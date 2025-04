La intención de voto hacia Larreta corre de atrás a la del PRO, que está tercero en las encuestas

A menos de veinte días de que se realicen las elecciones legislativas del 18 de mayo en la Ciudad, en el programa “Soy casta”, por Bravo TV, la conductora Carmela Bárbaro y la periodista Solana Camaño, junto a la consultora política Viviana Isasi, debatieron sobre el panorama electoral. “Lo difícil es entender quién juega con quién, considerando la cantidad de candidatos y la fragmentación de partidos que hay”, expresó Bárbaro al resaltar la compleja dinámica política en la que los votantes se sienten perdidos entre las múltiples opciones, según se evaluó en el piso.

El análisis de las periodistas estuvo centrado principalmente en los desafíos que enfrenta Propuesta Republicana (PRO) en CABA. Según Isasi, la figura de Horacio Rodríguez Larreta se encuentra perdiendo apoyo en comparación con el PRO.

Según las últimas mediciones, La Libertad Avanza (LLA) lidera las encuestas, mientras que Larreta se encuentra en una posición incómoda con tan solo un 10% de apoyo.

El análisis también tocó la estrategia de la oposición. “Milei ha hecho un esfuerzo por diferenciarse de Ramiro Marra, poniendo su propia imagen en los spots de campaña", comentó Bárbaro. La presencia de Marra en la contienda parece no lograr el impacto esperado, según la consultora Isasi, quien destacó que la figura del exco-fundador de LLA solo obtuvo un 4% en las encuestas, mucho menos de lo que se anticipaba. "El daño que podría hacer Marra es limitado. No está alcanzando el 8% que se temía", agregó Isasi, explicando que, a pesar de las expectativas iniciales, su figura no representa una amenaza significativa para las otras fuerzas.

Elecciones en CABA: el PRO y La Libertad Avanza aspiran al segundo puesto

La discusión se extendió también hacia las estrategias de los candidatos del PRO, en especial la decisión de Mauricio Macri de colocar a la diputada nacional Silvia Lospennato como cabeza de su propuesta electoral. Según Isasi, el líder del partido amarillo acertó al elegir a la diputada, considerando que en la ciudad de Buenos Aires existe un electorado cada vez más progresista. Sin embargo, la analista advirtió que la ausencia de Larreta en la campaña de Macri está perjudicando al PRO. "Su gran problema es no haber tenido a Larreta dentro de su propuesta electoral. Esto los está dejando en tercer lugar", concluyó.

LB / FPT