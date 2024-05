Miguel Siciliano: no hay acuerdo de gobernabilidad con Agustín Spacessi

Luego de la polémica tras la presentación de la iniciativa para reformar el reglamento de le Legislatura y agravar las mayorías en las votaciones de los tratamientos sobre tablas, el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba niega un acuerdo del oficialismo con el libertario.

Miguel Siciliano asegura que hay legisladores que apuestan al fracaso del gobierno provincial y otros que buscan la manera de discutir mejor los proyectos presentados. Pide no entrar en la nueva grieta entre mileístas y kirchneristas y apostar a la responsabilidad parlamentaria, como lo hace el gobernador Martín Llaryora con el presidente de la nación.

Spaccesi: “la vieja política todavía no logra entender cómo funciona Milei”

Alerta a la oposición de no continuar frenando los debates en el recinto y destaca la obra pública en los municipios del interior, que se continuaron realizando pese a que hay intendentes del mismo palo de los legisladores “que gritan y ponen palos en la rueda”.

- ¿Hay un acuerdo de gobernabilidad con el libertario Agustín Spacessi?

- ¿Hay un acuerdo de gobernabilidad entre Juez y Milei porque va a votar las Ley de Bases? No sé. ¿Hay un acuerdo de gobernabilidad entre el radicalismo de Rodrigo de Loredo y Milei? No sé. ¿Hay un acuerdo de gobernabilidad entre la mayoría de los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba que aprobaron la Ley, luego de quitar las retenciones a las economías regionales y las privatizaciones?, me parece que es, más que nada, responsabilidad política. Llamalo como quieras, pero acompañas algunas cuestiones que consideras que lo necesita para gobernar. Está la nueva grieta: estás con Mieli o sos kirchnerista. No, eso es una mentira. En la legislatura cordobesa pasa lo mismo, uno apela a una oposición constructiva. Nosotros, el gobierno, decidimos continuar con el plan de obra pública y todos los intendentes, entre ellos los radicales, siguen recibiendo obra pública. Intendentes que forman parte de los partidos de la oposición de esta legislatura. No están de acuerdo que en las ciudades se lleve el asfalto, con…

- Hoy se sostiene que Spacessi es funcional al gobierno…

- Y entonces porque votó todos los pedidos de informe que hizo la oposición. Por ejemplo, el 95% a favor de los proyectos de Juntos por el Cambio. Siempre te ponen de un lado de la grieta. En la sesión suspendida nosotros estábamos dispuestos a votar una ley de radicalismo para regular el juego online y prevenir las apuestas de menores. ¿Y por eso tenemos un acuerdo con el radicalismo? No todo es acuerdo político. La ley que presenta el legislador (Agustín) Spacessi nos generó muchas dudas en acompañar. Una ley presentada sobre tablas significa que yo la presento ahora y a la tarde se debe votar en el recinto. Carece, por ser sobre tablas, de comisión, de discusión legislativa, de la participación de expertos. Quién hace el mayor uso del sobre tablas: el que gobierna. Nos cuestionaron mucho, principalmente la oposición por sacar la Ley de Seguridad sobre tablas, ahora que nos autolimitamos, nos autoimponemos la necesidad de mayor cantidad de votos en proyecto que no es nuestro, una ley que es parte de un reclamo de los constitucionalistas como José María Hernández, nos tildan de poco democráticos. Yo pensaba que no iba a existir oposición a la ley. En la última sesión había 17 proyectos sobre tablas del interbloque de Juntos por el Cambio. A vos te parece que haya 17 proyectos que se traten sin la participación de las comisiones.

- ¿Los bloques unipersonales siguen “independientes” o ya son parte del “interbloque” oficialista?

- Karina Bruno, Federico Alesandri, Agustín Spacessi los veo como legisladores responsables que acompañaron muchos proyectos nuestros y que no acompañaron otros tantos. Siempre lo hicieron con ánimo de construir. Hay algunos que quieren que nuestro gobierno fracase, sin importarle la gente. Están en modo electoral. No dan quórum, ponen palos en la rueda, gritan. Pregúntele a (Marcos) Ferrer, que fue el jefe de campaña de Luis Juez, radical y en donde el oficialismo hace obra pública. Triplicamos el subsidio al transporte, nadie nos acompañó. El Banco de Córdoba saca créditos para la industria. No te acompañan… algunos.

- ¿Se insistirá con la reforma que presentó Spacessi?

- No sé, eso lo decidirá el legislador. Para nosotros es un buen proyecto. Seguimos con la vocación de acompañarlo.

- ¿Habrá otra sesión sin quórum?

Nosotros vamos a estar sentados en la banca. No podes, cuando una ley no te gusta, no venir a discutirla. Hace unas semanas se quejaban por las leyes sobre tablas, pero ahora aparece un legislador para agravar las leyes sobre tablas y están en contra. Dar quórum está bien o está mal. No podés ser, en dos meses, dos personas diferentes.