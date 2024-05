Feria del Libro: merma de público y hasta un 40% de caída en las ventas

La nueva edición de la Feria Internacional del Libro dio inicio el 23 de abr il con noticias poco alentadoras en torno al mundo editorial. PERFIL CÓRDOBA dialogó con cuatro de las editoriales locales que participan en el evento en la Rural, acerca de las dificultades que afrontan este año y del futuro incierto que vive el sector.

“Vine con la moral super baja a causa de este gobierno, que le está dando con un caño a la cultura. Creo que se va a ir agravando la falta de dinero en la gente. Este año debe haber unos 100 stands menos. También falta la presencia de muchas provincias y el Estado no solo desfinanció la feria sino que además, no vino. Por otro lado, hay muchísimos menos visitantes y con menos dinero”, empieza diciendo Omar Mooney, repsonsable de Ecoval Ediciones, una editorial independiente especializada en libros de naturaleza, educativos y culturales.

Gabriela Halac está al frente de Ediciones Documenta, y junto al colectivo ‘Todo libro es político’, armaron en el stand 1321 del Pabellón Verde el ‘Ministerio del libro’. “Sabemos que ésta es una feria más compleja, así que tratamos de generar opciones accesibles para el público, sabiendo que los bolsillos están mermados. Los últimos días de abril fueron más bajos en cantidad de visitantes, pero es notable que durante los horarios de ingreso gratuito (desde las 20) se incrementa la afluencia de público”.

Por su parte, Tamara Sternberg (El Emporio) reconoce que –desde el punto de vista comercial– la merma de público no es buena, asegura que fue positivo haber invertido en participar de la feria. “Hemos realizado actividades en la sala Alfonsina Storni y el Espacio García presentando y firmando libros de distintos autores y permitiendo que los lectores los conozcan y dialoguen con sus escritores favoritos”.

En lo que respecta a la experiencia de Comunicarte, Karina Fraccarolli señala que no hubo la cantidad de visitantes internacionales que suelen asistir. “Con el tema del dólar, Argentina ha vuelto a ponerse cara. Entonces, chilenos, brasileños, mexicanos y uruguayos compraron menos. Y vinieron menos también”, reflexiona.

Aún así, Fraccarolli se muestra ilusionada: “Los días de semana veo más afluencia con bolsas en las manos. Creo que el valor de la entrada no es caro y se devuelve en la compra de libros. Además docentes, jubilados, niños estudiantes entran gratis. Es decir que se ha tratado de facilitar el acceso”.

Precios de tapa y venta de libros. Mooney reconoce tener mucha clientela (casi 300 clientes en todo el país) y eso le permite mantenerse a flote: “Milagrosamente voy zafando, pero más de la mitad de mis clientes, que son cadenas de librerías y distribuidores, no vino a la feria. De todos modos, hablamos por teléfono y el que antes me compraba 50 libros ahora me compra 20. Mis libros son de un rango medio alto porque son a todo color y con mucho diseño, así que oscilan en los $5.000 y llegan hasta $72.000, los de tapa dura”, dice el editor de Ecoval.

Desde El Emporio indican que están sosteniendo la cantidad de ventas de años anteriores. “La venta viene bien y nuestros rangos de precios van desde los $11.000 a los $26.000”

Con una mirada más abarcativa, Halac dice que –en general– la venta en todos los stands ha caído entre un 30% y un 40% respecto al año anterior. “Hubo muchas menos librerías del extranjero que vinieron a comprar porque los precios están muy elevados respecto al resto de Latinoamérica y España. Habrá que ver cómo repercute en el público. Nuestros rangos de precios van desde los $14.000 hasta los $30.000 y todos tienen descuentos con distintas opciones de pago”.

Desde Comunicarte, Fraccarolli espera que la caída no sea tan drástica: “Estamos luchando para que la baja no sea tan alta, esa es la expectativa. Nosotros tenemos precios muy accesibles, van desde los $6.000 hasta $30.000 los más caros, que son ensayos de temas muy específicos y de más de 400 páginas”.

Panorama a futuro. Para Mooney el horizonte no es esperanzador: “Lo veo funesto, por suerte abrí una editorial en México y allá tenemos buenas perspectivas, pero acá, con la desfinanciación de la cultura que está haciendo este gobierno, va a ser complicado. Y no sólo para la cultura sino para la gente en general”.

Sternberg se muestra más optimista que sus colegas y señala que la demanda va a ser menor pero que se normalizará en el segundo semestre.

Por último, Halac arroja un dato interesante: “A nivel nacional, el 75% de las novedades son de las editoriales independientes, las grandes no están produciendo, siempre las pequeñas somos las que asumimos los riesgos de estos momentos tan críticos. El panorama va a ser duro, la tarea editorial reviste procesos largos, minuciosos, es una inversión de dinero concreta y con una recuperación muy a largo plazo, por lo tanto los impactos y desgastes se van produciendo a lo largo del tiempo. Ya tenemos compromisos de publicación este año y estamos con dificultades, porque los precios de los libros se han disparado enormemente y nosotros no hemos hecho las subas de precios correspondientes a todo el proceso de producción”, finaliza.

EL EMPORIO. La editorial realizó distintas actividades vinculadas al mundo editorial.



Novedades que llevaron a la feria las editoriales locales



El Emporio: Las brujas del dedo impúdico, de Nelson Specchia; Las dueñas de la vida, de Reyna Carranza; La maldición del Suquía, de Luis Alberto Luján y Mama mía, ¿Por qué tuviste cáncer?, de Natalia Barraud, entre sus más de 40 novedades editoriales.

Comunicarte: Relanzamiento de Tic Tac, de Jorge Luján e Isol; Querido gigante, de Adriana Fernández y Claudia Legnazzi en las ilustraciones; Poesía en la escuela, guía para nadar sin agua, de Ignacio L. Scerbo, y Vocales al vuelo, de Jorge Luján acompañado de Diego Bianki.



Ediciones Documenta: Dafne sobre fondo de Monte Fuyi, de Emilio García Wehbi, y Archivo Filoctetes, de Maricel Álvarez.

Ecoval: Aves del noroeste argentino, guía de campo, de Tito Narosky y Pedro Blendinger; Campesinos, de Marcos Karlin; Los sagrados manuscritos del jaguar blanco, de Guillermo Marín, y Mi jardín comestible, de Elena Iakovleva, entre otros.

ECOVAL. Editorial independiente dedicada a libros con temáticas acerca de la naturaleza, la educación y la cultura.