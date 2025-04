Pablo Tigani: 'Esto es un nuevo saqueo financiero, y lo paga el pueblo argentino'

El nuevo esquema cambiario argentino no es un cambio de rumbo, sino, según Pablo Tigani, "un puente de plata para facilitar la fuga de capitales de grandes inversores".

“Una mutación para asegurar ganancias a los que hicieron carry trade”

En diálogo con Canal E, el economista Pablo Tigani, mencionó que lo que se presenta como un nuevo régimen cambiario no es más que una herramienta para garantizar la salida de capitales especulativos. “Es una mutación que tiene que ver con la necesidad de asegurarle a los inversores que en 2024 y el primer trimestre de 2025 ganaron entre 60 y 300 por ciento en dólares, que cuando se quieran retirar se la van a poder llevar”, explicó.

Tigani advirtió que, aunque los fondos aún pueden operar con cierta tranquilidad, esto tiene una fecha límite: “Antes de julio hay vencimientos en dólares por 4.500 millones y si se toman de allí los dólares, van a bajar rápidamente las reservas”.

“Se han asegurado de dejar al país de rodillas”

El cambio de acreedor, del Banco Central al Tesoro, tiene una lógica clara, según Tigani: “El Tesoro genera ingresos por impuestos y con eso puede tener los pesos para comprar los dólares y pagar la deuda”, lo que termina “dejando al país de rodillas” y limitando cualquier margen de decisión económica sin caer en una crisis.

“Vamos a estar en alrededor de 500.000 millones de dólares de deuda, más que el PBI, y en el mediano y largo plazo, la deuda es insostenible”, agregó.

“Esto es un nuevo saqueo como en los 70, los 90 y con Macri”

Para Tigani, este proceso no es nuevo. Lo llama directamente “una nueva etapa de un saqueo” que comenzó con la reforma financiera de 1977 y que tuvo sus picos más recientes con los gobiernos de Macri, Caputo y Sturzenegger. “El Banco Central perdió 24 mil millones de dólares en 2018 y otros 5 o 6 mil en 2019. Macri totalizó una fuga de capitales de 87 mil millones”, sostuvo.

Según su análisis, lo que se repite es el modelo del carry trade: endeudarse, permitir el ingreso de capital especulativo, generar ganancias extraordinarias en dólares y facilitar la salida de esos fondos. “El pueblo la va a pasar mal, muy mal yo diría”, sentenció.

“El dólar está pinchado a propósito: es una tapadera”

Tigani denunció que el gobierno mantiene el valor del dólar artificialmente bajo para beneficiar a los fondos que ingresaron con fines especulativos. “Este dólar no va a aguantar por mucho tiempo. Cuando se empiecen a retirar los invitados de la fiesta financiera, no van a alcanzar los dólares”, anticipó.

Según él, el valor real del dólar debería rondar entre los 2.000 y 2.100 pesos. “Lo siguen pinchando porque cuando metés 20.000 millones de dólares en Argentina, se plancha el dólar”, dijo.

“Caputo y Bausili trabajan para sus clientes”

En un tramo explosivo de la entrevista, Tigani señaló directamente a los responsables de este esquema: “Caputo y Bausili son socios de la consultora Anker, una consultora de fondos de inversión. Tres o cuatro días antes renuncian al directorio, no como accionistas”, afirmó.

Y añadió: “Es evidente que estos clientes son los mismos que estuvieron haciendo carry trade. Es un saqueo moderno de los últimos 49 años, que siempre hacen estos grupitos expertos en reivindicar renta fija y hacer negocios para sus amigos”.

“No es ilegal, pero no es legítimo”

Tigani marcó una diferencia crucial: “El carry trade no es ilegal, pero no está legitimado”. Y advirtió que la ciudadanía no se beneficia: “Yo no creo que los argentinos quieran que le hagan carry trade. El derrame no sucede. La fuga de capitales demuestra que esto no es posible”, finalizó.