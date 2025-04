Santiago Caputo amedrentó a un reportero gráfico que lo retrató en el ingreso del debate de candidatos a legisladores

El acalorado debate de candidatos para las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un protagonista inesperado: el asesor presidencial Santiago Caputo, en un insólito episodio que incluyó a un fotógrafo freelance que fue amedrentado por el hombre detrás de la SIDE.

Pasadas las 19.30, Santiago Caputo llegó a los estudios del Canal de la Ciudad, en Esparza 39, para acompañar al candidato de Milei, Manuel Adorni. “Entró fumándose un cigarrillo, como siempre. No dio declaraciones a la prensa y, cuando estaba dando su DNI en la parte de acreditaciones, había un fotógrafo freelance retratándolo, Caputo le agarró la credencial y le sacó una foto. Lo gracioso fue que agarró la credencial al revés y no sale el nombre del fotógrafo. Fue una escena bastante patotera”, relató una fuente a PERFIL.

Una de las fotos que Antonio Becerra subió a su cuenta de Instagram tras el incidente con Santiago Caputo

“Cuando se dio cuenta, me miró y me dijo que deje de hacerlo. Yo seguí sacando. Fue ahí cuando me agarró la credencial que yo tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular de un bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo: ‘Vos sos un desubicado’”, relató el reportero gráfico a Tiempo Argentino.

Si bien la acción fue considerada un amedrentamiento por la posición de poder que ocupa Caputo en el organigrama del Ejecutivo —a pesar de no tener un cargo público, el presidente recientemente lo definió como “segunda instancia de control político”, por encima de Guillermo Francos—, lo cierto es que el fotógrafo que el asesor intentó intimidar, llamado Antonio Becerra, cargó los retratos de Caputo en sus redes sociales.

Otra de las fotos que Antonio Becerra subió a su cuenta de Instagram tras el incidente con Santiago Caputo

Posteriormente, periodistas de PERFIL presentes en el debate le preguntaron a Caputo cómo vio el desempeño de Adorni, y el funcionario dijo que "bien". Consultado si había alguna línea en común entre lo que se preguntaban Marra y Lospenato, el asesor presidencial contestó: "Nada desentonó".

Santiago Caputo, un monotributista de gran poder

Lejos de ser un simple asesor, consejero o prestador de servicios del Estado, como señala su contratación como monotributista, Santiago Caputo ocupa el último escalón de control político del Gobierno antes de cualquier decisión presidencial. Así lo confirmó la semana pasada Javier Milei, exhibiendo que el esquema denominado “triángulo de hierro”, que incluye a la secretaría de la Presidencia, Karina Milei, parecería tomar la forma de una línea recta.

“La llegada de Guillermo Francos como jefe de Gabinete fue liberadora porque se convirtió en un ministro que reparte el juego y los demás están más libres. Entonces hay un primer control político que hace Guillermo Francos, una segunda instancia de control política con Santiago Caputo, y después estoy yo, que meto el gancho”, sostuvo el presidente en entrevista con A24.

Caputo, quien conoció a Milei a través de Ramiro Marra (actualmente fuera de La Libertad Avanza), tiene cada vez más poder en la gestión libertaria gracias a una serie de medidas estratégicas que incluyeron poner a Sergio Neiffert en la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Posteriormente, su influencia llegó al Ministerio de Justicia y al Consejo de la Magistratura, gracias al secretario Santiago Amerio; a la UIF, a través del vicepresidente del organismo, Santiago González Rodríguez, y a la Secretaría de Culto, gracias a Nahuel Sotelo.

Por otra parte, en Políticas Universitarias, apoya a Alejandro "Galleguito" Álvarez; en YPF tiene a Guillermo Garat, a cargo de las Relaciones Institucionales de la empresa; y en ARSAT está vinculado con Mariano Greco.

El inesperado cruce entre Santiago Caputo y Ramiro Marra en la previa al debate porteño

En la previa al debate de los candidatos porteños para las próximas elecciones legislativas del 18 de mayo, se generó un incómodo momento entre Santiago Caputo y Ramiro Marra, candidato por Unión del Centro Democrático.

La situación ocurrió cuando los candidatos comenzaban a llegar al Canal de la Ciudad. En las imágenes que se viralizaron puede verse al asesor presidencial que, mientras habla con Oscar Zago, se da vuelta y le responde a Marra: “Maleducado no soy”.

A continuación, Caputo vuelve a darle la espalda al candidato de Unión del Centro Democrático, que solo puede decir un "No, no, no", con cara de sorprendido.

