Marra hizo catarsis en la "Mesaza" de Mirtha: "A mí me echaron de LLA por un tuit"

Ramiro Marra está en campaña en busca de la reeleción de su banca en la Legislatura porteña. En ese marco, este sábado por la noche, estuvo en al 'Mesaza' de Mirtha Legrand, y por supuesto la diva llevó la gastronómica conversación a su violenta expulsión de La Libertad Avanza, un espacio que lo tenía entre los fundadores, y al que le restará votos en mayo, ya que competirá con Manuel Adorni, el locuaz vocero presidencial, candidato de la familia Milei.

“Ahora estoy en un proyecto importante que es tratar de recuperar el orden de la Ciudad. Traté de tomarme un tiempo de silencio, porque algo que aprendí en mi corta carrera política es que no ayuda a la Argentina estar tirando declaraciones”. La conductora lo interrumpió para preguntarle: “¿Pero te echaron, como leí en los diarios?”.

Incómodo, Marra respondió: “Me sacaron por un tuit... Me echaron, nunca entendí por qué. No me llevaba mal con nadie. No fue una decisión mía. Yo siempre defendí las mismas ideas, desde que tengo uso de razón, y sigo respaldando a Javier Milei en todas las políticas, porque creo que las cuestiones partidarias tienen que dejarse de lado”.

Mirtha siguió indagando en los pliegues libertarios, y le preguntó a Marra "cómo se lleva con Karina". El político intentó evitar entrar en una nueva polémica: “Con Karina tengo una buena relación histórica, por lo que logramos que fue sacar al kirchnerismo del poder”. Mirtha no compró ese discurso y no tuvo piedad: “¿Pero no fue Karina la que te echó?”. Marra trató de salir del paso diciendo que “no tenía esa información”. Y la diva redobló la apuesta, diciéndole: “Yo sí... ¡no, es broma, Ramiro...!".

Entrevistado por Juan Pablo Kavanagh en Diario PERFIL, Marra había dicho el viernes que está "muy concentrado en la campaña. Lo que tenemos que discutir ahora son las soluciones para los flagelos que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Y escucho todo lo que pasa, veo las redes sociales, voy a la calle a ver los problemas, los registro, y a partir de ahí tengo propuestas y soluciones. Ese creo que es el gran diferencial que estoy teniendo en comparación a lo que están haciendo el resto de los candidatos.

Consideró en esa nota que la diferencia con la campaña de 2023 radica en que "ahora hay que ir por las soluciones a nivel distrital. Tenemos que trabajar con el tema de inseguridad, que es responsabilidad de las provincias, en este caso la Ciudad Autónoma. Y ahí nos tenemos que concentrar en terminar con todos los que se creen que son dueños de la calle. Porque a partir de esos pequeños delitos o de esas pequeñas contravenciones, después llegan los grandes delitos".

