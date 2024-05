Alejandro Vaccaro: "En la Feria del Libro estamos casi como el año pasado, pero la gente no llega a fin de mes"

Alejandro Vaccaro mencionó que su nueva obra, “Borges, cartas de Godel”, es un libro que se destaca por la perspectiva que ofrece sobre la vida y los intereses del poeta cuando era joven. Además, hizo un balance de la Feria del Libro y sostuvo que si bien en su comienzo fue más flojo, la concurrencia y las ventas aumentaron en su segunda semana. “Está claro que la gente no llega a fin de mes, antes por ahí llegaba con menos plata pero ahora no llega”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Vaccaro es presidente de la Fundación El Libro, biógrafo y coleccionista de Jorge Luis Borges. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Asociación Borgiana de Buenos Aires. Además, es autor de una gran cantidad de títulos literarios, premiado en numerosas ocasiones alrededor del mundo. Actualmente, se encuentra presentando su nuevo libro “Borges, cartas a Godel”.

¿Qué puede encontrar el lector en esta relación entre Borges y Godel?

Es un libro bellísimo por las cartas de Borges precisamente, porque es un Borges muy joven de 14, 15, 16 y 17 años, cuando vivía en Suiza y le envíaba esas cartas a su amigo Roberto Godel. Es otro Borges, un Borges que no conocíamos, que habla de mujeres, de la guerra, del momento ese que se vivía, de literatura también y que dice estar muy enamorado de la literatura de Rafael Barrett, un escritor que hasta que no leímos las cartas de Borges desconocíamos, así que por las cartas vale la pena el libro.

¿Qué representa Borges hoy en la Argentina?

Borges es el artista argentino de mayor trascendencia internacional, incluidas todas las épocas y todas las disciplinas artísticas. Borges, a pesar de que ya se van a cumplir, en pocos años, 40 años de su muerte, su presencia en el mundo sigue creciendo, se lo estudia en universidades de todo el mundo, se lo respeta y se lo admira.

Una demostración de que está vigente es que está traducido a todas las lenguas posibles, y lo puedo decir porque me ha pasado caminar por una calle de Beijing en China, entrar a una librería y comprar un libro de Borges. O me ha pasado en Seúl, en Japón, en Tokio, hablo de los lugares más remotos. Está traducido al bengalí en Bangladesh. Es un escritor muy reconocido Borges. Yo creo que cuando se logra eso, vale más que un premio Nobel.

Me gustaría un balance de cómo está transitando la Feria del Libro su etapa final.

Bueno, la feria, la verdad, se vino calentando. Los primeros días fueron flojitos, pero después se levantó de una manera sorprendente, tanto en la concurrencia de la gente como en las ventas de los stands.

Yo diría que estamos en cifras muy similares a las del año pasado, pero, claro, estamos hoy en un contexto socioeconómico muy complejo que no lo vivíamos el año pasado.

¿Hay algo del cambio de mes? Con el cambio de mes y el cobro de sueldos, ¿empezó a haber más gente?

Claro, eso nos ocurre casi siempre porque la Feria se inaugura el último jueves de abril de cada año, pero este año se sintió muchísimo más el impacto.

Está claro que la gente no llega a fin de mes, antes por ahí llegaba con menos plata pero ahora no llega, entonces cambió la cosa cuando los primeros días de mayo la gente empezó a cobrar sus sueldos.

