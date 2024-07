Cafeteros espantados: el 90% de los cordobeses toma café con leche y azúcar

Todas las cafeterías de especialidad de la ciudad se reunirán en una feria única en el corazón de la Capital de Córdoba. Cafezazo es un encuentro imperdible para los amantes del café, la gastronomía y la música. Esta será la tercera edición y prometen más propuestas ocupando más calles y veredas.

“El año pasado nos desbordó. Fue un gran éxito. Los cafés hicieron récord de facturación. Este año son 30 puestos, haciendo hincapié en las cafeterías de la ciudad, nos ampliamos en tres cuadras”, comentó Belén Duró.

La industria del café de especialidad crece exponencialmente desde hace algunos años, aportando valor en términos de producción, empleo, turismo gastronómico y cultura local. En la búsqueda de ser sostenible y sustentable, en esta edición se trabajará con Xipa (Empresa B cordobesa) que se dedica a producir vasos y recipientes de plástico, para que cada visitante pueda recargar su bebida reutilizando su envase y obteniendo un descuento.

Ahora, envalentonados, prometen más actividades. “Habrá mesas de negocios por primera vez. Córdoba está creciendo mucho en la industria del café, no solo en cafeterías sino en tostadores, hay mucha gente que está invirtiendo, mucho takeaway, se le suman las panaderías. Vamos a acercar a los proveedores, con quienes quieran importar, es decir, conectar directamente”, indicó Duró.

¿Qué tanto sabe o disfruta el cordobés de tomar café?

Cada vez más. Nosotros tenemos un público variado, al estar en el centro nosotros tenemos al que viene a tomar el café de toda la vida con una medialuna y vos te preguntas… uhh cómo se lo hago porque hay muchas formas. Pero cada vez más toman café solo, el 80-90% toma café con leche (un cortadito o una lágrima).

¿Qué es el café solo?

Nosotros estamos vendiendo el café del día que lo denominamos ‘bach’. Es un café de especialidad, no tiene la tiene la intensidad del americano o del expreso. Y si queres tomar un café de media mañana, es el ideal.

¿Agregarle leche al café es un sacrilegio?

No, no para nada. Creo que todos nos estamos relajando un poco. Hasta hace unos años si lo era. Nosotros crecimos con muchos ‘no’: no a la leche, no al azúcar. El café es otra bebida más y la tenemos que cuidar. En mi caso, el primer café de la mañana es con leche. Para mí el sacrilegio es ponerle azúcar… jajaja. Le pasa algo similar a la industria del vino.

Me podrías decir dos o tres maneras de comenzar a tomar un mejor café

Hoy estamos consumiendo granos buenos de muchos lados. Nosotros tenemos en el paladar el café de Brasil. En Dureau tenemos de Bolivia. Como todo, al mundo del café hay que ingresar de a poco. Si se puede, comprar café en las cafeterías o en los tostadores, mejor. Si compran en el supermercado, le pido que no sea torrado, porque tiene azúcar agregado. Y después ir buscando el gusto personal y por favor: ¡eliminar el momento de edulcorarlo! Jajajaja. Yo antes tomaba café batido con azúcar.

El próximo 3 de agosto es la tercera edición de Cafezazo. Ocuparán las calles Independencia y Caseros. Con mesa de negocios, stands con muchas alternativas de café y panadería y charlas con especialistas.