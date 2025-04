Desde la salida del cepo cambiario para las personas humanas y con la operatoria de apenas 5 ruedas, las cotizaciones del dólar se derrumbaron. El dólar bolsa o MEP retrocedió 17,1% y el CCL 16,7% en ese período. De esta manera, las brechas se ubican en 9% y 4%, respectivamente. El oficial, por su parte, cayó $104 (8,7%).

El Gobierno de Javier Milei, luego de declarar el inicio de la Fase 3 del programa económico, confía en mantener el valor del dólar lo más cerca del piso de la banda. En el equipo económico creen que eso permitirá tener a raya a una inflación que dio muestras de estar aún viva, según el dato de 3,7% correspondiente a marzo último.

Esta semana y, tras el feriado XXL de Semana Santa, el dólar oficial viene cotizando en niveles de 1.110, un valor casi idéntico a los 1.097 pesos que valía previo a la salida del cepo cambiario para personas humanas, y más bajo que los 1.160 a los que cotizaba la semana previa.

El dólar baja, los precios suben y más protagonistas se suman al debate

El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó en las últimas horas que en los primeros días de esta semana, el dólar se ubicó más cerca del "piso" de la banda de flotación, fijado en 1.000 pesos, que de su "techo" ubicado en 1.400.

"Contrariamente a los pronósticos de los agoreros del fracaso que agitaban el fantasma de la devaluación y de la aceleración inflacionaria, la automotriz Volkswagen dio marcha atrás con los aumentos de 3,6% que había dispuesto luego de la salida del cepo"; señaló el portavoz y agregó que "a su vez, 23 marcas de autos nucleadas en la cámara de importadores (CIDOA) decidieron que no modificarán sus precios, y los supermercados se negaron la semana pasada a convalidar listas de precios con aumentos. La empresa Molinos retrotrajo los incrementos", enumeró en un intento por mostrar cómo el mercado va reaccionando positivamente a la decisión oficial de flexibilizar el cepo cambiario.

En las últimas horas además, el Fondo Monetario Internacional mostró una visión muy positiva para la Argentina este año, adecuando al alza medio punto el crecimiento proyectado del PBI al 5.5%, en un mundo que recorta justamente el crecimiento por el problema de los aranceles de Estados Unidos.

Otro dato alentador que se conoció esta semana fue la mejora del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que exhibió una suba mensual del +0,8% en febrero de 2025, en la medición desestacionalizada. Asimismo, marcó un crecimiento interanual del +5,7%, siendo el cuarto registro al alza consecutivo.

Ahora bien, la pregunta del mercado para adelante sigue siendo hasta dónde llegará el dólar. Y algunos analistas lo explican a Perfil

Escenario del dólar para los próximos meses y escenario pre-eleccionario

Por caso, Mariano Ricciardi CEO & Founder BDI Consultora de Inversiones proyectó: "Vemos de corto plazo un dólar estabilizándose cerca de 1.100 y que por momentos quizá baje un poco más hasta los 1.000 que quiere el Gobierno para acumular reservas, en los próximos 3 meses, ya que el campo va a liquidar la cosecha antes de junio, porque luego de esa fecha le suben las retenciones. Con lo cual van a ingresar muchos dólares de las exportaciones del campo por la cosecha gruesa y a su vez la emisión del nuevo Bopreal 4 para que las empresas puedan pagar dividendos retenidos", explicó el analista de mercados. Paralelamente comentó que esas cuestiones van a hacer que ingresen más dólares y "quizá en estos 3 meses (el dólar) esté contenido entre $1.100 y quizá toque la banda inferior de 1.000".

Di Pace sobre el impacto de la salida del cepo: “No veo desesperación por comprar, por eso los precios van a bajar”

Ahora bien, luego de los primeros 3 meses, cuando se frene ese ingreso de divisas por el campo y empiece la volatilidad pre-elecciones, "creemos que el dólar sí puede fluctuar y subir y manejarse dentro de las bandas de flotación quizá entre 1.100 y 1.300 pesos", admitió.

En tanto, la economista Elena Alonso, CEO de Emerald Capital ve buenas posibilidades de que la divisa se siga planchando. "Puede seguir bajando, en especial porque todavía están haciendo desarme de las posiciones, de no ser carry trade, de lo que se puede ir y aprovechar esto de que todavía hay margen. Así que para mí puede seguir a la baja el dólar y llegar al piso (de los $1000 de la flotación) y ellos (el gobierno) han dicho que no van a intervenir, lo cual ahí está claro hasta dónde puede bajar", puntualizó la economista.

Salvador Di Stéfano fue más directo al señalar que el dólar ha dejado de ser el "objeto de deseo" y recomendó pensar en pesos.

"El dólar Mep desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre del año 2023 aumento el 18,2%, mientras que la inflación estimando para abril un aumento del 2,3%, nos da un aumento del 203,4% desde que asumió la presidencia. Esto implica que la inflación subió 11,2 veces más que el dólar. ¿Hay que seguir pensando en comprar dólares? me parece que no, claramente hay que comprar pesos",explicó en su reporte semanal.

El economista rosarino hizo un análisis del movimiento del tipo de cambio durante la primera semana sin cepo. "El dólar mayorista que rige las importaciones y exportaciones quedo en $ 1.172,83 lo que implica una suba del 9,2% en el mes de abril. Con la particularidad que el dólar futuro posición abril 2025 quedo en $ 1.152, lo que implica que existe la posibilidad cierta que siga bajando al piso de la banda en $ 1.000. Recordemos que el piso de la banda se ajusta 1% mensual a la baja, con impacto que son diarios. Con lo cual podemos tener un tipo de cambio en niveles mucho más bajo que los actuales, y que el piso de la banda actual", se arresgó a estimar.

El carry trade y por dónde debe venir la acumulación de reservas

De todos modos, algunos comenzaron a mostrarse alerta por el nuevo "carry cubierto que no garantiza ganancias en dólares".

Por caso, desde LCG aclararon: "La posición cubierta (con futuros) no rinde ahora para aquellos que quieran asegurarse una rentabilidad en dólares. La posición en pesos rinde por las tasas y por posible expectativa de apreciación de algunos inversores (aunque no reflejada en los precios de Rofex)", señalaron, al tiempo que alertaron que "cualquier esquema de búsqueda de rendimientos en pesos siempre resulta frágil, muy atado a las expectativas de depreciación. La acumulación de reservas debe provenir de fuentes más genuinas, como resultado del comercio exterior", alertaron.

Al detallar las variables que podrían estar empujando el dólar a la baja indicaron la liquidación de exportadores y una menor demanda de importadores, no residentes.

LR