pelo de Milei, de si está casado, de si tienen familia, eso no tiene ninguna importancia.

La economía y sus relaciones internacionales son lo que determinan un gobierno y su esquema de defensa. En Milei es claramente es la economía, sus discursos son de economía, sus pensamientos son de economía, no es que todo lo demás hace el centro de su vida. El centro de su vida es la microeconomía, y está claro que es un globalizador extremo, por eso dice “soy anarcocapitalista”, lo admite.

Javier Milei.

Ahora, en algún momento dice que "no puede haber anarcocapitalismo en un solo país, la revolución es global o no es". Esa es la pelea que tuvo con Giacomini, cuando Giacomini le dice que "no puede haber un solo país anarcocapitalista", entonces él va evolucionando y dice que va a destruir el Estado argentino desde adentro. Ese es el leitmotiv de Milei, después viene toda una serie de situaciones más, pero fue clarísimo cuando dijo: "soy un topo y voy a destruir el Estado argentino desde adentro".

¿Eso no merece una causa por traición a la patria?

Yo creo que está “chapita”, Jorge. Este pibe está “chapita”. Ya hay una carta circulando de psicólogos y psiquiatras pidiéndole a la Corte Suprema que lo mande a peritar y que después inicie un tratamiento. Que la Corte decida si está en condiciones de ejercer la función o no, este pibe está “chapita”. Después, si uno quiere iniciar una acción y ver si el exceso de locura lo hace inimputable o no, lo dejamos para más adelante, pero primero hay que terminar con esta aberración.

Usted pónganse en el lugar del general de cuatro estrellas chileno, nunca estuvo mejor. Kast, quien perdió la elección con Boric, en la campaña electoral dijo que había que rediscutir la Patagonia con la Argentina. ¿Usted qué más quiere? En este momento el presidente argentino, comandante en jefe de las fuerzas armadas, dice que quiere destruir las fuerzas armadas de Argentina. Mire qué "gauchito" Milei.

Está “chapita” este pibe, entonces lo que hay que hacer es terminar con este Gobierno dentro de la ley y el orden, y en el marco constitucional, porque están dados los extremos Si él dice que es un topo y que viene a destruir el Estado, bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, me parece que no hace falta más nada. Está “chapita”, y es más fácil esa demostración, porque es solo un peritaje de los profesionales de la salud mental, que le corresponde al Poder Ejecutivo o al Judicial.

Me pregunto si esa declaración no amerita una discusión con respecto a las funciones del presidente...

Es una manera de enfocarlo, yo creo que está “chapita” y eso el pueblo lo entiende perfectamente. Por ahí en los barrios, en su empresa, o cualquier lugar hay gente que dice "dejalo", el tipo es brillante en su trabajo, no molesta. El problema es cuando un “chapita” llega a presidente. Este “chapita” quiere destruir el Estado, ¿por qué? porque es anarcocapitalista.

Ahora, hizo tantos desastres en economía con este chico, Caputo, que hoy le digo que es más anarquista que capitalista, porque no hay posibilidades de mantener a flote el sistema capitalista si no hay una tasa de ahorro razonable, y ellos dos generaron toda una política económica para destruir la tasa de ahorro. Usted destruye la tasa de ahorro y destruye la inversión, sin inversión no hay sistema capitalista. Hoy es más anarquista que capitalista, esta es la realidad, esto que está haciendo es un mamarracho.

Alejandro Gomel: Mirando hacia adelante, ¿con qué dirigentes se puede recomponer esto? ¿Con quiénes se puede armar un frente?

Todavía es temprano, primero tenemos que reorganizar el peronismo, que estamos en marcha, pero tenemos una frase extraordinaria: “se ganan las elecciones con un frente, se gobierna con la doctrina”.

Primero hay que reorganizar el movimiento, tenemos que armar la herramienta electoral, que nosotros planteamos que sea una confederación, una unión de los distintos partidos de base doctrinaria en el peronismo, como el PJ, Principios y Valores, el de la señora Camaño, el de Rodríguez Saá, el de Pino Solanas, que si bien murió, los muchachos siguen, el partido de Moyano.

Nos juntamos en una confederación y tenemos que tener un plan de gobierno, que es el que presentamos el jueves. Usted tiene el pueblo organizado a través del peronismo, tiene la herramienta electoral, tiene el plan de gobierno, está en condiciones de volver. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Yo creo que tiene que ser rápido dentro de la ley y el orden y dentro del marco constitucional.

Pero si el próximo presidente surge de los lobbies, de la asamblea legislativa, ahí hay que contar los brazos que tenga cada uno. Ahí, el próximo del próximo, será un gobierno popular, esto significa elegido por el pueblo. A mí, como veo que van las cosas, creo que el próximo gobierno sale de la asamblea legislativa.

AG: Hoy está cumpliendo seis meses, ¿no lo ve tres años y medio más?

Es imposible, los chilenos se quedan con la Patagonia. Si quiere destruir el Estado va a destruir el ejército, está claro que este muchacho está “chapita” y nadie mejor que los chilenos para financiar a este tipo.

Es bastante poco creíble que Chile vaya a invadir la Patagonia.

No, no es cierto lo que usted dice. Hay un libro de Lagos donde dice que un día casi invade Neuquén por una decisión propia.

¿Usted lo imagina en la tercera década del siglo XXI?

¿Usted imaginaba a Putin invadiendo Ucrania?

Sí, claro que sí. Era la capital rusa en el siglo XVI.

Bueno, entonces mire los mapas chilenos de hace quince días, mire donde estaba la Patagonia.

Lagos en su momento le dijo a Bush, cuando le preguntó sobre la discusión sobre la salida del mar de Bolivia, "imagínese usted que venga a los mexicanos a reclamar la calle California". Las cosas que pasaron hace 150 años ya no son tan modificables...

Lo escribió Lagos en su memoria, no es que lo inventé yo. Lagos lo escribió en su memoria como presidente, “el día que yo casi invado a la Argentina cuando Moreno priorizó el gas para el mercado interno”.

Está bien, yo quería dejar testimonio de que yo creo que esto es inverosímil, obviamente, usted tiene derecho de pensarlo verosímil.

Pero no lo pienso yo, lo dijo el presidente chileno hace 15 años.

Que el presidente diga “el día que casi”, puede ser hasta un apelativo contrafáctico histórico...

Averigüe usted cómo siguió el proceso, es muy interesante eso. Además, analicemos cuales son las hipótesis de guerra de los chilenos. ¿Para qué tienen los chilenos un acuerdo de defensa estratégico con los británicos? Si lo que usted dice es así, ¿qué necesidad tiene Boric, después de hablar con Alberto, llega a Santiago y habla con el primer ministro inglés, y ratifica el acuerdo de defensa estratégico? ¿Quién está en el medio?, ¿es para defender la Isla de Pascua?

Me parece que estamos viendo dos situaciones bien distintas. Además, Kast en el balotaje con Boric, fue cuestión de campaña esto y sacó el 45% de votos, no es que sacó dos votos, y a Boric le está yendo mal. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que ese esquema político triunfe en Chile, y él lo dijo en la campaña.

Gabriel Boric

¿Invadir la Patagonia?

"Tenemos que rediscutir la Patagonia con los argentinos porque cuando ellos se las quedaron nosotros estábamos en guerra con los bolivianos y los peruanos". Eso dijo hace tres años Kast, y sacó el 45% de los votos.

Años atrás, Lagos dice que casi invade la Argentina para recuperar el gas, y ahora tenemos un Presidente que dice que es un topo que va a destruir el Estado. A mí no me parece descabellado, cuando estudiemos quién financió esto, que algún aparato de inteligencia extraño le haya puesto algo. Por otra parte, si corta conmigo ahora y lo llama a Bielsa, que fue nuestro embajador mucho tiempo en Chile, y le pregunta cuál es el sentimiento anti argentino de los chilenos. Porque Rafael Bielsa, siendo embajador en Chile, ya alertaba de estos temas.

Claudio Mardones: Usted no es el único que está construyendo una herramienta electoral. ¿Qué está viendo del otro lado, por fuera de lo que pase con el peronismo? ¿Cree que habrá una coexistencia o una alianza entre el PRO y LLA? ¿Aparecerá alguna fuerza residual del JxC?

Yo creo que, en términos de administración de la cosa pública tendiendo a un bien común, tiene que venir un gobierno peronista con los órganos de control en manos de los radicales. Este es el gobierno de unidad nacional que yo veo. Obviamente, no veo un gobierno radical con los peronistas controlando, porque no nacimos para esto, ni los radicales para trabajar ni nosotros para controlar, esa es la verdad.

Me parece que el peronismo trabajando duro y parejo, y los radicales controlando todos los órganos de control, el hombre es bueno pero si se lo cuida, es mejor. Todos los órganos de control en manos de los radicales y el peronismo trabajando, esa una combinación sana e interesante que vuelve al bipartidismo clásico en la Argentina, y terminamos con toda esta tonterías de gobiernos frentistas que no significaron nada, sin ninguna doctrina tanto Macri como Alberto. ¿Qué es el PRO?, ¿cuál es su doctrina?

Celebré que la señora Myriam Bregman vuelva a hablar de socialismo, porque tienen que volver aquellos que reivindiquen ese núcleo duro de izquierda, un núcleo duro de derecha, y después el nacionalismo que es expresado por el peronismo y el radicalismo. Dentro de ese nacionalismo de inclusión, los personitas trabajamos y los radicales controlan. Esa es la Argentina que veo en un mundo que va al nacionalismo donde los mexicanos se transformaron en el principal proveedor de Estados Unidos. Este es el hallazgo de un muchacho que era socialdemócrata y que en el transcurso de su presidencia se hizo nacionalista, AMLO, amigo de Trump, está claro que lo vio.

En México hay salarios en alza, algo que fue una exigencia de Trump donde se obligó que los trabajadores de la industria automotriz mexicana ganen lo mismo que los norteamericanos en un proceso de tiempo, como el tiempo ya pasó, ganan lo mismo. Hoy México es el principal proveedor de Estados Unidos, imagínense que México, reemplazando a China como proveedor de ciertas manufacturas, pone a trabajar a todo el pueblo, y a vivir bien. Este es el espacio que nosotros tenemos en Iberoamérica compitiendo con los brasileños en una región lógica y natural, que es Chile, Perú, Bolivia, etc. Pero para eso, no tiene que desembarcar China en Latinoamérica, porque su manufactura china anula la manufactura en nuestra región y baja los salarios, que es lo que pasó. La expansión de los chinos generó la caída del poder adquisitivo de los salarios en todos los países. Donde llega China bajan los salarios y se destruye la industria local.

CM: En eso coincide con Milei...

No. Milei es un globalizador extremo, Milei es de la globalización. Milei no se preocupa más allá de las relaciones entre las personas, y ese es un error. El problema de Milei con China es que piensa que China no respeta la propiedad privada.

Yo creo que el régimen que adopta cada pueblo para su Gobierno es problema de cada pueblo. El problema con China es que cuando se expande anula la potencialidad de la manufactura local, y cuando eso pierde presencia, el salario promedio baja. Esto es lo que pasó en el país y en todas las regiones.

Cuando se va China de América del Norte se recuperan los salarios. Cada uno tiene que plantearse el interés nacional, pero Milei es un globalizador extremo, es lo que viene después del trotskismo, que es el anarquismo. La diferencia es la propiedad privada, y en eso tiene razón porque los marxistas se confundieron en pensar que para igualar los ingresos de la persona, había que igualar la propiedad.

Usted puede tener desigual la propiedad e igual los ingresos, pero tuvieron que pasar 100 años más de estudios de la disciplina económica para darse cuenta de esto. Confundieron flujo con stock, el stock es la propiedad, el flujo es lo que genera la propiedad. La disciplina fue avanzando y los economistas diferenciamos el ingreso de la propiedad.

Se puede tener una sociedad justicialista con un modo de producción capitalista, que son los medios de producción en manos del sector privado, un sector privado que no necesariamente son una clase social. Uno debate este planteo económico desde la verdad que uno considera, que es la economía peronista. Hoy estamos adquiriendo categoría universal porque los europeos preocupados con el surgimiento del nacionalismo descubren que en América hay un tipo de nacionalismo que no es de puños cerrados, sino de brazos abiertos.

Están descubriendo el nacionalismo americano. Ellos no fueron capaces de pensar un nacionalismo de estas características, los pueblos americanos sí, porque somos la fusión de distintas sangres.

MB FM