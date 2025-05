La oposición de JxC abandonó el recinto y acusó al oficialismo de impedir el debate por el Apross

Los ánimos ya venían caldeados por la áspera discusión en torno a la inseguridad en la provincia, pero el escándalo estalló cuando el oficialismo clausuró de forma intempestiva el debate por la situación del Apross. Antes de la votación, y en señal de rechazo, el interbloque "ampliado" de Juntos por el Cambio (JxC) abandonó la sesión que debió levantarse por falta de quorum.

Ante el accionar del bloque oficialista comandado por Miguel Siciliano, el arco opositor denunció que el PJ rompió los acuerdos celebrados antes del plenario (habilitar el debate abierto por el Apross) y amenazó con "no ir más a Labor Parlamentaria".

Cambios en el gabinete de Daniel Passerini: los funcionarios que se quedan y los que se van

Sensiblemente molestos, los radicales Oscar Saliba y Matías Gvozdenovich fogonean esta reacción ante los puentes detonados por el peronismo. El juecista Walter Nostrala y el amarillo Ignacio Sala (PRO) también se pronunciaron en igual sentido. La bancada radical calificó de "grotesco" al episodio que protagonizó Hacemos Unidos por Córdoba.

"El oficialismo se negó a debatir los proyectos que desde distintos espacios de la oposición habíamos presentado con respecto al estado actual del Apross y a los pedidos de informes para conocer la verdad sobre el incendio ocurrido en su sede", expresó el radicalismo en un comunicado con la leyenda "No nos van a callar", tras pegar el portazo en el recinto.

Con el hemiciclo legislativo medio vacío, la vicepresidenta Nadia Fernández, quien en ese momento conducía la sesión, debió comunicar que se había perdido el quorum. A renglón seguido, expresó: "Se levanta la sesión". Ni siquiera se pudo poner a votación la moción del PJ de rechazar y mandar a archivo el paquete de proyectos de la oposición respecto a la obra social provincial.

Minutos antes del escándalo que derivó en el levantamiento del plenario, la oposición contaba con el acuerdo del peronismo para el debate abierto respecto al Apross. Había un listado previo en poder de la Secretaría Legislativa de al menos 15 oradores. Voces del bloque PJ advirtieron que la jugada -atribuida a Siciliano- sorprendió a muchos de los propios oficialistas.

Debate trunco

La radical Brenda Austin fue la punta de lanza de la embestida que tenía preparada el halconismo cambiemista acerca de la "crisis" de la obra social de los estatales. Como lo había anticipado Perfil Córdoba, la oposición buscaba sumar el coctel de "las estafas y el incendio" al debate por el Apross, aunque todo estaba sujeto a la decisión del PJ.

El interrogante era hasta dónde el oficialismo le daría rienda suelta a JxC para tirar de la cuerda. "En Labor se acordó debate abierto", dijeron los jefes de bloques opositores. A su vez, un oficialista de peso estaba convencido de que se seguiría ese camino. En el transcurso de la sesión esto cambió. Tal vez, las duras críticas por la inseguridad fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia en el peronismo.

"El tema de seguridad viene conmocionando a todos los ciudadanos, pero lo que pasó en el Apross también", lanzó Austin, y resaltó: "Es una bomba de tiempo que también estalló". En su embate, la radical enfatizó: "Lo que está en descomposición es el modelo del peronismo cordobés".

La Fiscalía pidió prisión perpetua para Brenda Agüero, condena efectiva para la exdirectora Asís y condicional para el exministro Cardozo

Al advertir del "sabor amargo" que dejó entre los opositores el informe de Bomberos sobre el origen del incendio en la sede del organismo, la boina blanca reafirmó la demanda de la presencia de funcionarios en la Legislatura para dar respuestas a los pedidos de informes.

"¿Es control de daño o están dispuestos a investigar a fondo?", cruzó Austin ante el parte oficial del Ministerio Público Fiscal en donde consta que se cree posible que su origen se debió a un fallo eléctrico en dos plafones led, pero se concluye "en una causa indeterminada".

El oficialista Abraham Galo fue el encargado de poner el cuerpo para clausurar tempranamente la discusión ante una decisión que se adoptó desde la cúpula del bloque del PJ. El peronista le reclamó a la oposición "no hacer política con este tema" y le atribuyó "malicia" al planteo de los halcones cambiemistas.

Al enrostrarle a los opositores duros el no confiar en la justicia (en alusión a la investigación a cargo del fiscal José Bringas) y en el informe de Bomberos sobre las causas del incendio en Apross, el oficialista dio por cerrado el debate sin que se diera continuidad a la lista de oradores. Esto generó la reacción de los cambiemistas que, en señal de rechazo, se retiraron del recinto.

Duras críticas

"El cierre del debate no iba a ser intempestivamente como lo hicieron. Nos volvieron a tapar la boca para que no habláramos del Apross. Por eso digo que, de ahora en adelante, no se va a poder acordar. La política es acuerdo y, realmente, con el peronismo de Córdoba no se puede acordar absolutamente nada", cuestionó Saliba (UCR), vicepresidente primero de la Unicameral.

"Yo ahora me vuelvo a mi pueblo y la gente me va a preguntar qué pasó, por qué no pudimos debatir acá en la Legislatura. Indefectiblemente esto es una falta de respeto a la democracia directamente", completó.

En la misma sintonía, Gvozdenovich cargó duro contra el PJ. "No se cumplió con lo que estaba acordado y pactado en Labor Parlamentaria. En Labor, el oficialismo dio la palabra de que iba a haber debate", remarcó.

En su crítica, el jefe de la bancada UCR fustigó: "En el Parlamento se debate y es lo que, claramente, el peronismo no quiere. No quería hablar del Apross, no quería hablar del incendio. Los informes no son claros, no se puede determinar la causa, no se sabe todavía si es intencional o no".

El juecista Nostrala salió al cruce del accionar oficialista. "No quieren escuchar las críticas, no quieren responder los pedidos de informes, no les gusta que la oposición le marque los errores y, sobre todo, porque no tienen argumentos, no tienen cómo defender las políticas del gobierno, no tienen forma", apuntó.

"Qué nos pueden decir los legisladores acá de lo que pasó en el Apross. Qué nos pueden decir de lo que sucede con la seguridad. No lo sabe el gobierno, menos lo van a saber ellos (por el oficialismo). Así que es muy previsible, pero la verdad es lamentable; pero no tienen acostumbrados. Lo malo es que naturalicemos esto, que silencien para siempre la Legislatura. Y creo que, lamentablemente, vamos camino a eso", aseveró el titular de la bancada del Frente Cívico.

Ante la consulta de Perfil Córdoba, Nostrala declaró: "Ya llevamos casi un año y medio, y es permanente la actitud del peronismo de no respetar lo que se acuerda en Labor. Yo creo que no tiene sentido la Labor". "Es una comisión importante porque es donde se arregla una sesión, donde se acuerda cómo va a ser la sesión, pero yo creo que para esto no habría que ir más a la Labor Parlamentaria", remató.