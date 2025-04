El periodista de política Claudio Mardones se refirió en Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) a la postergación de la discusión del proyecto de la ley de Ficha Limpia, que impediría postularse para cargos nacionales a las personas que tengan dos condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia.

Una parte de la política argentina se asoma paralizada, y a veces esa brecha deja también entrever, por ejemplo, que el gobierno argentino transita su primera semana completa sin el cepo. La semana pasada fue una semana corta, cruzada por Semana Santa. Cambió todo, especialmente después del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio.

Y en ese contexto ayer Guillermo Francos ayer respiró más tranquilo, Mariano Cúneo Libarona también respiró más tranquilo, me refiero al jefe de Gabinete y también al ministro de Justicia. Porque ayer se esperaba que fueran interpelados en la Cámara de Diputados en la primera interpelación de un miembro del Poder Ejecutivo desde los '90. Domingo Cavallo fue el último que afrontó preguntas ásperas en la Cámara de Diputados, interpelado en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bueno, todo eso pasó para la semana que viene, pero ayer sí hubo una sesión en la Cámara baja de homenaje a Jorge Mario Bergoglio. El debate de fondo es quién viaja y quién no viaja, ¿quién forma parte de este puente aéreo Roma-Buenos Aires que existe desde el 13 de marzo de 2013, cuando Bergoglio fue electo Papa, de ahí en adelante hasta ahora?

Bueno, ahora ese puente aéreo llevó y trajo muchos argentinos: algunos que tuvieron y cerraron encuentros privados con el Santo Padre, otros que no tanto, otros que fueron emisarios. Bueno, ese puente aéreo ahora está atascadísimo: son muy pocos los que van a poder viajar. Uno de ellos es el presidente Javier Milei. Y hay que ver qué es lo que pasa, si finalmente, después de la decisión de la Casa Rosada, viaja alguien de la Cámara baja.

Mauricio Macri: “Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”

Eso en el caso específico de la Cámara de Diputados. Un homenaje en donde muchas palabras fueron más de protocolo que de alguna reflexión política o religiosa respecto a Jorge Mario Bergoglio. Los discursos que fueron más interesantes fueron de quienes lo conocieron, de quienes pudieron dimensionar también lo que implicó para la política argentina el rol de Bergoglio, con las pasiones que eso desató. Pero lo cierto es que en muchos casos también quedó en evidencia la pobre oratoria de muchos legisladores que, para recordatorios como estos, no paran de leer, no dicen nada nuevo.

Hay otra escena que ahora se va a concretar y es que el Senado de la Nación también tiene prevista una sesión a partir de las 10. La va a presidir Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación y también va a ser en homenaje. Pero acá también viene otra postergación porque se esperaba que hoy se tratara el postergado proyecto de Ficha Limpia, que ya tiene dictamen en la Cámara Alta, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.

Un volantazo del presidente Javier Milei en la reconfiguración del proyecto. La centralidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner respecto al desenlace de lo que puede llegar a pasar con Ficha Limpia. Bueno, ayer hubo en el Senado una reunión de Labor Parlamentaria, que es la que realiza la titular del Senado, Villarruel con los jefes de los bloques. Bueno, ahí había distintas alternativas. Una alternativa era: homenaje + sesión + tratar el tema. Claro, Ficha Limpia.

Se contaba con que Ficha Limpia podía ser tratado también la semana pasada, y también la semana anterior. No pasó. Ahí empiezan las dudas. Y ahí hay que recordar un dato muy importante: el Poder Ejecutivo buscó jugar una ficha después de la última fatídica sesión del Senado.

Se reunió el PRO bonaerense y acordaron profundizar el diálogo con LLA y explorar un acuerdo con los radicales

La del rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla. En ese momento el oficialismo trató de meter Ficha Limpia y no pudo. La Casa Rosada volvió a insistir con meterlo. En el oficialismo le advirtieron: “Guarda, que no están los votos.”

Lo cierto es que hubo un intento y esa sesión se suspendió. La suspendieron porque sabían que no tenían los votos, y si la sesión se caía, no iban a poder tratar el tema. Ahora venía otro nuevo repechaje para Ficha Limpia. Otra vez, no: parece que no están los votos.

¿Quién dice eso? Lo dicen los legisladores de Santa Cruz, que habían pactado con el oficialismo prestar quórum y también dar los votos. Bueno, la senadora Natalia Gadano, de Santa Cruz, que en este contexto estaba dispuesta a aportar el voto y la presencia para Ficha Limpia, después de la reunión de Labor Parlamentaria dijo: “El oficialismo va a postergar todo lo que pueda el tratamiento de Ficha Limpia porque no quieren aprobar Ficha Limpia.” No lo está diciendo un senador del PRO: lo está diciendo una aliada del gobierno, que responde al gobernador santacruceño Claudio Vidal.

Así que esas son las fotos, la trastienda de lo que sucede con esta agenda política hegemonizada casi por completo por la muerte de Jorge Mario Bergoglio.

MC/ff