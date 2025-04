Ramiro Marra: "Las ideas de Milei son mis ideas también"

—¿Cómo está en esta fase de la campaña?

—Muy concentrado, porque lo que tenemos que discutir ahora son las soluciones para los flagelos que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Y escucho todo lo que pasa, veo las redes sociales, voy a la calle a ver los problemas, los registro, y a partir de ahí tengo propuestas y soluciones. Ese creo que es el gran diferencial que estoy teniendo en comparación a lo que están haciendo el resto de los candidatos.

—Ya fue candidato en 2023 a jefe de Gobierno ¿Qué diferencia tiene esta campaña?

—Que con resolución de temas nacionales, tenemos que ir por soluciones a nivel distrital. Lo que nos queda es trabajar con el tema de inseguridad, que es responsabilidad de las provincias, en este caso la Ciudad Autónoma. Y ahí nos tenemos que concentrar en terminar con todos los que se creen que son dueños de la calle. Porque a partir de esos pequeños delitos o de esas pequeñas contravenciones, después llegan los grandes delitos.

—Instaló el tema de los fisuras para hablar de las personas en situación de calle ¿Cuál es el otro tema del que piensa hablar en la recta final de la campaña?

—El tema de las fisuras lo tomé porque era una preocupación que tenía yo y que me la planteaban todos cuando salían de la puerta de sus casas a la puerta de sus trabajos. Le puse un concepto, lo sinteticé. Pero lo más importante es que que hay que aplicar políticas de seguridad para terminar con este tema. Complementado, por supuesto, con las políticas de contención social para los que no tienen un hogar, que son cosas distintas. Ahí hay un eje de trabajo que tenemos que tener en la Legislatura con suma urgencia. Por eso ya estoy presentando los proyectos en torno al tema.

—¿Qué propuestas tiene para la gente en situación de calle?

—Hay dos cosas distintas, los que no tienen un hogar y los que deciden drogarse y tomar alcohol en la calle. Hay que diferenciarlo. Gente en situación de calle fue un concepto que utilizó el kirchnerismo y toda esa ola de falso progresismo que querían englobar a personas que tienen un problema en una misma bolsa. Y descubrimos que no es así, por los riesgos que conlleva. Y te traigo más casos de inseguridad asociados a lo que pasa en la vida pública. Mariano Barbieri, que esta semana empezó el juicio, que es el chico que mataron de 40 años, que tenía un hijo de tres meses en Palermo. El agente Roldán, que lo mataron en Figueroa Alcorta. O el agente Salazar, que la mataron en Retiro. Es porque cuando salimos a la calle, estamos a la deriva. No sabemos si vamos a ser la próxima víctima de una persona que anda drogada o borracha. Entonces lo que hay que tener primero es políticas de seguridad.

—El martes está el debate obligatorio del Canal de la Ciudad y el de un canal de noticias ¿Va a asistir?

—Si. En mi corta pero importante carrera política creo debo ser el político al que más debates fue. Siempre acepto encontrarme con los que piensan distinto para mostrar las diferencias. Soy respetuoso. Entiendo que hay gente que capaz no piensa como yo pero me puedo poner frente a la sociedad para demostrar nuestras diferencias. Para que después se decida. No me gusta que la política se haga por detrás de la gente. Si alguien tiene algo que plantear, que lo haga frente a una cámara. Y creo que la mejor manera muchas veces es un debate. Bienvenido sean todos los debates que hagan falta para que la sociedad entienda cuál es la diferencia entre un candidato y otro.

—No está en La Libertad Avanza pero todavía, como lo reconocen en el oficialismo, está asociado a Javier Milei. ¿Puede ser un factor decisivo?

—Seguramente hay mucha gente que me asocia con las ideas de Javier Millei. Porque son mis ideas también. Son las ideas del liberalismo que están hace mucho tiempo en la sociedad. No solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Lamentablemente en la Argentina estuvieron muy apagadas. Con Javier fundamos un movimiento que cambió el rumbo de la Argentina. Pudimos dar una batalla cultural, la estamos dando. Las ideas del liberalismo nos representan a él, me representan a mí, como representan a un montón de argentinos. Eso no creo que sea un problema al revés. Es una característica que tengo, desde que tengo uso de razón. Ser liberal.

—¿Y a Manuel Adorni?

—Entiendo que también. Que Manuel es un liberal, que es parte de la oferta electoral que hay. Que hay mucha demanda, que hay candidatos liberales. Y que está tratando de representar las mismas ideas que represento yo.

— ¿Siente que puede tener mejor llegada en los jóvenes? Por las redes sociales.

—No hago políticas enfocadas en target. Creo que eso es para el marketing del sector privado. Hacés políticas que crees moralmente correctas y para encontrar soluciones para los que están viviendo en la ciudad o los que nos visitan.