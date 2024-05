Veintiún días que conmovieron al mundo del libro. ¿La peor Feria de la historia?

Según datos que difundió la Fundación El Libro, la 48.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que concluyó el lunes pasado, contó con más de 1.126.000 visitantes (10% menos que la edición anterior), que recorrieron los casi 42.200 metros cuadrados durante 21 días. Esta contó con 328 stands distribuidos en nueve pabellones, 12 salas para eventos y 10 auditorios. A nivel institucional, contaron con stands 11 países (Armenia, Brasil, Chile, Italia, Cuba, Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador, España, Ucrania) y 3 colectividades. Y dos ciudades: Buenos Aires y Lisboa.

Por otra parte, solamente 10 provincias estuvieron presentes con stand propio (Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y dos ciudades, Buenos Aires y Lisboa. La ausencia del Estado nacional, con los típicos stands de los últimos años, fue notable.

Los espacios vacíos daban cuenta del desacuerdo inicial entre el director de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, y el gobierno que, aferrado al ajuste y al lema “no hay plata”, desistió de participar. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, ni siquiera estuvo presente en el acto de inauguración. Otro capítulo aparte fue el “tira y afloje” entre Vaccaro y funcionarios del Gobierno para la presentación de un nuevo libro del presidente Javier Milei en el predio, algo sobre lo que no hubo acuerdo final respecto al pago de entradas para el ingreso de invitados. Como resultado, el libro del Presidente se presentará en el Luna Park.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero la gran incógnita entre los expositores refería a la concurrencia del público. Las entradas para el acceso al predio (con descuentos sobre compras), rondaban entre $ 5.000 (fines de semana) y $ 3.500 el resto de los días. Ante la evidente merma de concurrencia inicial, los organizadores decidieron el acceso gratuito de lunes a jueves de 20 a 22. Y esto abrió otra duda: ¿los concurrentes compran libros?

Para Francisca Mauas, editora del sello Azul Francia, que publica libros de cuentos y novela: “Es la primera vez que estoy con el sello en un stand propio, en realidad compartido con otras dos editoras. Es la primera vez que atendí en un stand, entonces no tengo cómo hacer una comparación con lo anterior. Empezamos con muchas expectativas que fueron bajando porque los primeros días fueron muy flojos, y después repuntó un poco. Entonces superó las expectativas que habían bajado a cero. No fue malo ni negativo. Vendimos, pero esperábamos más. Fuimos con precios muy bajos para que la gente pudiera comprar, y aun así nos pedían descuento, que los hacíamos sin problema. Por eso no fueron grandes los resultados, vendimos muchos libros casi al costo. La mínima compra era una alegría, porque sabiendo que a la gente le cuesta comprar, igual lo hacían.”

Para Diego Rey, responsable de Hotel de Ideas, librería y editorial dedicada al cómic y la novela gráfica: “Estuve analizando nuestras estadísticas preliminares y sí, hubo una baja en ventas entre el 30 y el 35% de ejemplares respecto a la Feria anterior. Hubo menos concurrencia del público, también tuvimos un paro de actividades. Sobre todo lo que bajó la venta fue en las Jornadas Profesionales (libreros del interior y el exterior) y en las compras de Bibliotecas Populares (Conabip), que enviaron una sola persona y la misma no hacía a tiempo para recorrer todo el predio. Es bastante preocupante, insisto, la merma entre el 30 y el 35 % de un año al otro. No tomo de referencia la Feria del 2022, que fue una explosión después de la pandemia, pero esta Feria debería estar más cerca a lo que fue el año pasado. Y en este último sacamos la misma cantidad de novedades que en el anterior, teníamos material. No sé si influye que pensamos que iba a ser un desastre, pero al final no fue tan mal, pero no fue lo bueno en ventas que esperábamos”.

Desde sectores de la industria editorial pyme, fuera de grandes cadenas y editoriales de capitales extranjeros, confirman una caída en ventas que oscila entre 30% y hasta el 50%, y también ponen en duda las estadísticas presentadas por la Fundación El Libro.

En nota publicada por Clarín esta semana, el colega Martín Kronenberg confirma los guarismos del párrafo anterior y agrega que tanto la cadena Cúspide como Random House Mondadori (RHM) vendieron entre el 7% y el 20% menos que el año pasado. También, que los libros más vendidos por RHM fueron La felicidad de Gabriel Rolón con 504 ejemplares, Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez, con 450 ejemplares y En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez con 430. Es decir, de todos los visitantes a la Feria solo el 0,044% compró alguno de estos libros.

Certificando la insuficiencia de ventas, la editorial Asunto Impreso ayer lanzó una promoción bajo el siguiente lema: “Si lamentablemente no pudiste asistir a la Feria y te perdiste nuestras últimas novedades, ¡no te preocupes! Te invitamos a visitarnos en la librería o explorar nuestro catálogo en línea en www.asuntoimpreso.com, donde podrás disfrutar de los mismos beneficios que ofrecimos durante el evento. Durante lo que queda de mayo y durante el mes de junio te ofrecemos un 10% de descuento sin compra mínima”.

Como cierre y fallida frutilla del postre, al debate “La cultura en el centro de la escena” –el domingo 12 de mayo–, no concurrió Beatriz Sarlo, lo que en el ámbito intelectual despertó más que suspicacias, como que se preservó de semejante desatino. Quedó allí Martín Kohan, acaso solo ante funcionarios y no tan pares como escritores.