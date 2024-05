Leopoldo Moreau: "El radicalismo se dirige a la extinción"

El diputado Leopoldo Moreau sostuvo que Unión por la Patria está afirmando un “perfil opositor que otros no logran”. “Los 33 senadores de Unión por la Patria van a estar todos alineados en el rechazo a la Ley Bases y a la ley fiscal”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Leopoldo Moreau es un diputado con larga experiencia legislativa. Actualmente forma parte del bloque de Unión por la Patria, pero fue diputado por primera vez en 1983 hasta 1995, luego del 2001 al 2005, del 2017 al 2021 y del 2021 al 2025. A su vez, es presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia en el Congreso. Fue fundador del movimiento nacional alfonsinista y presidente de la Cámara de Diputados.

Previo a nuestra conversación habíamos entrevistado al senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider, donde hablábamos de las diferencias de votos que se podrían producir en el Senado respecto a las que se produjeron en Diputados y si la forma de votar indicará, de alguna manera, un futuro de reordenamiento del peronismo. Kueider nos decía que dependía de la suerte de Milei, es decir, no solamente están atados a la suerte del presidente aquellos que lo apoyan, sino también aquellos que se le oponen. ¿El futuro del reordenamiento político tanto del oficialismo como de la oposición depende de la suerte de Milei?

Siempre lo que le ocurre a un gobierno en la gestión tiene un impacto en el resto del sistema político, pero no significa que tenga un impacto decisivo e irreversible. Hay muchos que han ganado elecciones de medio término y han perdido las elecciones, el caso más reciente es el de Mauricio Macri, que ganó las elecciones de medio término en 2017 y perdió la elección del 2019 por una diferencia sustancial. Creo que lo que sí puede ocurrir en este caso por tratarse de una experiencia tan particular como es la del gobierno de Milei, es que, más allá del resultado final, en el camino de su gestión, efectivamente está provocando realineamientos.

En el caso de los partidos que son viudas de Juntos por el Cambio, que han quedado de alguna manera a la intemperie, pareciera que eso implica tratar de parase al lado de Milei porque creen que ahí fue a parar su electorado, pero creo que eso los termina de reperfilar, porque dejan de lado las cuestiones estratégicas de un gobierno o de la necesidad, si sos oposición, de defender los intereses de una sociedad que se siente cada vez más abandonada.

El ejemplo que coloca sobre Macri me parece correcto, pero su triunfo de las elecciones de medio término fue partero de la unión de todo el panperonismo, inclusive de Sergio Massa con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el resultado de las elecciones del año próximo produce efectos en lo que corresponde al arco político. ¿Cómo afectará al peronismo y al radicalismo?

Creo que los afectará de manera diferente. El radicalismo se dirige a la extinción, lo digo con dolor porque no puedo dejar de lado mi experiencia y mi larga trayectoria y militancia en el movimiento. Veo que ya hay por lo menos tres radicalismos, no van a poder salir de esa fragmentación, no hay un liderazgo que los amalgame. Además, son tres radicalismos con posiciones diferentes, uno claramente alineado con Milei, que es lo que yo denomino como subirse a lo que creen que es la ola, como es el caso de Cornejo y otros gobernadores que han llevado tan a la derecha el radicalismo, pasando primero por la estación del macrismo y desembarcando en el apoyo a Milei. Su propio electorado se ha ido tanto a la derecha que ya no pueden retroceder.

Después, tiene una expresión socialdemócrata, que es la que encarna Lousteau y está atrapada en ese juego de pinzas que significa que hay, por el otro lado, otro sector del radicalismo que es ambivalente y no sabe si posicionarse para recuperar identidad política o jugar en el balanceo de acuerdo a cómo le vaya al Gobierno. Veo que hay un riesgo fuerte de extinción.

La trituradora de ingresos de la inmensa mayoría de argentinos sigue funcionando a full aunque con menor ruido. Ya hubo un nuevo aumento de combustibles. Mañana lunes fuerte incremento de tarifas en el transporte. Están llegando facturas de gas con aumentos que oscilan entre… — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) May 5, 2024

¿Encuentra alguna diferencia entre el radicalismo que conduce Lousteau y el que conduce Facundo Manes?

Hay algunas diferencias de egos, por eso no terminan de alinearse en la misma dirección, se nota claramente en los comportamientos que tienen dentro del Congreso.

¿Y en el peronismo?

Habría que incluir a quienes no somos peronistas, pero participamos de Unión por la Patria, que es un número importante de legisladores. Está claro que el peronismo, en el marco de Unión por la Patria, es lo que se denomina como la columna vertebral, por lo tanto, su destino tiene mucho que ver con el destino de este frente político. Veo un fuerte intento de recrear un peronismo ortodoxo de centro/centro-derecha que hasta aquí no ha tenido materialización ni éxito. Debe haber habido algunas diferencias en cuestiones no muy sustantivas. En cuanto a la vida partidaria opino poco, pero de todas maneras, creo que hay un proceso en ebullición. No veo que esté creciendo penetrado por los que quieren tener un alineamiento cercano al Gobierno, todo lo contrario. Creo que está afirmando un perfil opositor que otros no logran. Las otras fuerzas políticas están en una actitud de neo oficialismo y colaboracionismo. Creo que con la Ley Bases quedó claro que Unión por la Patria y el peronismo están en una postura opositora.

¿No cree que con todo lo que tiene que ver con la minería, de alguna manera va a haber senadores del peronismo que también puedan alinearse con el Gobierno?

No, en el caso del Senado, aunque parezca mentira porque siempre se ha creído que dependen mucho más de los gobernadores que los diputados, creo que esta situación no es la que se está planteando hoy. Creo que los senadores tienen muchísima más libertad de acción que los diputados respecto de sus gobernadores. Los senadores tienen un mandato que se extiende mucho más que el mandato del propio gobernador, entonces eso les da muchísima más libertad de acción. Además, a raíz de que la agenda de las cuestiones públicas está mucho más exhibida con las redes sociales, al ser un número menor de legisladores, están mucho más observados en su comportamiento individual. Puede ser que haya influencias de otros factores, pero creo que en el caso de los 33 senadores de Unión por la Patria van a estar todos alineados en el rechazo a la Ley de Bases y a la ley fiscal.

VF