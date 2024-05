Luis Juez: “Lousteau está actuando con un nivel de representación del Frente de Todos que por ahí asusta”

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, cuestionó a su par Martín Lousteau al afirmar que “está actuando con un nivel de representación del Frente de Todos que por ahí asusta”.

“Pero bueno cada uno se hará cargo de su propia conducta o de su propia inconducta”, agregó en diálogo con el canal TN.

Las declaraciones de Juez fueron formuladas luego de que no se lograra un dictamen y que los siete senadores de Unión por la Patria que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda, compuesta por 17 integrantes, no se presentaran en el recinto.

Así el Senado entró en un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 13 en el marco del debate de la denominada Ley de Bases y el paquete fiscal.

Milei confirmó que el tedeum no será en Córdoba: qué pasará con el Pacto de Mayo

Críticas

“Presuponíamos que hoy podríamos llegar a tener un dictamen. Está es una ley que viene discutida hace 4 meses y medio, 5 meses se viene discutiendo”, explicó Juez.

“Muchos de los que plantean reparos no siendo del bloque de Frente de Todos, con su bloque de Diputados han sostenido este debate con un nivel de intensidad absoluta. No podrían desconocer una coma de la ley”, enfatizó el titular del bloque del PRO.

Villarruel recibió a Vigo por la paridad de género en la Corte Suprema

"Chicanas"

“Yo creo que son chicanas. Tengo bien en claro cómo es el panorama. El kirchnerismo no quiere la ley. Va a hacer lo imposible. Y otros están en un término intermedio. Como no se animan a decirlo públicamente, lo que van a tratar es demorar para que el Presidente no llegue con esta ley al 25 de Mayo”, sostuvo Juez.

“Las cosas hay que decirlas cómo son. Después que cada uno se haga cargo de su propia conducta o de su propia inconducta. Hay algunos senadores claramente que no son del peronismo del kirchnerismo que intentan de alguna manera tener algún nivel de presencia y no encuentran otra forma que no sea alguna chicana, algún palo en la rueda”, insistió.

“Siempre dijimos que había que darle a este Gobierno por lo menos en el primer tramo las herramientas que pedía. Me parece mucho más sincero decir ´la verdad, no nos interesa darle a este gobierno ninguna herramienta ´porque eso me parece un acto de hombría. Lo demás son todas chicanas, estupideces que pretenden demorar esta cuestión y que el 25 de Mayo claramente el Gobierno no tenga un instrumento”, concluyó el senador nacional.