Los cruces más picantes del debate de legisladores porteños: de "ñoqui" a "hijo de nazi"

A casi quince días de las elecciones porteñas, que se celebrarán el próximo 18 de mayo, los candidatos a legisladores que encabezan las listas protagonizaron un debate que dejó cruces y chicanas de todo tipo. La búsqueda por diferenciarse y sacar ventaja fue compleja para el PRO que compite con Horacio Larreta y las listas libertarias. Leandro Santoro quedó más cómodo en su rol opositor contra los representantes del oficialismo local y nacional.

La izquierda y Adorni: el sarcasmo a la orden del día

De los 17 candidatos, el candidato de la izquierda y estudiante de historia, Lucas Bonfante, fue el primero en sacudir la pantalla con ironía, práctica posiblemente afilada en los pasillos de Puan. En su presentación aprovechó para golpear al candidato del Gobierno nacional y lanzó: “Me alegra que (Manuel) Adorni esté acá porque hoy es 29. Hoy es su día, el día del ñoqui”.

Por su parte, el vocero presidencial, acostumbrado a recoger el guante en redes sociales, no demoró una respuesta y cuando llegó su turno consideró que un "zurdo" lo llame "ñoqui” fue un "mimo al alma". Al mismo tiempo, Adorni aprovechó para dirigir sus dardos al candidato de la otra lista trotskista, Fernando Winokur, al que le agradeció que le hubieran "dedicado el quinto campamento anticapitalista", donde "increíblemente se cobraba entrada y aceptaban Mercado Pago", satirizó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santiago Caputo amedrentó a un reportero gráfico que lo retrató en el ingreso del debate de candidatos a legisladores

El PRO y el peronismo también se burlaron de la candidatura de Adorni

En tanto, Silvia Lospennato, la candidata del PRO en la Ciudad, se subió al ring con la promesa de implementar Ficha Limpia contra el kirchnerismo, pero dirigió el golpe bajo contra el candidato de La Libertad Avanza, a quien le dijo: “Me cuesta verte parado en este atril, sos un buen vocero, pero esta es una elección de legisladores".

Lospennato no fue la única en desacreditar al vocero, Leandro Santoro, quien se presenta con el peronismo por la lista Ahora Buenos Aires, también hizo lo suyo. "Vos recorrés la Ciudad y hay carteles que dicen 'Adorni es Milei' . Yo te quiero decir que Santoro es Santoro. No me escondo atrás de nadie", enfatizó y agregó que LLA quiere "destruir" al expresidente Mauricio Macri para “quedarse con todo” y aplicar “el modelo de la crueldad" en la Ciudad.

"Preguntale a Gago": las críticas hacia la gestión de Jorge Macri en la Ciudad

Horacio Rodríguez Larreta también se sumó al estilo de la ironía y lanzó contra el PRO: "Quiero agradecer al Gobierno de la Ciudad, que estuvo elogiando las obras que hice durante mi gestión. Básicamente, no tienen una sola para mostrar de Jorge Macri". El exsocio de Mauricio Macri, que se presenta con una lista propia 'Volvamos Buenos Aires' además señaló que el distrito le "da lástima" y que por las “crisis de obras, crisis de inseguridad” "se parece más al Conurbano".

En la misma línea, con matices, el candidato filolibertario del MID, Ricardo Caruso Lombardi, utilizó una metáfora futbolera para cuestionar la gestión de Macri. "El fútbol es como la política: si hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Por eso a la gente le pido el voto", expresó Caruso Lombardi y añadió: "Esto se maneja con resultados. Si no, preguntale a Gago".

"Testaferros, hijos, herederos, copias": volaron las acusaciones entre los candidatos

En otro momento de la discusión, el cabeza de lista del Frente Patriota Federal, César Biondini, polemizó con Yamil Santoro, a quien le preguntó: "¿Tu lista compite de verdad o sos, como muchos dicen, un testaferro de Jorge Macri para dispersar cierta cantidad de votos?". Interpelado, Yamil Santoro, que lidera Unión Porteña Libertaria, le respondió duramente. Lo trató de "hijo de un nazi", en referencia a Alejandro Biondini, y lo acusó de “heredar el partido” y “llevar el kiosco familiar activamente".

Yamil Santoro también confrontó con el otro candidato libertario, Ramiro Marra, que fue expulsado de LLA y se presenta por la UCeDé. Lo acusó de “copiarse de las propuestas”. Por su parte, entre otras cosas, Marra destacó que propone una sanción para las personas que revuelvan la basura.

La candidata radical de Evolución, Lula Levy, evitó los cruces y apeló a que su generación “tenga más espacio en la política”. Sin embargo, Leandro Santoro apuntó en otro pasaje contra su espacio: "Si no hubiese sido por Martín Lousteau, no se hubiese aprobado la ley Bases, porque él acompañó esa ley".

LM/ML