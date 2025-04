De Ritondo a Vidal, Rochi Figueroa, la joven PRO

Cristian Ritondo la había llamado, de manera intempestiva, a su oficina sin darle ningún dato del motivo. Eran las 11 de la mañana del viernes y en apenas horas se cerraban las listas para legisladores porteños. Rocío “Rochi” Figueroa estaba cursando un seminario de la Fundación Pensar cuando dejó las aulas de manera abrupta para ir a ver a su jefe.

“Te elegimos para que seas candidata”, le dijo no bien llegó al sexto piso de las oficinas sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso, que tiene Ritondo con su equipo. “Quiero líderes, no soldados”, le planteó. La joven dirigente, oriunda de Mataderos (al igual que el jefe del bloque del PRO en Diputados), estaba entre la emoción y la sorpresa. Lo que siguió para Rochi fue todo nuevo: a sus 28 años se transformó en la cara nueva del PRO en la lista de diputados por la Ciudad que encabezan Silvia Lospennato y Hernán Lombardi.

Una vez confirmada como quinta candidata, fue la jefa de campaña porteña, María Eugenia Vidal, quien la adoptó y comenzó a darle consejos. Desde códigos de vestimenta pasando por temáticas que podría llevar, como la de vivienda (la misma candidata es inquilina en su Mataderos). “Cuando me tocó ser candidata a mí no me conocía nadie”, le contó Vidal sobre sus años como candidata a vicejefa porteña en 2011. La llama todas las semanas y la suma a la mayoría de actividades. Incluso en los dos actos, el del Planetario y el de las propuestas, Rochi se animó a hablar delante de los militantes.

Aunque no le gusta la violencia política, en especial en redes sociales se la vio a gusto con dos intervenciones puntuales: una fue un video donde destrozaba a Leandro Santoro, quien había criticado la falta de un aro de básket en el sur de la Ciudad. Allí Figueroa le marcaba que era “mejor” que cruzara a La Matanza para observar cómo gobernaba el kirchnerismo. El otro posteo fue en Twitter: para responderle a Paula Oliveto, la candidata de Carrió.

Cuando apareció su nombre también surgieron presuntos posteos en Twitter donde insultaba a Mauricio Macri. “Fueron fakes que se armaron en una interna”, asegura. Hasta cree saber quiénes hicieron correr esos presuntos mensajes al mundo libertario. Y revela que en 2015 votó por primera vez y fue al propio Macri, por quien le dieron ganas de hacer política. Allí entró a militar a Mataderos con el grupo de Ritondo.

“El PRO no es un partido de chetos”, dice ante sus confidentes. Y revela que su tesis, como licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE, fue sobre los punteros políticos. Y uno de sus primeros trabajos, además de haber sido moza, niñera y profesora de Inglés, consistía en acercar alimentos no perecederos y juguetes en las villas del Conurbano y de la Ciudad. Hoy, además de candidata, es vicepresidenta de Jóvenes PRO.

Su parecido con Julia Roberts también fue viral y hasta un comentario en redes de Migue Granados le dio notoriedad. “La del medio es solo una chica parada frente a un chico pidiéndole que la ame”, posteó ante la foto con la que se presentó la lista.