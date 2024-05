Maltrato animal en Villa Allende: todas las claves para entender el caso del falso veterinario

El jueves por la tarde, un caso de extrema violencia animal se difundió ampliamente en las redes sociales, mostrando a un hombre golpeando violentamente a un perro en el barrio cerrado San Isidro de Villa Allende, Córdoba

Aunque el incidente tuvo lugar en febrero, las imágenes no se hicieron públicas hasta ahora.

#INDIGNANTE: Un veterinario golpeó salvajemente a una perra en Villa Allende



• Ocurrió en el country San Isidro. Un vecino llamó a un veterinario para que se ocupe de una perra callejera. El hombre llegó al lugar y la golpeó salvajemente al animal. Las cámaras de seguridad… pic.twitter.com/FYkPQG59tc — Perfil Córdoba (@perfilcordoba) May 9, 2024

El atacante fue identificado por el Colegio Veterinario de Córdoba como Hermes Moreyra, a quien denunciaron en sucesivas oportunidades por uso ilegal de la medicina veterinaria.

"Queremos salir a desmentir, esta persona no es veterinaria", indicó Omar Morotti presidente del tribunal de disciplina del Colegio de Veterinarios.

En un principio, Moreyra era propietario de un negocio del sector denominado "Caminos", situado en la avenida Alto Perú, en Villa Allende.

La fiscal Liliana Copello lidera la investigación del caso, que involucra al supuesto veterinario, ya imputado por maltrato animal. Como parte de la investigación, se llevó a cabo el allanamiento de la veterinaria en cuestión, la cual fue clausurada como medida precautoria.

"Ninguno de los involucrados en dicho incidente son médicos veterinarios. Queremos destacar que uno de ellos ha sido previamente denunciado ante la justicia por este Colegio por ejercer ilegalmente la medicina veterinaria. Esta denuncia fue realizada el 22 de diciembre de 2023", lee un comunicado difundido por el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba.

Según las autoridades del Colegio, Hermes Moreyra habría adulterado la matrícula de otro profesional del rubro. Inicialmente, se pensaba que esta matrícula pertenecía a su hermano, Ariel Moreyra, actual intendente de Ucacha. Sin embargo, Ariel Moreyra indicó que la matrícula correspondía a otra persona. "Por lo que yo vi en el informe del colegio médico veterinario, es otra persona, es otro número de matrícula", indicó el intendente.

Para poder ejercer la profesión de veterinaria, el imputado, en su momento, le había solicitado a su hermano ser el regente de su veterinaria. Es el médico veterinario colegiado autorizado para que cumpla con las responsabilidades de la dirección técnica, científica y profesional de los distintos establecimientos.

"Él me solicitó que yo fuera regente de su veterinaria, de su negocio. Yo me negué, estaba en otra actividad. No lo entendió, se ofendió y la relación ahí ya se cortó bastante", indicó Ariel en diálogo esta mañana con Arriba Córdoba.

"No quiero hablar porque estoy muy dolido. Se cortó todo cuando me pidió ser regente y le dije que no. Como veterinario me siento profundamente ofendido, la palabra es triste. No pude ver ese video", agregó ya en declaraciones radiales.

El pedido de los vecinos

Patricia Hamity, la denunciante por maltrato animal, señaló que la administración del country contactó a Hermes Moreyra para intervenir y detener a los perros callejeros que habían ingresado y atacado a varias mascotas.

Según Hamity, la golpiza al animal ocurrió poco después de este contacto inicial entre el directorio y esta persona que se hacía pasar por veterinario. La mujer señaló que se enteraron del incidente una semana más tarde gracias a un video compartido por un guardia de seguridad.

Ante esto, emitieron una carta documento a la administración exigiendo explicaciones, pero la respuesta recibida el 10 de abril rechazó su solicitud, afirmando que no había ocurrido ningún incidente en el barrio y que no tenían información que proporcionar.

La versión del directorio del Country San Isidro

"Estamos absolutamente dolidos, no hay palabras para explicar lo que hemos visto. Vamos a llegar como barrio hasta las últimas consecuencias en contra de esta persona que presuntamente no solamente cometió lo que cometió, sino que también estamos enterados de que no tendría matrícula habilitante para trabajar cómo médico veterinario", indicó Germán Bonzani, uno de los directores del barrio en diálogo con El Show del Lagarto.

Según el directorio del country, Moreyra habría sido aconsejado por uno de los miembros de la comisión de fauna del lugar, para hacerse cargo del animal. "Nos manda una foto con el perro en buenas condiciones ni bien salió de la guardia".

Ante la gravedad de la situación, comenzaron a colaborar con la fiscalía para presentar una denuncia conjunta.

Sin embargo, trascendió que el presidente del directorio, Alberto Nemer, habría estado presente durante el incidente del maltrato animal.

"Nosotros no vamos a defender al presidente, ni vamos a defender a un vecino, ni vamos a defender a nadie. Vamos a aportar lo que nos corresponde como ciudadanos para que este caso se esclarezca", concluyó.

Así y todo, de acuerdo con la Ley Sarmiento, las penas estipuladas para aquellos que maltraten o perpetren actos de crueldad contra los animales, solo conllevarán una condena de prisión que oscila entre quince días y un año. Pero la pena en este caso podría agravarse por la utilización de una matrícula que no era propia.