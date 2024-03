Spaccesi: “la vieja política todavía no logra entender cómo funciona Milei”

El legislador provincial de La Libertad Avanza, Agustín Spaccesi, consideró que la caída de la ley ómnibus y del DNU en la Cámara de Senadores no responde a la falta de acuerdos y una actitud de confrontación del Presidente. “La vieja política no logra entender cómo funciona Milei. Él no tiene marcha atrás, no por testarudo, sino porque está convencido de que las reformas que está encarando son la solución para Argentina”.

En ese sentido, añadió que “la corporación argentina tiene que comprender que llegó el tiempo en que deberán dejar de gozar de sus privilegios para que la gente pueda ser protagonista de su vida”, sostuvo en ‘Con el diario del lunes’, el espacio de Perfil Córdoba y Punto a Punto que se emite los lunes a las 20 por Canal 10.

Respecto a la discusión que se viene por la Ley de Bases “acotada”, Spaccesi sostuvo que “es hora que se discuta, por el bien de los argentinos. Sin dudas se ha perdido mucho tiempo muy valioso. En enero deberíamos haber tenido la ley ómnibus para terminar con la incertidumbre y que el país vuelva a invertir y a generar empleo”.

En ese sentido, aseguró que hubo acuerdo y conversaciones con diferentes espacios, incluido el peronismo cordobés, “que después dinamitaron”. “Primero, el gobernador Llaryora dijo que el límite eran las retenciones a las economías regionales, pero después no, que eran los súper poderes y la estatización de empresas públicas. Cada vez iban corriendo un poquito más el arco. Me consta que había acuerdos alcanzados que no se cumplieron”, señaló.

¿Juez en La Libertad Avanza?

En los últimos días, una serie de trascendidos dio cuenta de la posibilidad de que Luis Juez estableciera algún tipo de acuerdo con La Libertad Avanza. De hecho, hay coincidencia de la buena relación que mantiene el líder del Frente Cívico con Milei (no exenta de algunas críticas por parte del cordobés), lo que se traduce en ciertas posiciones favorables al gobierno que adopta el senador.

Ante la posibilidad del “desembarco” de Juez en LLA, Spaccesi fue categórico: “En Luis Juez no veo y nunca veré a un referente. Siempre he sido muy crítico de su figura. En 1989 empezó con De la Sota, después armó su partido en alianza con el kirchnerismo, luego se fue con Hermes Binner, Margarita Stolbizer y toda la izquierda argentina. En 2019 ingresó a JxC para romperlo, se alió con Olga Riutort, volvió a Juntos… no tiene una ideología definida”.

Y añadió: “Siempre me hace dudar sobre lo que va a hacer, es una persona con convicciones poco claras. No, no sería buena idea sumarlo a este espacio. Hay gente muy valiosa del ambiente académico, empresarial y deportivo. Habrá gratas sorpresas de cara a 2025, para ganar con gente proba y que comparta nuestros ideales”.