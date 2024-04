Reforma laboral diluida por presión sindical y bloqueo peronista

“Le queda grande a esto Reforma laboral. Lo que quedó es un puñado de artículos que modificaron algunas leyes, y se dio dictamen también para frenar lo de las indemnizaciones agravadas que es un golpe a la industria del juicio. Es un paso. Pero a la caja de los sindicatos no pudimos tocar nada. Hay que preguntarle a Pichetto que pactó y a los de Hacemos Coalición Federal. Al final el resto tuvimos que ceder para que no se cayera todo”.

Mañana lunes, cuando el paquete de normas que componen la nueva Ley de Bases y que incluye la reforma laboral y el pacto fiscal comience a debatirse también comenzará a correrse el velo para entender más claramente el juego de alianzas, pactos y compromisos en el que quedaron los distintos bloques de diputados.

En la Libertad Avanza están convencidos no sólo de que tienen los números para una media sanción de la Ley Bases en la cámara Baja, sino que lo que lograrán será un pilar incólume para sostener esta primera parte del mandato de Javier Milei, y llegar airosos a las elecciones de medio término del 2025. Allí, apuntarán a sumar más escaños y avanzar en el tramo de reformas que por ahora quedarían en el camino.

En la oposición más dura, la del kirchnerismo, ya se adelantaron desde esta semana la negativa a la votación de la Ley Bases, con voces como la del diputado Cisneros que pidió que el gobierno deje de buscar actitudes golpistas y remarcó: “mi compromiso es con mi provincia, con mi gremio y la CGT”. En la Coalición Cívica tampoco apoyarían las facultades delegadas, algo que también se espera de la línea del radicalismo que tiene a Manes como referente.

En el espacio del peronismo federal, puede haber más matices. Se espera el apoyo a la Ley en general y del capítulo de la Reforma laboral pero también hubo bloqueos en comisión para frenar algunos artículos, como el referido a los aportes “solidarios” que empresas y trabajadores hacen de manera obligatoria para sostener la caja de los gremios. Los proyectos del radicalismo que buscaban eliminar esos aportes quedaron afuera del dictamen.

Empresarios en el Panal y lobby por WhatsApp. En las últimas horas también aumentó la presión de cámaras empresarias para que el paquete de reformas laborales salga lo más amplio posible, algo que no sucedería.

El viernes por la tarde empresarios de la Unión Industrial de Córdoba, de la Cámara de la Construcción, del sector comercial, exportadores y de entidades rurales estuvieron en la casa de gobierno de la Provincia. Los recibió el ministro de Justicia y Trabajo Julián López, el secretario de Trabajo Omar Sereno y el diputado Ignacio García Aresca. Se llevaron el compromiso de que los diputados peronistas por Córdoba votarán a favor de la reforma laboral, la ley bases y el paquete fiscal “para reactivar la economía”.

Son varios los diputados de distintos bloques que, una vez conocida como la Reforma Laboral perdía la fuerza que prometía, comenzaron a recibir mensajes de las entidades empresarias y pymes.

“El Comité de Pymes, Empresarios y Productores PePs manifiesta su honda preocupación por los recortes y modificaciones a la Reforma Laboral y Sindical ex puestos en el dictamen de mayoría de la Comisión Laboral de la Cámara de Diputados. Dicha reforma es uno de los pilares que cambio económico que necesitamos para poder crear empleo y sostener fuentes de trabajo. Solicitamos se incorporen los siguientes puntos para que la modernización no termine siendo un texto híbrido son resultados concretos”, dice un mensaje que llegó al celular de un diputado nacional.

Y se reclaman tres aspectos que no están incluidos en la reforma que se votará: que los bloqueos a empresas sean considerados delitos y causal de despido; que la prestación de servicio documentada con factura presuponga la inexistencia de contrato laboral; que el aporte solidario de trabajadores a sindicatos requiera la aceptación expresa del trabajador.

Por todo este conjunto de resultados y por lo que pasó en comisiones en el radicalismo descreen de un apoyo amplio al paquete de reformas por parte del peronismo y se quedaron con una sensación amarga por cómo llegan las leyes a la Cámara Baja.

“Estamos convencidos de que esta Ley era necesaria, a pesar de cómo quedó. Y era necesaria porque la reforma quedó trabada con el amparo. Vemos que es una ley que le da ciertas herramientas a las pequeñas empresas y previsibilidad. Desterrar las multas por indemnizaciones es el núcleo para combatir la industria del juicio laboral. Creo que desde lo conceptual los empresarios van a tener herramientas para el pequeño emprendedor. Les va a permitir a las pymes y micros contratar gente sin tener el miedo todos los días a que les hagan un juicio”, plantea el diputado radical por Córdoba Luis Picat.

Picat está entre los que reconoce que ingresará al recinto una reforma laboral diluida, o al parecer, menos ambiciosa de lo que buscaba el gobierno nacional. “Creo que logramos muy buenos avances para bajar los costos de las indemnizaciones agravadas, eso es un primer paso para frenar la industria del juicio. Haber tenido ese avance es destacado, todavía no les ganamos. Quedan batallas”.

Con todo, reconoce que la derrota política fue no haber podido imponerse ante la presión de gremios y sindicatos para eliminar los aportes solidarios, fondos que van del 3% al 7% y que hacen empresas, trabajadores afiliados y no afiliados para sostener las cajas sindicales.

La “casta sindical” zafó en Comisiones y todo parece indicar que pasará indemne por Diputados. No hay muchas expectativas de reformas, a pesar de que hay algunos bloques que insistirán con incluir en el tratamiento aspectos como éste o el del tratamiento diferencial para las empresas tabacaleras. El lobby es fuerte y se siente como hacía mucho tiempo, dicen algunos diputados.

-¿A grandes rasgos crees que lo que se definió en Comisiones va a quedar?

“Creo que no va a haber muchas modificaciones más. Hay distintos dictámenes en disidencia, por ejemplo sobre los impuestos internos y la lucha por el trato diferencial para tabacaleras. Desde el radicalismo vamos a proponer de nuevo algunos temas en el recinto. Tenemos que instalar la necesidad de bajar el costo laboral, somos muy caros para el mundo. La segunda etapa es bajar los costos impositivos eso tiene que empezar a hacer el gobierno. En cada cosa que tocas la presión impositiva es el 50% o más. Somos el país más caro de la región. En una segunda instancia de tratamiento el Estado tiene que atacar ahí a ese costo para ser más competitivos”, subraya Picat.

Piden la eliminación total de las indemnizaciones agravadas

En la semana en que se debatió en Comisiones la Ley Bases y la reforma laboral el sector privado participó activamente, con fuerte foco en mostrar la necesidad de que se elimine cualquier instancia legal que debe abierta la posibilidad a indemnizaciones gravosas. Fue el eje en el que se movieron las presentaciones de autoridades de la Unión Industrial, del abogado y docente Martín Juárez Ferrer y del economista, consultor y Director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21. En sus participaciones en comisión de Diputados se remarcó que las indemnizaciones agravadas son especialmente nocivas para PyMEs.

Así, expresaron que mientras el DNU 70/2023 derogaba las indemnizaciones agravadas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345, el proyecto de Ley actual las sustituye por dos nuevas indemnizaciones agravadas: 100% de indemnización adicional, con tope de 12 salarios, por omisión de registración (art.15), y 50% de indemnización adicional, con tope de 6 salarios, por registración defectuosa de fecha de ingreso y/o de salario (art.16). “Se propone en este trabajo derogar todo tipo de indemnización agravada, ya que son innecesarias para garantizar penalización por empleo informal (la Ley 11.683 establece fuertes penalidades), no sirven para generar suficientes desincentivos a la informalidad y perjudican a PyMEs mano de obra intensivas y de baja rotación laboral, las más necesarias para crear y sostener el empleo”.